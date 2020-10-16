Сеть закрывается из-за неудовлетворительных финансовых показателей, рассказал один из источников издания.

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Крупнейший в мире продавец одежды Inditex закрывает в России сеть магазинов недорогой одежды Lefties, рассказали «Ведомостям» два консультанта по недвижимости и управляющий торгового центра.

Решение приняла головная компания бренда, сказал управляющий торгового центра, где есть магазин Lefties. По его словам, контракт заканчивается в январе — его продлевать не собираются.

На запрос «Ведомостей» не ответили в российском и испанском офисах Inditex, а также в Lefties.

По информации одного из источников издания, сеть закрывается из-за неудовлетворительных финансовых показателей в России. Продажи на квадратный метр у Lefties были самые низкие из всех брендов Inditex, говорит другой.

Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько тоже считает, что в России компания трудно развивалась. По ее словам, магазин популярен в теплых странах, однако в России нужны и зимние коллекции, которые довольно затратны. Помешала развитию и пандемия и экономическая нестабильность, считает она.

Inditex, владеющий Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Stradivarius, запустил сеть Lefties в России в 2014 году — магазины открылись в Москве и в Санкт-Петербурге в бывших помещениях дисконт-центров Zara. Сейчас, по данным сайта, в сети пять магазинов в Москве и один в Твери.

Изначально в Lefties продавали одежду Zara прошлого сезона. Компания сделала из него отдельный бренд со своими собственными недорогими коллекциями.

В июне 2020 года Inditex объявила о закрытии от 1000 до 1200 магазинов, в основном в Азии и Европе: При этом до 2022 года компания откроет 450 новых магазинов — с «новейшими технологиями интеграции продаж».