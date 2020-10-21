За последние полгода число российских продавцов выросло больше, чем в два раза — сейчас на AliExpress около 22 тысяч локальных магазинов. Почти 80% из них — это предприятия малого бизнеса.

Продавцам, которые пользуются логистическими услугами Cainiao, мы компенсируем часть расходов на доставку — 60 рублей с каждого заказа. В пересчете на стоимость доставки субсидия покрывает 20-30% расходов продавца.

Вместе со стандартными тарифами на доставку для покупателей субсидия позволит магазину удерживать расходы на логистику в пределах 10% от оборота (при среднем чеке от 1500 рублей) или 15% от оборота (при среднем чеке до 1500 рублей).