Торговля
Лиана Липанова
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«AliExpress Россия» и Cainiao предложили российским продавцам в девяти регионах хранение и доставку заказов Материал редакции

Компании рассчитывают, что это поможет предпринимателям экономить на расходах доставки до 50%.

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Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group), логистический партнёр «AliExpress Россия», открыла восемь складских комплексов в девяти регионах России, рассказали vc.ru представители компаний.

Теперь отправка и сортировка заказов через Cainiao доступны российским продавцам в 800 населённых пунктах. Речь идёт о Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской, Ростовской, Новосибирской и Свердловской областях.

Курьеры Cainiao и её партнёров приезжают на склад или производство к продавцу, забирают товар, перевозят на сортировочный центр, откуда затем доставляют покупателям, объяснили представители компаний. Раньше продавцы из регионов доставляли заказы своими силами, а дропшиппинг (продавец сам привозит товар в сортировочный центр) и бизнес-пикап (курьеры забирают товар у продавца) были доступны только в Москве и Московской области, где находился единственный склад Cainiao.

Компании рассчитывают, что это поможет предпринимателям экономить на расходах доставки до 50%.

За последние полгода число российских продавцов выросло больше, чем в два раза — сейчас на AliExpress около 22 тысяч локальных магазинов. Почти 80% из них — это предприятия малого бизнеса.

Продавцам, которые пользуются логистическими услугами Cainiao, мы компенсируем часть расходов на доставку — 60 рублей с каждого заказа. В пересчете на стоимость доставки субсидия покрывает 20-30% расходов продавца.

Вместе со стандартными тарифами на доставку для покупателей субсидия позволит магазину удерживать расходы на логистику в пределах 10% от оборота (при среднем чеке от 1500 рублей) или 15% от оборота (при среднем чеке до 1500 рублей).

Григорий Орлов
директор по логистике и инфраструктуре «AliExpress Россия»

#новость #aliexpress #cainiao

Лиана Липанова
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Денис Демидов

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Спасибо, не надо. Предпочитаю заказы с али доставлять своими силами, получая контакт покупателя с надеждой, что он сможет покупать у меня напрямую.

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