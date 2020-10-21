«AliExpress Россия» и Cainiao предложили российским продавцам в девяти регионах хранение и доставку заказов Материал редакции
Компании рассчитывают, что это поможет предпринимателям экономить на расходах доставки до 50%.
Cainiao Network (принадлежит Alibaba Group), логистический партнёр «AliExpress Россия», открыла восемь складских комплексов в девяти регионах России, рассказали vc.ru представители компаний.
Теперь отправка и сортировка заказов через Cainiao доступны российским продавцам в 800 населённых пунктах. Речь идёт о Санкт-Петербурге и Ленобласти, Татарстане, Краснодарском крае, Нижегородской, Челябинской, Ростовской, Новосибирской и Свердловской областях.
Курьеры Cainiao и её партнёров приезжают на склад или производство к продавцу, забирают товар, перевозят на сортировочный центр, откуда затем доставляют покупателям, объяснили представители компаний. Раньше продавцы из регионов доставляли заказы своими силами, а дропшиппинг (продавец сам привозит товар в сортировочный центр) и бизнес-пикап (курьеры забирают товар у продавца) были доступны только в Москве и Московской области, где находился единственный склад Cainiao.
Компании рассчитывают, что это поможет предпринимателям экономить на расходах доставки до 50%.
Спасибо, не надо. Предпочитаю заказы с али доставлять своими силами, получая контакт покупателя с надеждой, что он сможет покупать у меня напрямую.
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