Пока он будет работать только на доставку в бизнес-центры, другие детали не сообщаются.

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Робот-курьер «Ровер» от «Яндекса» для перевозки небольших грузов будет доставлять продукты из «Лавки» в Москве. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.

Робот-курьер пока будет работать только с доставкой в бизнес-центры, где обычно покупатели спускаются за заказом, рассказал глава подразделения. Районы доставки, сроки и другие детали а компании не раскрывают.

«Такой риск, конечно, есть», — ответил Шулейко на комментарий о том, что робота могут украсть. Он добавил, что устройство «тяжеловато», и компания его отслеживает. Робот весит 50 килограмм, рассказал vc.ru представитель «Яндекса».

«Яндекс» начал тестировать «Ровера» в ноябре 2019 года. Устройство на шести колёсах в высоту около 50 сантиметров может передвигаться со скоротью пешехода, говорили в компании.