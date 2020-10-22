Торговля
Лиана Липанова
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«Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве Материал редакции

Пока он будет работать только на доставку в бизнес-центры, другие детали не сообщаются.

35 комментариев
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Робот-курьер «Ровер» от «Яндекса» для перевозки небольших грузов будет доставлять продукты из «Лавки» в Москве. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.

Робот-курьер пока будет работать только с доставкой в бизнес-центры, где обычно покупатели спускаются за заказом, рассказал глава подразделения. Районы доставки, сроки и другие детали а компании не раскрывают.

«Такой риск, конечно, есть», — ответил Шулейко на комментарий о том, что робота могут украсть. Он добавил, что устройство «тяжеловато», и компания его отслеживает. Робот весит 50 килограмм, рассказал vc.ru представитель «Яндекса».

«Яндекс» начал тестировать «Ровера» в ноябре 2019 года. Устройство на шести колёсах в высоту около 50 сантиметров может передвигаться со скоротью пешехода, говорили в компании.

В апреле 2020 года «Яндекс» вывел «Ровера» за пределы офиса. Робот начал доставлять документы и посылки на территории Сколково.

#новость #робот #доставка #яндекс

Лиана Липанова
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35 комментариев
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Roman Trifonov

19

По традициям Еды робот-курьер отольет масла в бутылку клиента.

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ivan krapivin

Roman
10

Не отольет, а заправит салат.

Ответить

Sergei Timofeyev

Roman
0

Отработочки

Ответить

Dmitry Kiselev

Roman
–2

Пробегающие мимо шавки его наверняка в любом случае обоссут.

Ответить

Sergey Zhuravlev

16

бедный ровер...

Ответить

Ольга Маньшина

Sergey
1

Или так

Ответить

Александр Якунин

Ольга
0

А что вы этой фото показать хотите? Напишите мысли.

Ответить

Ольга Маньшина

Александр
0

"бедный ровер..."
Это форс-мажор для доставки роботом? Или такие варианты учтены?

Ответить

Alex Marvell

Sergey
–2

да не говори! какие нах технологии в нашей колонии общего режима!?

Ответить

BorisJ

Alex
0

А что в тюрьме теперь интернет есть? За что сидите?

Ответить

Eugene Smirnov

12

Можно вставать на него, ехать до перекрёстка и запрыгивать на другой.

Ответить

Виктор Бражников

Eugene
0

Киберпанк, который мы заслужили, бро

Ответить

Vladislav S

0

Правильно, что не с Питера начали) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Vladislav
12

Культурная столица!

Ответить

Игорь Крафт

2

Его ж бомжи разберут на опыты 🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить

Dmitry Kiselev

Игорь
1

или будут ходить по улицам и пытаться продать за полторы штуки, как сейчас с перфораторами ходят. Мне однажды даже электроды для сварки пытались впарить)))

Ответить

Валентин Стекольников

0

Ждём, кто первый спросит "А его не сопрут/разобьют/опустошат в первый же день?" 

Ответить

ivan krapivin

Валентин
2

Если внимательно читать статью, то это уже корреспондент vc спросил.

Ответить

Светлана Завацкая

ivan
0

Но полного ответа мы так и не получили на данные вопросы. Идея в данный момент смотрится не очень уверенно.

Ответить

Vlad Limbo

Валентин
1

Ждём фото первого, кто сопрет / разобьёт и уж честно скажу, не знаю, что страшнее опустошит или наполнит.

Ответить

Ivan Berdasov

1

Колеса маленькие, не справится с нашими дорогами-бордюрами. Возможно, в плиточном центре и сможет работать, но не особо похоже на применимое в наших реалиях

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Им надо было его в виде Валли сделать

Ответить

Digger M

Dmitry
2

Не вам ли знать, Дмитрий Киселёв, роботы в России не могут быть с лицом американского происхождения. 

Ответить

Vladislav S

–1

Он добавил, что устройство «тяжеловато», и компания его отслеживает.

Вызов принят. Человек против машины, это дело чести. Если сейчас позволить роботам свободно передвигаться по нашим городам, будущие города уже будут не наши. 

Ответить

Alexey Remizov

Vladislav
2

А смартфоном вы пользуетесь? Насколько он "ваш"?

Ответить

Peter Gonin

0

Ждём объединения курьеров яндекса и деливери против более могучего конкурента

Ответить

Oleg Smekhodelov

0

Доставка будет супер-долгая, потому что если исключить возможные случаи воровства, конкурентов-доставщиков с ломами, то всегда найдется достаточное количество индивидов с живым умом, которые будут пытаться вставать у него на пути и смотреть объедет - не объедет или подкладывать под него палочки и спорить перепрыгнет - не перепрыгнет, в общем вариантов задержать беднягу будет предостаточно.

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Ditto St.

Oleg
0

Скорее потому-что доставщики используют велики, а этот ограничен скоростью пешехода

Ответить

musuk

0

В Таллине есть роботы компании Starship, ездят между хрущей в Мустамаэ. Выглядят очень похоже.

Ответить

BorisJ

musuk
0

хруща - это хрущевка на фоне?

Ответить

musuk

BorisJ
0

Ага. Возле Starship район с хрущёвской застройкой, вот их роботы там и катаются. 
Примерно тут:
https://www.google.ru/maps/@59.4052369,24.6575889,3a,75y,114.66h,99.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKB7gdsfDw0-b-n4rrMAFwg!2e0!7i13312!8i6656

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Sergey Ontime

0

Игрушки для взрослых дядек бизнесменов и продактов))

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Sergey Ontime

0

По ступенькам и лестницам ходит?

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Ivan Berdasov

0

Черное зеркало

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Виктор Петров

0

раньше бухарики сдавали цветмет, чтобы купить фуфырик.
Таперича, значит, будут сдавать роботов.

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