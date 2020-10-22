«Яндекс» подготовил роботов-курьеров для доставки продуктов из «Лавки» в Москве Материал редакции
Пока он будет работать только на доставку в бизнес-центры, другие детали не сообщаются.
Робот-курьер «Ровер» от «Яндекса» для перевозки небольших грузов будет доставлять продукты из «Лавки» в Москве. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава «Яндекс Go» Даниил Шулейко.
Робот-курьер пока будет работать только с доставкой в бизнес-центры, где обычно покупатели спускаются за заказом, рассказал глава подразделения. Районы доставки, сроки и другие детали а компании не раскрывают.
«Такой риск, конечно, есть», — ответил Шулейко на комментарий о том, что робота могут украсть. Он добавил, что устройство «тяжеловато», и компания его отслеживает. Робот весит 50 килограмм, рассказал vc.ru представитель «Яндекса».
«Яндекс» начал тестировать «Ровера» в ноябре 2019 года. Устройство на шести колёсах в высоту около 50 сантиметров может передвигаться со скоротью пешехода, говорили в компании.
В апреле 2020 года «Яндекс» вывел «Ровера» за пределы офиса. Робот начал доставлять документы и посылки на территории Сколково.
По традициям Еды робот-курьер отольет масла в бутылку клиента.
бедный ровер...
Или так
А что вы этой фото показать хотите? Напишите мысли.
"бедный ровер..."
Это форс-мажор для доставки роботом? Или такие варианты учтены?
да не говори! какие нах технологии в нашей колонии общего режима!?
Можно вставать на него, ехать до перекрёстка и запрыгивать на другой.
Правильно, что не с Питера начали)
Его ж бомжи разберут на опыты 🤣🤣🤣🤣🤣
или будут ходить по улицам и пытаться продать за полторы штуки, как сейчас с перфораторами ходят. Мне однажды даже электроды для сварки пытались впарить)))
Ждём, кто первый спросит "А его не сопрут/разобьют/опустошат в первый же день?"
Если внимательно читать статью, то это уже корреспондент vc спросил.
Но полного ответа мы так и не получили на данные вопросы. Идея в данный момент смотрится не очень уверенно.
Ждём фото первого, кто сопрет / разобьёт и уж честно скажу, не знаю, что страшнее опустошит или наполнит.
Колеса маленькие, не справится с нашими дорогами-бордюрами. Возможно, в плиточном центре и сможет работать, но не особо похоже на применимое в наших реалиях
Им надо было его в виде Валли сделать
Он добавил, что устройство «тяжеловато», и компания его отслеживает.
Вызов принят. Человек против машины, это дело чести. Если сейчас позволить роботам свободно передвигаться по нашим городам, будущие города уже будут не наши.
Ждём объединения курьеров яндекса и деливери против более могучего конкурента
Доставка будет супер-долгая, потому что если исключить возможные случаи воровства, конкурентов-доставщиков с ломами, то всегда найдется достаточное количество индивидов с живым умом, которые будут пытаться вставать у него на пути и смотреть объедет - не объедет или подкладывать под него палочки и спорить перепрыгнет - не перепрыгнет, в общем вариантов задержать беднягу будет предостаточно.
В Таллине есть роботы компании Starship, ездят между хрущей в Мустамаэ. Выглядят очень похоже.
Ага. Возле Starship район с хрущёвской застройкой, вот их роботы там и катаются.
Примерно тут:
https://www.google.ru/maps/@59.4052369,24.6575889,3a,75y,114.66h,99.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKB7gdsfDw0-b-n4rrMAFwg!2e0!7i13312!8i6656
раньше бухарики сдавали цветмет, чтобы купить фуфырик.
Таперича, значит, будут сдавать роботов.
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