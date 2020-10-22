«СберЕаптека» позволит покупать лекарства через сервисы экосистемы «Сбера».

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«Сбербанк» и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций интернет-аптеки «Еаптека», сообщили в банке. Партнёры приобретут по 45% после одобрений регуляторов, 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор компании Антон Буздалин.

Сумма сделки и её детали не сообщаются. Компания продолжит работать под брендом «СберЕаптека». Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвёртом квартале 2020 года.

«Еаптека» будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», подписку со скидками на сервисы «СберПрайм». В будущем компания допускает и интеграцию с другими сервисами из своей экосистемы.

При регистрации в сервисах «Еаптеки» пользователи смогут входить по единому аккаунту «Сбер ID», а в дальнейшем стать участниками программы лояльности «Спасибо».

«Еаптека» работает с 2000 года, говорится на её сайте. В ассортименте сервиса около 70 тысяч товаров, а ежемесячное число активных пользователей — более 4 млн человек, отметили в банке. Сервис работает более чем в 70 российских городах, сеть включает 100 собственных и 1000 партнёрских пунктов выдачи заказов.

По данным «Сбера», годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом франшизы. За январь-сентябрь 2020 года продажи на сайте компании выросли на 146%, а в приложении — на 158%.

По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Еаптека» принадлежит кипрской Amsele Limited. Выручка в 2019 году составила 5,1 млрд рублей, чистый убыток — 354,4 млн рублей.