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Татьяна Боброва
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«Сбербанк» и «Р-Фарм» купят 90% интернет-аптеки «Еаптека» Материал редакции

«СберЕаптека» позволит покупать лекарства через сервисы экосистемы «Сбера».

41 комментарий
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«Сбербанк» и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций интернет-аптеки «Еаптека», сообщили в банке. Партнёры приобретут по 45% после одобрений регуляторов, 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор компании Антон Буздалин.

Сумма сделки и её детали не сообщаются. Компания продолжит работать под брендом «СберЕаптека». Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвёртом квартале 2020 года.

«Еаптека» будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», подписку со скидками на сервисы «СберПрайм». В будущем компания допускает и интеграцию с другими сервисами из своей экосистемы.

При регистрации в сервисах «Еаптеки» пользователи смогут входить по единому аккаунту «Сбер ID», а в дальнейшем стать участниками программы лояльности «Спасибо».

«Еаптека» работает с 2000 года, говорится на её сайте. В ассортименте сервиса около 70 тысяч товаров, а ежемесячное число активных пользователей — более 4 млн человек, отметили в банке. Сервис работает более чем в 70 российских городах, сеть включает 100 собственных и 1000 партнёрских пунктов выдачи заказов.

По данным «Сбера», годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом франшизы. За январь-сентябрь 2020 года продажи на сайте компании выросли на 146%, а в приложении — на 158%.

По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Еаптека» принадлежит кипрской Amsele Limited. Выручка в 2019 году составила 5,1 млрд рублей, чистый убыток — 354,4 млн рублей.

  • Появление «Еаптеки» в экосистеме — последовательный шаг по развитию «СберЗдоровья», отметили в банке. Это направление объединяет телемедицину, сервис записи к врачу и другие услуги. «Сбер» переименовал медицинский сервис DocDoc в «СберЗдоровье» в июне 2020 года. Тогда же компания анонсировала онлайн-продажу лекарств.
  • Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. Доставкой лекарств из аптек уже занимается Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки», такие же планы есть у «Яндекс.Еды».

#новость #сбербанк #сбер

Татьяна Боброва
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41 комментарий
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Alone-In The-Dark

8

Такое ощущение, что сбербанку сказали, что еще пара лет, и из него заберут всю государственную составляющую, включая постоянные госзаказы и подобное и даже ЦБ от них отвернется. И вот до грефа дошло, что без всего этого банком им быть недолго, поэтому берем все подряд, чтоб потом безболезненно потерять сам банк.

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Андрей Николаев

Alone-In
4

Кстати да, именно поэтому они при ребрендинге решили убрать слово "банк". Все подтверждается!

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Андрей Путра

Alone-In
2

Всё банально: власти давно взяли курс на огосударствление экономики и делают это руками госкомпаний. Просто Сбер больше упоминается на vc, потому что больше "специализируется" на частных бизнесах, связанных с интернет-технологиями.

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Вик Григ

Alone-In
1

Скорее всего скоро намечается приватизация госбанка друзьями того самого чьё имя нельзя говорить 

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Anton Reut

Alone-In
0

Обыкновенная деверсификация, это делает любой более менее разумный предприниматель. 

Ответить

Антон Штадлер

Anton
2

Это безУмная диверсификация. Распыляясь на всё подряд смещается фокус и в итоге получается слабо контролируемый монстр, неэффективный и теряющий деньги

Ответить

Alone-In The-Dark

Anton
1

Разумный предприниматель сначала свое основное дело приведет в порядок и сделает из него более-менее достойную вещь. А не станет бросаться от одного к другому надеясь на удачу. 

Ответить

Anton Reut

Alone-In
0

Надо все делать одновременно,  чтобы как у того автора весь бизнес не кончился от одного пожара. 

Ответить

Alone-In The-Dark

Anton
1

а у Вас есть свой бизнес? Вот не похоже исходя из совета. У меня есть, время едва ли хватает только на него. Наемника вместо себя нельзя - все сломает и разорит. 

Ответить

Anton Reut

Alone-In
0

Нет,  но я точно не стал бы класть все яйца в одну корзину. 

Ответить

Alone-In

Anton
0

Вы верно рассуждаете, просто если нормально заниматься своим делом - времени не хватит ни на что другое. Поэтому диверсификацию лучше проявить, например, инвестируя в чужие продукты, но не покупая их себе. За двумя зайцами погонишься....

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IN X

Alone-In
0

Просто сейчас компании сходят с ума и прикрывают это умными словами - экосистема/диверсификация и т.д (во всём мире так, но до сбербанка/майл/яндекс им далеко)
А вот иметь специализацию/продукт или хотя бы линейку продуктов на стыке своих прямых обязанностей, которые можно и нужно развивать никто не хочет...да и законы/ лобирование этому всячески способствуют

Ответить

Andrey Chuev

7

Сбер.Пылесос. Порвались уже, скупая все подряд

Ответить

Alex

Andrey
–3

А чем плохо? Должны же они как то зарабатывать?

Ответить

Aleksey Bobkov

Alex
6

надо созидать, но нет силёнок на это

Ответить

Anton Reut

Aleksey
1

Созидать что? Очередной маркетплейс или сервис доставки? Хватит уже

Ответить

Mikhail Tatsky

Anton
4

 Банк должен быть банком.
Не буду называть фирмы, но с 2014 несколько гос фирм скупили все. И те фирмы, которые раньше были хорошими и где люди просто работали и получали удовольствие от работы и где были нормальные деньги, превратились в болото после покупки и все толковые люди оттуда сбежали.

Ответить

Eduard Luckyman

Mikhail
1

Уж назовите, пожалуйста, а то без конкретики мутновато

Ответить

Mikhail Tatsky

Eduard
0

 Я не могу их назвать. Вся инфа из этих фирм закрытая. Со мной поделились, в какое болото там все превратилось. Если я Вам их назову то отгребу сам.
Но лично я знаю порядка 20 купленных фирм, в которых раньше было нормально. Да были проблемы, но они есть везде, а стало одним сплошным болотом.

Ответить

Anton Reut

Mikhail
0

В современном мире делать всю ставку на банкинг очень опрометчиво, учитывая ту санкционную истерию которая витает вокруг. 

Ответить

Mikhail Tatsky

Anton
0

 Согласен, но у нас на рынке практически нет нормальных фирм, где можно работать в удовольствие и где при этом платят.
А вот эти покупки ничего хорошего не делают, а лишь снижают количество нормальных фирм.

Ответить

Aleksey Bobkov

Anton
0

это убогий путь, но хотя бы не скупка всего, монополии - зло, сбер, мыло и яд губят и душат рунет

Ответить

Anton Reut

Aleksey
0

А кто не рушит рунет а наоборот развивает?

Ответить

Aleksey Bobkov

Anton
0

уже никто, все монополизировано, порог входа заоблачный

Ответить

Anton Reut

Aleksey
0

На западе что то тоже особого прогресса не видно, все сидят пилят свои проектики и все, глобально интернет давно в тупике.

Ответить

Aleksey Bobkov

Anton
0

там то хоть по цене рынка скупают, а у нас либо пиздят идеи и ключевых сотрудников на x3 зп, под видом дьюдилиженс или скупают за копейки, прижав к стенке

Ответить

Alex

Aleksey
0

Кто сказал, что им надо созидать? Не всем быть созидателями. Греф выбрал такую концепцию развития. Почему нет?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

5

Только вот с банковским обслуживанием никак не получается разобраться, ну да и ладно

Ответить

Андрей Николаев

Я
6

А зачем? Вокруг еще столько всего интересного. А с банком...потом как-нибудь само решится

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Андрей
0
Ответить

Антон

2

Следующее видимо выкупят государственные поликлиники.

Ответить

Anton Reut

Антон
1

Терапевты работающие за нищенские зарплаты будут только рады. 

Ответить

Антон

Anton
0

Сделают еще ниже.

Ответить

Ivan Savelyev

2

опять за копейки наверно покупают

Ответить

Алена Трубицына

Ivan
0

Хорошо завуалировали слово «отжали»

Ответить

Павел Самур

2

Где рецепт получали, туда и идите!

Ответить

Ivan Miasnikov

0

Пойти что-нибудь тоже прикупить что ли... шаурму, например :)

Ответить

Alex Kuz

Ivan
0

только что две взял

Ответить

Алена Трубицына

0

ФАС В России - только команда для собак.

Ответить

Алексей Фролов

0

Сбере Аптека ? ну и название

Ответить

Nizhat Makmudov

0

Агрессивная политика поглощения Сбербанка в итоге может отрицательно сказаться не только на конкурентной среде но и предпринимательской деятельности связанной с инновациями и технологиями. Куда смотрит антимонопольная служба. 

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