«Сбербанк» и «Р-Фарм» купят 90% интернет-аптеки «Еаптека» Материал редакции
«СберЕаптека» позволит покупать лекарства через сервисы экосистемы «Сбера».
«Сбербанк» и группа компаний «Р-Фарм» подписали соглашение о покупке пакета акций интернет-аптеки «Еаптека», сообщили в банке. Партнёры приобретут по 45% после одобрений регуляторов, 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор компании Антон Буздалин.
Сумма сделки и её детали не сообщаются. Компания продолжит работать под брендом «СберЕаптека». Стороны рассчитывают закрыть сделку в четвёртом квартале 2020 года.
«Еаптека» будет интегрирована в «СберЗдоровье», «СберЛогистику», подписку со скидками на сервисы «СберПрайм». В будущем компания допускает и интеграцию с другими сервисами из своей экосистемы.
При регистрации в сервисах «Еаптеки» пользователи смогут входить по единому аккаунту «Сбер ID», а в дальнейшем стать участниками программы лояльности «Спасибо».
«Еаптека» работает с 2000 года, говорится на её сайте. В ассортименте сервиса около 70 тысяч товаров, а ежемесячное число активных пользователей — более 4 млн человек, отметили в банке. Сервис работает более чем в 70 российских городах, сеть включает 100 собственных и 1000 партнёрских пунктов выдачи заказов.
По данным «Сбера», годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом франшизы. За январь-сентябрь 2020 года продажи на сайте компании выросли на 146%, а в приложении — на 158%.
По данным «Контур.Фокуса», 100% ООО «Еаптека» принадлежит кипрской Amsele Limited. Выручка в 2019 году составила 5,1 млрд рублей, чистый убыток — 354,4 млн рублей.
- Появление «Еаптеки» в экосистеме — последовательный шаг по развитию «СберЗдоровья», отметили в банке. Это направление объединяет телемедицину, сервис записи к врачу и другие услуги. «Сбер» переименовал медицинский сервис DocDoc в «СберЗдоровье» в июне 2020 года. Тогда же компания анонсировала онлайн-продажу лекарств.
- Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. Доставкой лекарств из аптек уже занимается Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки», такие же планы есть у «Яндекс.Еды».
Такое ощущение, что сбербанку сказали, что еще пара лет, и из него заберут всю государственную составляющую, включая постоянные госзаказы и подобное и даже ЦБ от них отвернется. И вот до грефа дошло, что без всего этого банком им быть недолго, поэтому берем все подряд, чтоб потом безболезненно потерять сам банк.
Кстати да, именно поэтому они при ребрендинге решили убрать слово "банк". Все подтверждается!
Всё банально: власти давно взяли курс на огосударствление экономики и делают это руками госкомпаний. Просто Сбер больше упоминается на vc, потому что больше "специализируется" на частных бизнесах, связанных с интернет-технологиями.
Обыкновенная деверсификация, это делает любой более менее разумный предприниматель.
Это безУмная диверсификация. Распыляясь на всё подряд смещается фокус и в итоге получается слабо контролируемый монстр, неэффективный и теряющий деньги
Разумный предприниматель сначала свое основное дело приведет в порядок и сделает из него более-менее достойную вещь. А не станет бросаться от одного к другому надеясь на удачу.
Надо все делать одновременно, чтобы как у того автора весь бизнес не кончился от одного пожара.
а у Вас есть свой бизнес? Вот не похоже исходя из совета. У меня есть, время едва ли хватает только на него. Наемника вместо себя нельзя - все сломает и разорит.
Нет, но я точно не стал бы класть все яйца в одну корзину.
Просто сейчас компании сходят с ума и прикрывают это умными словами - экосистема/диверсификация и т.д (во всём мире так, но до сбербанка/майл/яндекс им далеко)
А вот иметь специализацию/продукт или хотя бы линейку продуктов на стыке своих прямых обязанностей, которые можно и нужно развивать никто не хочет...да и законы/ лобирование этому всячески способствуют
Сбер.Пылесос. Порвались уже, скупая все подряд
надо созидать, но нет силёнок на это
Созидать что? Очередной маркетплейс или сервис доставки? Хватит уже
Банк должен быть банком.
Не буду называть фирмы, но с 2014 несколько гос фирм скупили все. И те фирмы, которые раньше были хорошими и где люди просто работали и получали удовольствие от работы и где были нормальные деньги, превратились в болото после покупки и все толковые люди оттуда сбежали.
Уж назовите, пожалуйста, а то без конкретики мутновато
Я не могу их назвать. Вся инфа из этих фирм закрытая. Со мной поделились, в какое болото там все превратилось. Если я Вам их назову то отгребу сам.
Но лично я знаю порядка 20 купленных фирм, в которых раньше было нормально. Да были проблемы, но они есть везде, а стало одним сплошным болотом.
В современном мире делать всю ставку на банкинг очень опрометчиво, учитывая ту санкционную истерию которая витает вокруг.
Согласен, но у нас на рынке практически нет нормальных фирм, где можно работать в удовольствие и где при этом платят.
А вот эти покупки ничего хорошего не делают, а лишь снижают количество нормальных фирм.
это убогий путь, но хотя бы не скупка всего, монополии - зло, сбер, мыло и яд губят и душат рунет
А кто не рушит рунет а наоборот развивает?
уже никто, все монополизировано, порог входа заоблачный
На западе что то тоже особого прогресса не видно, все сидят пилят свои проектики и все, глобально интернет давно в тупике.
там то хоть по цене рынка скупают, а у нас либо пиздят идеи и ключевых сотрудников на x3 зп, под видом дьюдилиженс или скупают за копейки, прижав к стенке
Только вот с банковским обслуживанием никак не получается разобраться, ну да и ладно
А зачем? Вокруг еще столько всего интересного. А с банком...потом как-нибудь само решится
Следующее видимо выкупят государственные поликлиники.
Терапевты работающие за нищенские зарплаты будут только рады.
опять за копейки наверно покупают
Пойти что-нибудь тоже прикупить что ли... шаурму, например :)
Агрессивная политика поглощения Сбербанка в итоге может отрицательно сказаться не только на конкурентной среде но и предпринимательской деятельности связанной с инновациями и технологиями. Куда смотрит антимонопольная служба.
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