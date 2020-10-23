Компания инвестировала в запуск 250 млн рублей.

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На сайте онлайн-магазина «Утконос» появилась возможность заказать доставку продуктов в Санкт-Петербурге. Сервис также выпустил рекламный ролик о выходе на новый рынок.

Представитель «Утконоса» подтвердил vc.ru, что сервис заработал в Санкт-Петербурге. На первом этапе заказать доставку можно внутри КАД, в будущем компания планирует расширить зону доставки на некоторые города Ленобласти, рассказали в «Утконосе».

Для этого летом 2020 года компания арендовала фулфилмент центр «Кубинка» на юге города площадью 9486 м². Его пропускная способность — 12 тысяч заказов в сутки, отмечает представитель сервиса. Всего «Утконос» инвестировал в открытие в Санкт-Петербурге 250 млн рублей, рассказали в компании.

На этапе запуска в ассортимент онлайн-магазина войдёт около 15 тысяч наименований товаров, включая продукты локальных поставщиков, говорят в сервисе. К концу года «Утконос» рассчитывает увеличить ассортимент до 40 тысяч единиц.

Минимальная сумма заказа в Санкт-Петербурге — 1000 рублей, стоимость доставки может составить до 199 рублей. От 2000 рублей при выборе 4-часового интервала доставка бесплатная. Оплатить заказ можно за наличные после проверки заказа, банковской картой или онлайн.