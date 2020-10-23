Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Торговля
Лиана Липанова
1009

Сервис доставки продуктов «Утконос» начал работать в Санкт-Петербурге Материал редакции

Компания инвестировала в запуск 250 млн рублей.

7 комментариев
В закладки

На сайте онлайн-магазина «Утконос» появилась возможность заказать доставку продуктов в Санкт-Петербурге. Сервис также выпустил рекламный ролик о выходе на новый рынок.

Представитель «Утконоса» подтвердил vc.ru, что сервис заработал в Санкт-Петербурге. На первом этапе заказать доставку можно внутри КАД, в будущем компания планирует расширить зону доставки на некоторые города Ленобласти, рассказали в «Утконосе».

Для этого летом 2020 года компания арендовала фулфилмент центр «Кубинка» на юге города площадью 9486 м². Его пропускная способность — 12 тысяч заказов в сутки, отмечает представитель сервиса. Всего «Утконос» инвестировал в открытие в Санкт-Петербурге 250 млн рублей, рассказали в компании.

На этапе запуска в ассортимент онлайн-магазина войдёт около 15 тысяч наименований товаров, включая продукты локальных поставщиков, говорят в сервисе. К концу года «Утконос» рассчитывает увеличить ассортимент до 40 тысяч единиц.

Минимальная сумма заказа в Санкт-Петербурге — 1000 рублей, стоимость доставки может составить до 199 рублей. От 2000 рублей при выборе 4-часового интервала доставка бесплатная. Оплатить заказ можно за наличные после проверки заказа, банковской картой или онлайн.

«Утконос» заработал в 2002 году с открытия розничных магазинов, в 2006 году первым в России запустил онлайн-доставку, а в 2013 году закрыл офлайн-точки. Кроме Сант-Петербурга, сервис работает в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге.

#новость #утконос

Лиана Липанова
+31 301
4
10
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0442\u043a\u043e\u043d\u043e\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 10, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 169786, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Oct 2020 08:33:43 +0300", "is_special": false }
МегаФон
Тренажер для речи, приложение для нетворкинга и IoT в больницах: выпускники лаборатории 5G МегаФона защитили проекты
30 июня 2020 года прошел выпускной первой в России лаборатории 5G_Dream_Lab — совместного проекта МегаФона и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Синицын

0

Самокат доставит продукты за 15 минут 💪

Ответить

Dmitry Popov

Михаил
2

У Самоката/Лавки, при этом, все-таки очень ограниченый ассортимент. Регулярно вынужден из-за этого в магазины выбираться либо все-таки делать заказы в igoods/метро. Так что новость все-таки хорошая

Ответить

Vasiliy Basileux

Dmitry
0

Стоит и про цены сказать. Лавка и Самокат - это большая наценка. Быстро, но дорого.

Ответить

Johnny Vorony

Vasiliy
0

От цен Утконоса Вы тоже будете не в восторге!

Ответить

Ilya Popov

Vasiliy
0

я заметил у них наценку в основном на овощи-фрукты, причем довольно большую наценку, в районе х2 на некоторые позиции. Всё остальное по ценам примерно в том же диапазоне, что и в обычных магазинах. Во всяком случае на мой набор продуктов.

Ответить

Алекс Таций

Михаил
1

Это разные сегменты, как Дикси vs Лента

Ответить

Alexander Atamanchuk

Алекс
0

Утконос везде ноет, что они другой сегмент)) ок, перекрёсток привозит за час.
ВкусВилл час. Тоже другие сегменты?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
«Венчурная компания «Якутия» и YellowRockets создадут совместный посевной фонд
В рамках Волжского инвестиционного саммита «Венчурная компания «Якутия» и управляющая компания венчурным фондом Самарск…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Как мы датасет делали
Итак, задача — в видеофайле найти сотрудников без маски. Основным инструментом, который был использован в работе, являе…
0
ИнтернетУрок
Подписан
Отписаться
Почему мы уехали из офиса в Сити и рады этому
Рассказываем, почему ИнтернетУрок съехал из офиса в Сити, какие преимущества и недостатки аренды там есть и что мы пред…
41

Показать еще

Лучшие комментарии
Viktor Sergeevich
за день
читал и переживал как за себя, сил и успехов
Где брать деньги и силы, потеряв 20 миллионов за один день?
Вел Колдин
за неделю
правильно! втопку аудиты, комменты в инсте рулят!
«А давайте мы купим этот гавно-Яндекс!»: Олег Тиньков написал письмо об отмене сделки с «Яндексом»

Комментарии

ИнтернетУрок

Почему мы уехали из офиса в…

Андрей Звонов

Burger King в США и Японии…

Балкон.ру

Почему iPhone такой дорогой

Максим Иванов

Сервисы доставки еды и…

Alex Shapovalov

Исследование: к 2024 году…

Denis Smirnov

iPhone 12: первые впечатления

Sergei Timofeyev

Сервисы доставки еды и…

Sergei Toropov

5 слагаемых успеха бренда на…

Eugene Yuryev

«Яндекс» подготовил…

Ilya Popov

Сервис доставки продуктов…

Максим Иванов

Сервисы доставки еды и…

Карл

5 слагаемых успеха бренда на…

Arthur Niazyan

Сервисы доставки еды и…

Sergei Timofeyev

Сервисы доставки еды и…

Andrei Smirnovsky

Сервисы доставки еды и…

Andrei Smirnovsky

Сервисы доставки еды и…

Eugene Yuryev

«Тинькофф» и Burger King…

Балкон.ру

Сервисы доставки еды и…

Mika

Bloomberg: Adidas задумался о…

Andrei Smirnovsky

Сервисы доставки еды и…
null