Сервис доставки продуктов «Утконос» начал работать в Санкт-Петербурге Материал редакции
Компания инвестировала в запуск 250 млн рублей.
На сайте онлайн-магазина «Утконос» появилась возможность заказать доставку продуктов в Санкт-Петербурге. Сервис также выпустил рекламный ролик о выходе на новый рынок.
Представитель «Утконоса» подтвердил vc.ru, что сервис заработал в Санкт-Петербурге. На первом этапе заказать доставку можно внутри КАД, в будущем компания планирует расширить зону доставки на некоторые города Ленобласти, рассказали в «Утконосе».
Для этого летом 2020 года компания арендовала фулфилмент центр «Кубинка» на юге города площадью 9486 м². Его пропускная способность — 12 тысяч заказов в сутки, отмечает представитель сервиса. Всего «Утконос» инвестировал в открытие в Санкт-Петербурге 250 млн рублей, рассказали в компании.
На этапе запуска в ассортимент онлайн-магазина войдёт около 15 тысяч наименований товаров, включая продукты локальных поставщиков, говорят в сервисе. К концу года «Утконос» рассчитывает увеличить ассортимент до 40 тысяч единиц.
Минимальная сумма заказа в Санкт-Петербурге — 1000 рублей, стоимость доставки может составить до 199 рублей. От 2000 рублей при выборе 4-часового интервала доставка бесплатная. Оплатить заказ можно за наличные после проверки заказа, банковской картой или онлайн.
«Утконос» заработал в 2002 году с открытия розничных магазинов, в 2006 году первым в России запустил онлайн-доставку, а в 2013 году закрыл офлайн-точки. Кроме Сант-Петербурга, сервис работает в Москве, Московской области, Туле, Твери и Калуге.
Самокат доставит продукты за 15 минут 💪
У Самоката/Лавки, при этом, все-таки очень ограниченый ассортимент. Регулярно вынужден из-за этого в магазины выбираться либо все-таки делать заказы в igoods/метро. Так что новость все-таки хорошая
Стоит и про цены сказать. Лавка и Самокат - это большая наценка. Быстро, но дорого.
я заметил у них наценку в основном на овощи-фрукты, причем довольно большую наценку, в районе х2 на некоторые позиции. Всё остальное по ценам примерно в том же диапазоне, что и в обычных магазинах. Во всяком случае на мой набор продуктов.
Это разные сегменты, как Дикси vs Лента
Утконос везде ноет, что они другой сегмент)) ок, перекрёсток привозит за час.
ВкусВилл час. Тоже другие сегменты?
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