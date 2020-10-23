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Остановка поставок и угроза штрафов: аптеки и производители пожаловались Мишустину на сбои в системе маркировки лекарств Материал редакции

«Катастрофическая неработоспособность» системы отслеживания движения лекарств грозит «коллапсом», утверждают они.

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Бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на сбои в системе мониторинга маркировки лекарств. Из-сбоев практически встала вся цепь поставок, пишет Forbes со ссылкой на письмо премьеру.

Авторы письма утверждают, что информационная система мониторинга лекарств «катастрофически» неработоспособна. Бизнес призывает решить эту проблему и предотвратить коллапс системы.

Например, из-за ошибок системы возникают сбои при приеме товара и его передаче потребителю, парализована работа цепи производства. В результате аптеки не могут выдавать маркированные лекарства пациентам и обеспечить наличие минимального ассортимента — за это им грозит «большими штрафами», добавили авторы письма.

Производители лекарств также несут издержки из-за сбоев системы: склады и карантинные зоны многих аптек переполнены, и производители остановили поставки.

Авторы письма просят на время эпидемии коронавируса разрешить свободное движение лекарств по цепи поставок в случае сбоев, ввести мораторий на штрафы, временно разрешить поставку немаркированных лекарств, если нет альтернативы. Они также предложили наказать оператора системы — ООО «Оператор ЦРПТ».

Письмо подписали руководители Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) и Ассоциации российских предприятий медицинской промышленности «Росмедпром».

  • С 1 июля 2020 года власти ввели обязательную маркировку лекарств для всех препаратов. 30 сентября из-за сбоя программы пропали данные об уже загруженных в систему препаратах. Оператор системы ЦРПТ заявил, что неполадки были техническими, а система работает стабильно.
  • О необходимости приостановки маркировки лекарств заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, из-за того, что заканчиваются товары, которые аптеки имеют право продавать без маркировки, растут цены на отечественные лекарства — на 200-500%.
  • В январе 2021 года в России заработает маркировка молочной продукции, а обязательной станет с 1 мая. Оператором системы маркировки также будет ЦРПТ.

#новость #аптеки #лекарства

Рая Хачатрян
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