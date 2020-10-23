«Катастрофическая неработоспособность» системы отслеживания движения лекарств грозит «коллапсом», утверждают они.

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Бизнес-объединения аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на сбои в системе мониторинга маркировки лекарств. Из-сбоев практически встала вся цепь поставок, пишет Forbes со ссылкой на письмо премьеру.

Авторы письма утверждают, что информационная система мониторинга лекарств «катастрофически» неработоспособна. Бизнес призывает решить эту проблему и предотвратить коллапс системы.

Например, из-за ошибок системы возникают сбои при приеме товара и его передаче потребителю, парализована работа цепи производства. В результате аптеки не могут выдавать маркированные лекарства пациентам и обеспечить наличие минимального ассортимента — за это им грозит «большими штрафами», добавили авторы письма.

Производители лекарств также несут издержки из-за сбоев системы: склады и карантинные зоны многих аптек переполнены, и производители остановили поставки.

Авторы письма просят на время эпидемии коронавируса разрешить свободное движение лекарств по цепи поставок в случае сбоев, ввести мораторий на штрафы, временно разрешить поставку немаркированных лекарств, если нет альтернативы. Они также предложили наказать оператора системы — ООО «Оператор ЦРПТ».

Письмо подписали руководители Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM), Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) и Ассоциации российских предприятий медицинской промышленности «Росмедпром».