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Торговля
Татьяна Боброва
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«Пятёрочка» открыла магазин без кассиров для всех клиентов в Москве Материал редакции

Покупатель должен сам отсканировать товар и оплатить его в приложении или на кассе самообслуживания.

33 комментария
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Торговая сеть «Пятёрочка» открыла в пилотном режиме магазин без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок «Пятёрочка налету». Об этом vc.ru рассказали в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»).

Магазин расположен на бульваре Веласкеса, 2 в Москве. Его площадь составляет около 80 м², ассортимент — 900 наименований товаров, в том числе категория «фреш» и кофе.

Для входа в магазин покупатель должен воспользоваться приложением «Пятёрочка налету» (доступно в App Store и Google Play) и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система сформирует динамический QR-код, по которому клиент может пройти в торговый зал.

Покупатель должен сам отсканировать выбранные товары с помощью скана в «Пятёрочка налету», а затем оплатить их в приложении или на кассе самообслуживания.

В магазине установлена система датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в зале, освещение, обеспечивают безопасность. Также в точке установлены электронные ценники для дистанционного обновления информации о товарах, отмечают в компании.

Действия покупателя контролируют видеокамеры и нейросеть: они отслеживают количество товаров, которые человек взял с полки или положил обратно. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Большинство технологических решений в магазине — собственные разработки Х5, отмечают в группе.

В первые недели работы в магазине будет дежурить ассистент, который будет выдавать маски и перчатки и отвечать на вопросы о формате. До конца 2020 года «Пятёрочка» планирует открыть ещё два таких магазина в Москве, уточнили vc.ru в компании.

Инвестиции в проект ритейлер не раскрывает. Об экономии по сравнению с обычными «Пятёрочками» говорить пока рано, поскольку бизнес-модель пока проверяется, добавили в X5.

  • В сентябре 2020 года «Пятёрочка» открыла экспериментальный магазин без кассиров для тестирования среди сотрудников. «Пятёрочка налету» — следствие успешно прошедшего пилота, пояснили vc.ru в компании.
  • Похожий эксперимент в России проводит Metro — у немецкого ритейлера есть магазин без кассиров под брендом «Фасоль» в Москве. В нём установлены только кассы самообслуживания.

#новость #пятерочка

Татьяна Боброва
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33 комментария
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Влад Айнштейн

11

До этого, я думал что пятерочка максимум откроет магазин без кассиров и без покупателей, это ещё +- звучало

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Slava Itprofi

10

Действия покупателя контролируют видеокамеры и несколько биологических нейросетей.
*fixed* 

Ответить

Илья Прокопенко

9

А там тоже нужно звать Галю, чтобы сделать отмену?

Ответить

Nekto Nikto

Илья
1

На второй фотке видно: "Здесь только один кассир - твой смартфон". Так что чисто логически, зовете Алису, Siri или кто там у вас живёт? ;) Хотя я бы конечно предпочёл Галу - она душевнее как-то...

Ответить

Валентин Колосов

6

Надеюсь, скоро эта модель станет новым стандартом. Вообще не понимаю смысл кассиров в магазине

Ответить

Ilya Shubenok

Валентин
2

А я надеюсь, что не скоро. Люблю покупать у людей. И чтобы выбросить столько людей "на улицу", нужно предложить им что-то взамен. Пока у нас в стране все сложно экономически. Все должно прийти постепенно, вместе с ростом экономики и рынков в целом. 

Ответить

Алексей Ларин

Ilya
0

Там одни узбеки и таджики

Ответить

Sergey Zotov

Ilya
0

никто не мешает им при графике 2х2 хотя бы день в неделю выделять на то, чтобы учиться чему-то более перспективному. До сих пор не понимаю, почему люди этого не делают. Лет 5 уже говорят о том, что "скоро вас заменят технологии", пора бы начать двигаться.

К тому же, как правило, от роста зарплаты в 2 раза в других специальностях людей отделяет буквально полгода обучения + пара проектов в портфолио, направленных на демонстрацию своих способностей.

И нет, не обязательно "платного обучения". Сейчас как никогда в истории образование может быть абсолютно бесплатным, благодаря интернету и коммьюнити, которое активно делится знаниями через бесплатные сервисы.

Ответить

Антон Гранд

Ilya
0

Пойдут курьерами, сборщиками, или повысят свой человеческий потенциал.

Ответить

Danil Kaigorodov

Валентин
1

Пенсионеры афигеют без кассиров)

Ответить

Николай Ермаков

Валентин
0

Кому-то же надо расставлять товары на полки, убирать просрочку.

Ответить

Валентин Колосов

Николай
0

Да, но этим не кассиры занимаются 

Ответить

Bender Rodriguez

Валентин
0

ох как ты ошибаешься)

Ответить

Максим Митин

2

Пробовал так покупать во Вкусвилл
Нравится
Никаких больше потенциальных унижений и контактов с негативными людьми за кассой, которые могут позволить себе резко общаться, швырять продукты
Жаль, что система не позволяет выйти из магазина без необходимости оплачивать - простой вышел из дверей и списалась сумма

Есть обратная сторона всей этой темы - когда и в каких масштабах магазин начнёт тебя обманывать и через какой период ты это заметишь?

Ответить

Leonid Sobchenko

Максим
4

во вкусвилле от продавцов только позитив слышал)

Ответить

Dmitry Martemyanov

Максим
1

Где вы во ВкусВилле негативных людей за кассой откопали?

Ответить

Вася Пражкин

Максим
0

 когда и в каких масштабах магазин начнёт тебя накрывать

WAT?

Ответить

Акулинский Пётр

2

Интересно... выкладкой роботы занимаются? ...снятием просрочки с витрин... Просто уменьшили зарплату сотрудников в связи с сокращением печати ценников, и работой с финальными транзакциями. Штат тот же явно.Молодцы... и представлено инновационно. И-инновации.

Ответить

Николай Ермаков

Акулинский
1

И кражи также будут вешать на работников торгового зала)

Ответить

Данила Переверзев

1

А как алкогольную и табачную продукцию покупать?

Ответить

Sam Beckett

Данила
1

А зачем ее вообще покупать?

Ответить

Олег Барбасов

1

В одном из Перекрёстков можно по желанию брать терминал и просто сканировать покупки по ходу наполнения корзины.

Уже при этом сценарии становится понятно, что это заметно дольше, т.к. считывание не всегда надёжно, загрузка занимает время и не всегда удачна, и пр.

Если со сканированием дело не улучшилось, то вместо очередей на кассе будем иметь народ, толпящийся у полок.

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Юрий Глотов

Олег
1

У Ленты такая же тема в гиперах. Плохо срабатывает только в 5% случаев.

Ответить

Артем Богданов

1

В Пятерочках всегда встречались мне на удивление душевные кассиры. Но я все равно за.

Ответить

Алексей Амелин

0

Like an Amazon (in Seattle)

Ответить

Daniel Sak

0

У вас тоже интернет в магазине плохо ловит? Это из-за холодильников? 

Ответить

Serg Ka

Daniel
0

Тоже замечал подобное, но только на кассах. Может у меня паранойя.

Ответить

Alexander Petrov

0

ну хоть не отпиздят

Ответить

Sergey Zotov

Alexander
0

охранники по-любому останутся, так что эта фича будет еще долго

Ответить

Андрей Геращенко

0

Всё равно сюда нужны будут ассистенты и охранники. Еще интересно - когда уже уберут бумажные ценники, и сделают электронный аналог? Уже выглядит как анахронизм 

Ответить

Alexander Popov

Андрей
0

На фото выше ценники не бумажные.

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Пешка Комитета

Андрей
0

Там ценники электронные + много датчиков и камер для таких случаев.

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Антон Гранд

0

Это очень крутая новость! X5 молодцы.

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