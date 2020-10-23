Покупатель должен сам отсканировать товар и оплатить его в приложении или на кассе самообслуживания.

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Торговая сеть «Пятёрочка» открыла в пилотном режиме магазин без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок «Пятёрочка налету». Об этом vc.ru рассказали в X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»).

Магазин расположен на бульваре Веласкеса, 2 в Москве. Его площадь составляет около 80 м², ассортимент — 900 наименований товаров, в том числе категория «фреш» и кофе.

Для входа в магазин покупатель должен воспользоваться приложением «Пятёрочка налету» (доступно в App Store и Google Play) и зарегистрироваться с помощью Х5 ID. Система сформирует динамический QR-код, по которому клиент может пройти в торговый зал.

Покупатель должен сам отсканировать выбранные товары с помощью скана в «Пятёрочка налету», а затем оплатить их в приложении или на кассе самообслуживания.

В магазине установлена система датчиков, которые могут контролировать вход, выход, нахождение покупателей в зале, освещение, обеспечивают безопасность. Также в точке установлены электронные ценники для дистанционного обновления информации о товарах, отмечают в компании.

Действия покупателя контролируют видеокамеры и нейросеть: они отслеживают количество товаров, которые человек взял с полки или положил обратно. Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно. Большинство технологических решений в магазине — собственные разработки Х5, отмечают в группе.

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В первые недели работы в магазине будет дежурить ассистент, который будет выдавать маски и перчатки и отвечать на вопросы о формате. До конца 2020 года «Пятёрочка» планирует открыть ещё два таких магазина в Москве, уточнили vc.ru в компании.

Инвестиции в проект ритейлер не раскрывает. Об экономии по сравнению с обычными «Пятёрочками» говорить пока рано, поскольку бизнес-модель пока проверяется, добавили в X5.