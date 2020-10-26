X5 Retail Group не будет запускать фармацевтический маркетплейс apteka.perekrestok.ru, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Причины приостановки проекта он не назвал.

В 2019 X5 заявила о создании онлайн-площадки для продажи лекарственных препаратов. Посетители смогли бы получить товары в аптечных пунктах на территории магазинов группы — «Перекрестков» и «Пятерочек», сообщила компания. Всего ритейлер планировал открыть 1400 точек.

Логистическим партнером X5 должен был стать поставщик фармацевтической продукции «Сантэнс». Также ритейлер должен был сотрудничать с «Здравсервис», владельцем аптечной сети «Твой доктор», но по словам президента компании Дмитрия Сокола, они решили развивать собственную онлайн-площадку.

Компания предполагала открыть 100 пилотных пунктов выдачи товаров, но в итоге заработало лишь 40, рассказал «Ведомостям» основатель и гендиректор партнера X5 — сервиса «Еаптека» Антон Буздалин.

По словам Буздалина, сейчас в магазинах X5 всего 37 аптек, которые выдают заказы, сделанные на сайте «Еаптеки». Сервис вскоре будет работать под брендом «СберЕаптека» — «Сбербанк» и «Р-Фарм» объявили, что купят 90% аптеки.