Конкурс по машинному обучению
С призовым фондом в 100 млн рублей
Условия
Торговля
Рая Хачатрян
861

X5 Retail Group отказалась от запуска фармацевтического маркетплейса спустя год после анонса проекта Материал редакции

Компания планирует создать отдельную категорию с лекарствами в интернет-магазине «Перекресток впрок».

  • X5 Retail Group не будет запускать фармацевтический маркетплейс apteka.perekrestok.ru, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Причины приостановки проекта он не назвал.

  • В 2019 X5 заявила о создании онлайн-площадки для продажи лекарственных препаратов. Посетители смогли бы получить товары в аптечных пунктах на территории магазинов группы — «Перекрестков» и «Пятерочек», сообщила компания. Всего ритейлер планировал открыть 1400 точек.

  • Логистическим партнером X5 должен был стать поставщик фармацевтической продукции «Сантэнс». Также ритейлер должен был сотрудничать с «Здравсервис», владельцем аптечной сети «Твой доктор», но по словам президента компании Дмитрия Сокола, они решили развивать собственную онлайн-площадку.
  • Компания предполагала открыть 100 пилотных пунктов выдачи товаров, но в итоге заработало лишь 40, рассказал «Ведомостям» основатель и гендиректор партнера X5 — сервиса «Еаптека» Антон Буздалин.
  • По словам Буздалина, сейчас в магазинах X5 всего 37 аптек, которые выдают заказы, сделанные на сайте «Еаптеки». Сервис вскоре будет работать под брендом «СберЕаптека» — «Сбербанк» и «Р-Фарм» объявили, что купят 90% аптеки.

  • X5 не перестанет развивать аптечный сегмент, пишет издание. Компания планирует создать отдельную категорию с лекарствами в интернет-магазине «Перекресток впрок», рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.

#новость #x5 #аптеки

Рая Хачатрян
+3290
3
1
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043f\u0442\u0435\u043a\u0438","x5"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 170426, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 26 Oct 2020 09:02:41 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Александр Иоскевич

0

 сейчас в магазинах X5 всего 37 аптек, которые выдают заказы, сделанные на сайте «Еаптеки». Сервис вскоре будет работать под брендом «СберЕаптека» — «Сбербанк» и «Р-Фарм» объявили, что купят 90% аптеки.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Главное за неделю: воскрешение бизнеса за месяц, выход iPhone 12, закрытие Quibi и другие истории
Пять обсуждаемых материалов и пять важных новостных сюжетов на сайте.
0
Selectel
Подписан
Отписаться
Видно из космоса: в Австралии построят самую большую в мире солнечную энергостанцию
В Австралии построят крупнейшую электростанцию. Инвесторами проекта стали местные миллиардеры. Солнечная ферма будет об…
0
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Как стать инвестором за 30 секунд?
В борьбе за клиентов счет у игроков финансового рынка идет на минуты. А «БКС Мир инвестиций» считает быстрее всех: фина…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Казанский
за день
Комьюнити на цп совсем деградировало   :(
Умер глава Samsung Ли Гон Хи — под его руководством технологическая компания стала одной из крупнейших в мире
Anastasia Light
за неделю
Никто не пришел на фан-встречу
Аккаунт «умной» колонки «Капсула» от Mail.ru Group в Twitter объявил конкурс мемов — за неделю никто не отозвался

Комментарии

Стартапер-пессимист

Минцифры предложило…

Стартапер-пессимист

Минцифры предложило…

max smirnoff

Умер глава Samsung Ли Гон Хи…

Борис Васильев

«Мы должны менять всё, кроме…

Anton Demin

Что губит строительные компании…

Leha Shum

Минцифры предложило…

max smirnoff

Умер глава Samsung Ли Гон Хи…

Leha Shum

Минцифры предложило…

Илья Щербаков

HR-маркетинг и MarHR - это как…

Leha Shum

WhatsApp позволил отключить…

Родион Галанев

Что губит строительные компании…

Онлайн-Аптека

Минцифры предложило…

Юрий Глотов

«Яндекс.Еда» запустит доставку…

Dima

«Яндекс.Маркет» не дает вернуть…

Svetlana Ragimova

Как мы запустили приложение для…

Yevhenii Oliinyk

Европарламент отказался…

Банк ВТБ

Неудачное знакомство с ВТБ

Denis Viklov

«Мы должны менять всё, кроме…

Denis Smirnov

Умер глава Samsung Ли Гон Хи…

Sergei Toropov

Минцифры предложило…
null