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X5 Retail Group отказалась от запуска маркетплейса лекарств спустя год после анонса проекта Материал редакции

Компания планирует создать отдельную категорию с лекарствами в интернет-магазине «Перекресток впрок».

  • X5 Retail Group не будет запускать фармацевтический маркетплейс apteka.perekrestok.ru, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. Причины приостановки проекта он не назвал.

  • В 2019 X5 заявила о создании онлайн-площадки для продажи лекарственных препаратов. Посетители смогли бы получить товары в аптечных пунктах на территории магазинов группы — «Перекрестков» и «Пятерочек», сообщила компания. Всего ритейлер планировал открыть 1400 точек.

  • Логистическим партнером X5 должен был стать поставщик фармацевтической продукции «Сантэнс». Также ритейлер должен был сотрудничать с «Здравсервис», владельцем аптечной сети «Твой доктор», но по словам президента компании Дмитрия Сокола, они решили развивать собственную онлайн-площадку.
  • Компания предполагала открыть 100 пилотных пунктов выдачи товаров, но в итоге заработало лишь 40, рассказал «Ведомостям» основатель и гендиректор партнера X5 — сервиса «Еаптека» Антон Буздалин.
  • По словам Буздалина, сейчас в магазинах X5 всего 37 аптек, которые выдают заказы, сделанные на сайте «Еаптеки». Сервис вскоре будет работать под брендом «СберЕаптека» — «Сбербанк» и «Р-Фарм» объявили, что купят 90% аптеки.

  • X5 не перестанет развивать аптечный сегмент, пишет издание. Компания планирует создать отдельную категорию с лекарствами в интернет-магазине «Перекресток впрок», рассказал «Ведомостям» представитель ритейлера.

#новость #x5 #аптеки

Рая Хачатрян
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2 комментария
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Александр Иоскевич

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 сейчас в магазинах X5 всего 37 аптек, которые выдают заказы, сделанные на сайте «Еаптеки». Сервис вскоре будет работать под брендом «СберЕаптека» — «Сбербанк» и «Р-Фарм» объявили, что купят 90% аптеки.

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Artem Ilchenko

0

Магнит (ВТБ) аптеки уже есть, Сбераптеки скоро, где же ростехаптеки? Отстают, однако...

Аптечный ретейл очень конкурентен, тут множество игроков с деньгами и демпинговыми стратегиями, любая госструктура так работать не привыкла, даже фудретейлеры не особенно сюда идут, что подтверждает и эта новость в частности.

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