Компания готовится подать заявление о банкротстве.

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Книжная сеть «Республика» намерена подать иск о банкротстве из-за невозможности расплатиться с кредиторами на фоне падения трафика в магазинах и снижения продаж, рассказали vc.ru в компании. Ритейлер смог договориться не со всеми поставщиками, перед которыми у него возникла задолженность из-за простоя.

Все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии Covid-19, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь, добавили в «Республике». После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%, и сеть наблюдает «тенденцию к снижению».

«Республика» также сообщила, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов». Сколько именно точек закрыл ритейлер, в компании не уточнили, добавив, что сейчас у сети работает 12 магазинов в Москве, в том числе аутлет.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявили в «Республике». Согласно сообщению на сайте «Федресурса» от 28 октября, компания подаст заявление в московский Арбитражный суд 12 ноября 2020 года.

Согласно картотеке арбиражных дел, к ООО «Республика» только в октябре подано восемь исков более чем на 15 млн рублей.