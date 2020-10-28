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Татьяна Боброва
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Книжная сеть «Республика» заявила о невозможности расплатиться с кредиторами из-за падения трафика в магазинах Материал редакции

Компания готовится подать заявление о банкротстве.

42 комментария
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Книжная сеть «Республика» намерена подать иск о банкротстве из-за невозможности расплатиться с кредиторами на фоне падения трафика в магазинах и снижения продаж, рассказали vc.ru в компании. Ритейлер смог договориться не со всеми поставщиками, перед которыми у него возникла задолженность из-за простоя.

Все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии Covid-19, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь, добавили в «Республике». После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%, и сеть наблюдает «тенденцию к снижению».

«Республика» также сообщила, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов». Сколько именно точек закрыл ритейлер, в компании не уточнили, добавив, что сейчас у сети работает 12 магазинов в Москве, в том числе аутлет.

«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявили в «Республике». Согласно сообщению на сайте «Федресурса» от 28 октября, компания подаст заявление в московский Арбитражный суд 12 ноября 2020 года.

Согласно картотеке арбиражных дел, к ООО «Республика» только в октябре подано восемь исков более чем на 15 млн рублей.

В июле «Эксмо-АСТ» и «Альпина» остановили поставки книг сети из-за долгов ритейлера. Тогда компания предлагала дисконтировать большую часть её долга, чтобы избежать банкротства. Издательства говорили, что готовы на диалог. Удалось ли решить вопрос, в «Республике» не ответили vc.ru.

#новость #книги #республика

Татьяна Боброва
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42 комментария
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Григорий Дунилов

15

Очень грустная новость... отличный книжный с обилием современных произведений и авторскими подарками на любой вкус — пандемия не щадит творчество(

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Stanislav Proyaev

Григорий
4

Пандемия не щадит, а правительство России добивает. Пора кого-то менять...

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Eugene Danilov

Stanislav
–16

Себя поменяй

Ответить

Stanislav Proyaev

Eugene
9

Я то тут причём? Я плачу налоги, я не нарушаю закон и должен себя менять? С чего бы это?

Ответить

Dmitry Volkov

Stanislav
5

Ну так очевидно - все что вы делаете (платить налоги, не нарушать закон), не работает....

Ответить

Andrei Smirnovsky

10

Логично, физические книжные магазины уходят в прошлое, а остальной ассортимент у них какие-то хипстерские штуки за дорого

Ответить

Городской охотник

Andrei
13

Реально так и есть. Плюс огромные площади магазинов, завышенные цены, и никаких попыток оптимизации..

Ответить

Кирилл Виноградов

11

Я может быть более приземлённый и че то не понимаю , специально прошёлся по интернет магазину Республики , все книги на 50-150 рублей дороже чем в других популярных магазинах. Доставка дольше на 1-2 дня до клиента чем других ин. магазинах.
Что меня должно мотивировать там заказать, старался понять, но не понял. Безусловно , по себе не судят...
Имхо дело не в пандемии , а в менеджменте и в невозможности подстраиваться под реалии рынка.

Ответить

Никита Филиппов

1

#РеспубликаЖиви

Ответить

Хозяин

Никита
10
Ответить

Никита Филиппов

Хозяин
0

Ну, так и получаица

Ответить

Артём Палённый

4

Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в говно...
У любого катаклизма
Объяснение одно...
Знает каждый демократ -
Это Путин виноват!

Ответить

Stanislav Proyaev

0

Спасибо Путин. Благодаря тебе мы живём в такой чудесной стране! Благодаря тебе мы живем на 5€ в день, живем в таких городах и наблюдаем за такими историями.

Ответить

Андрей Николаев

Stanislav
2

Спасибо Путин. Благодаря тебе мы живём в такой чудесной стране! Благодаря тебе мы живем на 5€ в день, живем в таких городах и наблюдаем за такими историями.

Я правильно понимаю, что Вы жалуетесь, что Вам не ввели еще налогов, из которых бы и вытаскивали подобные гавнобизнесы. Почему гавно? Потому что конкретно эта книжная сеть большую наценку на книги на книги делала. Так ей и надо, не знаю как остальные, но я даже при сравнении с лабиринтом выбирал последний из-за более низкой цены, хотя и лабиринт славится высокими ценами относительно озонов, ВБ и подобных. А почему налоги? Вы всерьез думаете, что путен, министры и тд свои заначки бы расчехлили ради поддержки кого-то там? Нет, ввели бы опять налоги\акцизы или повысили имеющиеся. Радуйтесь, что этого не произошло. Сами бы потом орали, что из-за Путена вынуждены свою зп тратить на поддержание левого бизнеса.

Ответить

Stanislav Proyaev

Андрей
1

Бюджета хватает на все, но вместо это мы отдаём свои деньги усатой мрази в другой стране, строим дачи депутатам и строим никогда не окупившийся трубопровод. Денег хватит на все.

Ответить

Хозяин

Stanislav
0

И если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет,
Тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех.

Ответить

Stanislav Proyaev

Хозяин
0

Не, в туманный Альбион не хочу.

Ответить

Maxim Petrukhin

Андрей
0

Скажи спасибо, что только изнасиловали, могли бы вообще убить.
Вы это хотели сказать? 

Ответить

Хозяин

Stanislav
1

Ну иди закупись книгами в Республике на сколько позволяет зарплата. Чё всё Путин то виноват.

Ответить

Stanislav Proyaev

Хозяин
–3

То что он своими действиями тянет всех на дно марсианской впадины! Нормальное правительство поддерживало бизнесы, а у нас ввели только новые налоги... сам Путин их презентовал.

Ответить

Хозяин

Stanislav
0

Ну ты как бы понимай что поддерживают бизнесы правительства не из своего кармана, а наращивая госдолг.
Поддерживать бизнесы и население безусловно надо, но я не уверен что хипстерский магазин из мегаполисов с книгами и игрушками с тройной наценкой - это первый бизнес в очереди на поддержку.

Ответить

Stanislav Proyaev

Хозяин
–2

Нормальные страны могут без проблем поддерживать бизнесы. Про госдолг это вообще бред... хотя в России он гигантский.

Ответить

Eugene Danilov

Stanisl…
0

Про госдолг это вообще бред... хотя в России он гигантский.

Что еще нам расскажешь?

https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-national-debt

Russia’s debt ratio is one of the lowest in the world at 19.48% of its GDP. Russia is the ninth least indebted country in the world. Russia’s debt is currently at a total of over 14 billion руб ($216 billion USD). Most of Russia’s external debt is private.

Ответить

Eugene Danilov

Stanislav
0

Ты живешь на 5 евро в день? Очень сочувствую. Иди работать, бездарь, а не комментарии тут строчи.

Ответить

Stanislav Proyaev

Eugene
0

Советую тебе включить мозг и посмотреть на экономику России с другой стороны.

Ответить

Eugene Danilov

Stanislav
0

С какой? Давай конкретнее, с цифрами

Ответить

Stanislav Proyaev

Eugene
0

С той, что Россия со скоростью горящего поезда едет в кризис.
«Средний класс» (по словам Путина) зарабатывает 17000 рублей. В день мы получаем 566 рублей, это около 6€ в день. Вот, какие 5€.

Ответить

Eugene Danilov

Stanisl…
0
Ответить

Maxim Petrukhin

Eugene
0
Ответить

Eugene Danilov

Maxim
0

Максим, тут Станислав Прояев пиз*л про некий супер-бедный средний класс в России. На что я ответил данным из World bank о том, что менее 5% домохозяйств в России живут на 5 долларов в день, и этот показатель последние 20 лет непрерывно падает.

Разрыв между богатыми и бедными - это, конечно, печально, и в той или иной степени он есть в любой стране, ну что я могу сказать - да, он есть. И что теперь, лечь всем и умереть?

Ответить

Александр

Stanisl…
0

Зря вы спор завели... Это ж мамкин высокооплачиваемый специалист...

Ответить

Maxim Petrukhin

Eugene
0

Так вы же сами тут комментарии строчите. Можете себе позволить не работать? Или вам комментарии оплачивают? 

Ответить

Eugene Danilov

Maxim
0

Могу себе позволить не работать

Ответить

Alexey Sharapov

Stanislav
0

Обычная история, неэффективный бизнес банкротится в кризис. Цифровой формат книг, конкуренты с ценами ниже (тот же Озон) и т.д.  Модель не работает, компания генерирует убытки (и генерировала из в 19-м тоже). По той же логике, банкротство Кодак можно приписать республиканцам/демократам (нужное подчеркнуть в зависимости от политических взглядов), а не доступности цифрового фото.. 

Ответить

Александра Тимошенко

4

Грустно

Ответить

Дмитрий Разломов

3

Магазин неплохой но цены были завышены процентов на 50% с тем же Озоном, про мелкие сувениры вообще молчу.

Ответить

Nick Geo

Дмитрий
0

На Озоне тоже цены завышены. В других местах дешевле. Нафиг озон 

Ответить

Andrey Kazatsky

0

Может Инвестиции найдут и будут жить дальше - формат у них хороший так то

Ответить

Илья Фомин

1

Такая я же ситуация была в 2015, когда они просто прислали письмо, что платить не будут. Сейчас просто усугубилась ситуация

Ответить

DJ Dj

0

5 евро в день это огромные деньги в России. Это зарплата работящего дворника или слесаря-сантехника в провинции

Ответить

Анатолий Ахапкин

0

Интересная новость, особенно что сеть закрывается - необоснованно высокие цены на весь товар (не только во время ковида).

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justwantedtobeenough

0

пздц ну вы чего котятки(((
олег, выкупи плез!

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