Книжная сеть «Республика» заявила о невозможности расплатиться с кредиторами из-за падения трафика в магазинах Материал редакции
Компания готовится подать заявление о банкротстве.
Книжная сеть «Республика» намерена подать иск о банкротстве из-за невозможности расплатиться с кредиторами на фоне падения трафика в магазинах и снижения продаж, рассказали vc.ru в компании. Ритейлер смог договориться не со всеми поставщиками, перед которыми у него возникла задолженность из-за простоя.
Все розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня из-за пандемии Covid-19, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь, добавили в «Республике». После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%, и сеть наблюдает «тенденцию к снижению».
«Республика» также сообщила, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов». Сколько именно точек закрыл ритейлер, в компании не уточнили, добавив, что сейчас у сети работает 12 магазинов в Москве, в том числе аутлет.
«Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами. Мы не видим других выходов из сложившейся ситуации и намерены подать заявление о банкротстве», — заявили в «Республике». Согласно сообщению на сайте «Федресурса» от 28 октября, компания подаст заявление в московский Арбитражный суд 12 ноября 2020 года.
Согласно картотеке арбиражных дел, к ООО «Республика» только в октябре подано восемь исков более чем на 15 млн рублей.
В июле «Эксмо-АСТ» и «Альпина» остановили поставки книг сети из-за долгов ритейлера. Тогда компания предлагала дисконтировать большую часть её долга, чтобы избежать банкротства. Издательства говорили, что готовы на диалог. Удалось ли решить вопрос, в «Республике» не ответили vc.ru.
Очень грустная новость... отличный книжный с обилием современных произведений и авторскими подарками на любой вкус — пандемия не щадит творчество(
Пандемия не щадит, а правительство России добивает. Пора кого-то менять...
Себя поменяй
Я то тут причём? Я плачу налоги, я не нарушаю закон и должен себя менять? С чего бы это?
Ну так очевидно - все что вы делаете (платить налоги, не нарушать закон), не работает....
Логично, физические книжные магазины уходят в прошлое, а остальной ассортимент у них какие-то хипстерские штуки за дорого
Реально так и есть. Плюс огромные площади магазинов, завышенные цены, и никаких попыток оптимизации..
Я может быть более приземлённый и че то не понимаю , специально прошёлся по интернет магазину Республики , все книги на 50-150 рублей дороже чем в других популярных магазинах. Доставка дольше на 1-2 дня до клиента чем других ин. магазинах.
Что меня должно мотивировать там заказать, старался понять, но не понял. Безусловно , по себе не судят...
Имхо дело не в пандемии , а в менеджменте и в невозможности подстраиваться под реалии рынка.
Свет погас, упал забор,
У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили
Иль залез в квартиру вор,
Не понравилось кино,
Наступили вы в говно...
У любого катаклизма
Объяснение одно...
Знает каждый демократ -
Это Путин виноват!
Спасибо Путин. Благодаря тебе мы живём в такой чудесной стране! Благодаря тебе мы живем на 5€ в день, живем в таких городах и наблюдаем за такими историями.
Спасибо Путин. Благодаря тебе мы живём в такой чудесной стране! Благодаря тебе мы живем на 5€ в день, живем в таких городах и наблюдаем за такими историями.
Я правильно понимаю, что Вы жалуетесь, что Вам не ввели еще налогов, из которых бы и вытаскивали подобные гавнобизнесы. Почему гавно? Потому что конкретно эта книжная сеть большую наценку на книги на книги делала. Так ей и надо, не знаю как остальные, но я даже при сравнении с лабиринтом выбирал последний из-за более низкой цены, хотя и лабиринт славится высокими ценами относительно озонов, ВБ и подобных. А почему налоги? Вы всерьез думаете, что путен, министры и тд свои заначки бы расчехлили ради поддержки кого-то там? Нет, ввели бы опять налоги\акцизы или повысили имеющиеся. Радуйтесь, что этого не произошло. Сами бы потом орали, что из-за Путена вынуждены свою зп тратить на поддержание левого бизнеса.
Бюджета хватает на все, но вместо это мы отдаём свои деньги усатой мрази в другой стране, строим дачи депутатам и строим никогда не окупившийся трубопровод. Денег хватит на все.
Скажи спасибо, что только изнасиловали, могли бы вообще убить.
Вы это хотели сказать?
То что он своими действиями тянет всех на дно марсианской впадины! Нормальное правительство поддерживало бизнесы, а у нас ввели только новые налоги... сам Путин их презентовал.
Ну ты как бы понимай что поддерживают бизнесы правительства не из своего кармана, а наращивая госдолг.
Поддерживать бизнесы и население безусловно надо, но я не уверен что хипстерский магазин из мегаполисов с книгами и игрушками с тройной наценкой - это первый бизнес в очереди на поддержку.
Нормальные страны могут без проблем поддерживать бизнесы. Про госдолг это вообще бред... хотя в России он гигантский.
Про госдолг это вообще бред... хотя в России он гигантский.
Что еще нам расскажешь?
https://worldpopulationreview.com/countries/countries-by-national-debt
Russia’s debt ratio is one of the lowest in the world at 19.48% of its GDP. Russia is the ninth least indebted country in the world. Russia’s debt is currently at a total of over 14 billion руб ($216 billion USD). Most of Russia’s external debt is private.
Ты живешь на 5 евро в день? Очень сочувствую. Иди работать, бездарь, а не комментарии тут строчи.
Советую тебе включить мозг и посмотреть на экономику России с другой стороны.
С какой? Давай конкретнее, с цифрами
С той, что Россия со скоростью горящего поезда едет в кризис.
«Средний класс» (по словам Путина) зарабатывает 17000 рублей. В день мы получаем 566 рублей, это около 6€ в день. Вот, какие 5€.
Максим, тут Станислав Прояев пиз*л про некий супер-бедный средний класс в России. На что я ответил данным из World bank о том, что менее 5% домохозяйств в России живут на 5 долларов в день, и этот показатель последние 20 лет непрерывно падает.
Разрыв между богатыми и бедными - это, конечно, печально, и в той или иной степени он есть в любой стране, ну что я могу сказать - да, он есть. И что теперь, лечь всем и умереть?
Так вы же сами тут комментарии строчите. Можете себе позволить не работать? Или вам комментарии оплачивают?
Обычная история, неэффективный бизнес банкротится в кризис. Цифровой формат книг, конкуренты с ценами ниже (тот же Озон) и т.д. Модель не работает, компания генерирует убытки (и генерировала из в 19-м тоже). По той же логике, банкротство Кодак можно приписать республиканцам/демократам (нужное подчеркнуть в зависимости от политических взглядов), а не доступности цифрового фото..
Магазин неплохой но цены были завышены процентов на 50% с тем же Озоном, про мелкие сувениры вообще молчу.
Может Инвестиции найдут и будут жить дальше - формат у них хороший так то
Такая я же ситуация была в 2015, когда они просто прислали письмо, что платить не будут. Сейчас просто усугубилась ситуация
5 евро в день это огромные деньги в России. Это зарплата работящего дворника или слесаря-сантехника в провинции
Интересная новость, особенно что сеть закрывается - необоснованно высокие цены на весь товар (не только во время ковида).
Блоги компаний
Показать еще