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Торговля
Татьяна Боброва
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Логистический оператор Cainiao запустит в России сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress Материал редакции

Россия станет для компании Alibaba первой страной с собственными постаматами за пределами Китая.

4 комментария
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Китайская Cainiao (принадлежит Alibaba Group) запустит первый в России офлайн-проект — собственную сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Логистический оператор выпустит для России специализированные модели под своим брендом и брендом AliExpress. Инвестиции в проект компания не раскрывает, отмечая, что всего на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры потратит более 1 млрд рублей в течение года.

Cainiao

На первом этапе компания установит постаматы в Москве, Московской области и крупнейших городах. В течение года Cainiao планирует расширить сеть на города-миллионники и города с населением от 500 тысяч человек, установив более 1000 устройств.

Объявление на vc.ru
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Cainiao планирует размещать постаматы в рознице, на улицах, инфраструктурных объектах — сейчас компания ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. На первом этапе из них можно будет забрать заказы только от продавцов из Китая и Европы, но в ближайшее время оператор обещает подключить и локальных продавцов.

Развитие постаматной сети — первый шаг вывода бренда Cainiao в России для широкой аудитории. Собственная сеть точек выдачи станет отличным дополнением для покупателей, которые смогут выбрать наиболее удобные локации для получения заказов AliExpress рядом с домом или работой.

В Китае Cainiao ассоциируется с доставкой день в день, удобством расположения точек и технологическими инновациями в доставке. Наш первый проект в российском офлайне обозначает начало схожего вектора развития.

Ксения Киянцева
руководитель по стратегическому развитию постаматной сети Cainiao в России

Сеть собственных постаматов позволит улучшить логистику для продавцов в регионах и охватить максимум покупателей, рассчитывают в Cainiao. У компании уже есть 15 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов в России, не считая отделений «Почты России».

Китайская компания доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн в день, 25% из которых приходится на российский рынок.

В AliExpress уточнили vc.ru, что предложат покупателям доставку в кобрендинговые постаматы с Cainiao, а также с другими партнёрами по всей России. «Например, мы плотно работаем с “Почтой России” и другими операторами над подобными проектами», — добавили в компании, не уточнив деталей.

Кто ещё развивает сети постаматов в России

В октябре X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Совкомбанк» разделили постаматную сеть «Халва». У сети было более 3000 терминалов — чуть более 1000 из них получит ритейлер и превратит в постаматы 5Post, остальные устройства заберёт банк.

В результате у X5 будет 4000 постаматов. У PickPoint — 4,8 тысяч устройств, «Сберлогистика» планирует установить около 10 тысяч, писал «Коммерсантъ». Собственные постаматы Ozon.Box в России развивает Ozon, сеть которого на март 2020 года насчитывала около 8000 устройств.

О планах создать постаматную сеть сообщала и «Почта России»: почтовый оператор планирует вложить 1,4 млрд рублей в закупку 5000 постаматов. По словам источников «Ъ», компания собирается устанавливать их в магазинах «Магнит» и «Дикси».

#новость #cainiao #aliexpress

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4 комментария
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Роман Александров

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Ну все, теперь Почте России придется открыть у себя казино с блекджеком и шл*хами. Хотя... Получишь свою посылку (Авито) и придет ли вообще ещё та азартная игра... А шлюхи...

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Яся Зайцев

Роман
0

А вы от авито на почте получаете? Я вот лично в пунктах выдачи удобно ткнул ближайший к дому и вуаля пришёл забрал

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Дмитрий Теплов

0

По плюсу сейчас же вроде как в постаматы "Халвы" доставляют, ещё один будет просто?

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Make Luv

0

А какая разница, где забирать, если заказы все равно месяц-два идут? Или это кардинально ускорит доставку?

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