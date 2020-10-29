Логистический оператор Cainiao запустит в России сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress Материал редакции
Россия станет для компании Alibaba первой страной с собственными постаматами за пределами Китая.
Китайская Cainiao (принадлежит Alibaba Group) запустит первый в России офлайн-проект — собственную сеть постаматов для доставки заказов с AliExpress. Об этом vc.ru рассказали в компании.
Логистический оператор выпустит для России специализированные модели под своим брендом и брендом AliExpress. Инвестиции в проект компания не раскрывает, отмечая, что всего на локализацию, поддержку российских продавцов и развитие ИТ-инфраструктуры потратит более 1 млрд рублей в течение года.
На первом этапе компания установит постаматы в Москве, Московской области и крупнейших городах. В течение года Cainiao планирует расширить сеть на города-миллионники и города с населением от 500 тысяч человек, установив более 1000 устройств.
Cainiao планирует размещать постаматы в рознице, на улицах, инфраструктурных объектах — сейчас компания ведёт переговоры с потенциальными партнёрами. На первом этапе из них можно будет забрать заказы только от продавцов из Китая и Европы, но в ближайшее время оператор обещает подключить и локальных продавцов.
Сеть собственных постаматов позволит улучшить логистику для продавцов в регионах и охватить максимум покупателей, рассчитывают в Cainiao. У компании уже есть 15 тысяч партнёрских пунктов выдачи заказов в России, не считая отделений «Почты России».
Китайская компания доставляет более 90% всех заказов AliExpress в мире — всего около 2 млн в день, 25% из которых приходится на российский рынок.
В AliExpress уточнили vc.ru, что предложат покупателям доставку в кобрендинговые постаматы с Cainiao, а также с другими партнёрами по всей России. «Например, мы плотно работаем с “Почтой России” и другими операторами над подобными проектами», — добавили в компании, не уточнив деталей.
Кто ещё развивает сети постаматов в России
В октябре X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») и «Совкомбанк» разделили постаматную сеть «Халва». У сети было более 3000 терминалов — чуть более 1000 из них получит ритейлер и превратит в постаматы 5Post, остальные устройства заберёт банк.
В результате у X5 будет 4000 постаматов. У PickPoint — 4,8 тысяч устройств, «Сберлогистика» планирует установить около 10 тысяч, писал «Коммерсантъ». Собственные постаматы Ozon.Box в России развивает Ozon, сеть которого на март 2020 года насчитывала около 8000 устройств.
О планах создать постаматную сеть сообщала и «Почта России»: почтовый оператор планирует вложить 1,4 млрд рублей в закупку 5000 постаматов. По словам источников «Ъ», компания собирается устанавливать их в магазинах «Магнит» и «Дикси».
Ну все, теперь Почте России придется открыть у себя казино с блекджеком и шл*хами. Хотя... Получишь свою посылку (Авито) и придет ли вообще ещё та азартная игра... А шлюхи...
А вы от авито на почте получаете? Я вот лично в пунктах выдачи удобно ткнул ближайший к дому и вуаля пришёл забрал
По плюсу сейчас же вроде как в постаматы "Халвы" доставляют, ещё один будет просто?
А какая разница, где забирать, если заказы все равно месяц-два идут? Или это кардинально ускорит доставку?
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