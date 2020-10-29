Фармпроизводители сообщили о проблемах при поставке в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки Материал редакции
Проблемы возникают с поставками как в аптеки, так и в медицинские учреждения. Среди препаратов — «жизненно необходимые».
Иностранные производители лекарств сообщили о проблемах при поставке лекарств в Россию из-за сбоев в системе маркировки, пишет РБК со ссылкой на опрос Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM). Компании не могут поставить более 40 млн упаковок препаратов, среди которых «жизненно необходимые».
На сбои пожаловались две трети участников ассоциации — всего в AIPM более 60 компаний, которые производят более 80% всех лекарств в мире. Проблемы возникают с поставками в аптеки и в медицинские учреждения.
Компании заявили, что из-за сбоев системы возникают трудности при прохождении таможенного контроля: процедура затягивается на несколько недель, а иногда у компаний вовсе не получается ввезти в Россию свою продукцию.
Трудности есть также есть на этапе ввода в гражданский оборот и отгрузки дистрибьюторам, подтвердил изданию представитель российского офиса Johnson & Johnson. Из-за сбоев и медленной работы системы неправильно обрабатываются отчеты — это затрагивает существенную часть объема поставок, согласен представитель Sandoz.
Заместитель гендиректора оператора системы маркировки ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил изданию, что они уже сократили время взаимодействия между собственной и таможенными системами. По его словам, с 27 октября ошибки в системе автоматически исправляются.
Представитель ФТС рассказал РБК, что таможня своевременно оформляет все поступающие декларации на товары.
23 октября аптеки и производители пожаловались Михаилу Мишустину на сбои в системе маркировки лекарств. Склады и карантинные зоны многих аптек оказались переполнены, и некоторые производители остановили поставки.
Бизнес-объединения просят на время эпидемии коронавируса разрешить свободное движение лекарств по цепи поставок в случае сбоев, ввести мораторий на штрафы, временно разрешить поставку немаркированных лекарств, если нет альтернативы.
На своей шкуре познал. Заболели ковидом всей семьей. Лекарств самых важных нет в аптеках. Естественно врачи вам никаких лекарств не дают🙄
А вы на что расчитывали, думали нукеры хана ввели маркировку, чтобы вам помогать? Им плевать, им главное деньги отмыть. Скоро алишерка, разглядев перспективы рынка, потребует у старикашки ввести маркировку на гробы
Не слышали о присоединившейся бактериальной пневмонии?
Слышал. Призываете бороться с антибиотикорезистентностью, не применяя антибиотики вообще? Как предлагаете бороться с бактериальной пневмонией? Молитвой?
Все верно. В Москве нет Триазавирина и никакого Левофлоксацина, это часто назначаемая комбинация. Данные по состоянию на вчера
с 27 октября ошибки в системе автоматически исправляются
Очень смешно. На самом деле, ошибки автоматически могут только появляться, исправляются же они руками и мозгами разработчиков.
Надо запретить жаловаться
Не знаю была ли новость тут или нет но они прое*бли 60% кодов маркировки из за хз чего и так уже месяц было пока не сообщили официально
Срок действия маркировки бессрочен. Но важно в срок не позднее 60 рабочих дней забрать заказ на коды маркировки из системы управления заказами (СУЗ), чтобы преобразовать их в средство идентификации. Такое требование устанавливает п. 49 Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860.
В противном случае заказ будет аннулирован, и вам придется создавать новый заказ.
У меня коллега вчера в трех аптеках парацетамол найти не смог, о чем уж тут речь
В соседнем посту в комментариях чувак рассказывал, что отдаёт инфу ментам без бумаг, и получает их постфактум, подписанными задним числом.
Тем временем, в вопросах важных лекарств "по-пацански" дела никто не хочет решать. Вначале бумажку, а потом делайте что хотите.
Кому война, а кому мать родна. Надо же Усманову заработать на очередной выдуманной хрени - маркировка лекарств. Причем кормушку государство организовало, а дальше только готовы бабло грести, но никак не работать нормально. И никто не будет это постановление даже временно отменять - бабло пойдет мимо нужной кассы. Очередной платон, только который затрагивает всех, за маркировку мы заплатим, надо понимать.
Полагаю, в целом, маркировка лекарств, может и должна предотвращать ухудшение нашего здоровья от подделок (понимаем, что при правильном её проведении).
Вот мы производим всего лишь парафармацевтику (то есть, не совсем лекарства) так и то, в моей теме https://vc.ru/tribuna/170110-kak-poluchit-more-v-vanne-i-dobavit-zdorovya-doma-za-smeshnye-sotni-rubley-365-dney-v-godu
меня спрашивали: а вашу продукцию - не подделывают?
Да, в начале может быть не всё хорошо (коррупция, ошибки, и т.п.), но это важнее, чем маркировка шуб.
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