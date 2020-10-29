Проблемы возникают с поставками как в аптеки, так и в медицинские учреждения. Среди препаратов — «жизненно необходимые».

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Иностранные производители лекарств сообщили о проблемах при поставке лекарств в Россию из-за сбоев в системе маркировки, пишет РБК со ссылкой на опрос Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM). Компании не могут поставить более 40 млн упаковок препаратов, среди которых «жизненно необходимые».

На сбои пожаловались две трети участников ассоциации — всего в AIPM более 60 компаний, которые производят более 80% всех лекарств в мире. Проблемы возникают с поставками в аптеки и в медицинские учреждения.

Компании заявили, что из-за сбоев системы возникают трудности при прохождении таможенного контроля: процедура затягивается на несколько недель, а иногда у компаний вовсе не получается ввезти в Россию свою продукцию.

Трудности есть также есть на этапе ввода в гражданский оборот и отгрузки дистрибьюторам, подтвердил изданию представитель российского офиса Johnson & Johnson. Из-за сбоев и медленной работы системы неправильно обрабатываются отчеты — это затрагивает существенную часть объема поставок, согласен представитель Sandoz.

Заместитель гендиректора оператора системы маркировки ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил изданию, что они уже сократили время взаимодействия между собственной и таможенными системами. По его словам, с 27 октября ошибки в системе автоматически исправляются.

Представитель ФТС рассказал РБК, что таможня своевременно оформляет все поступающие декларации на товары.

23 октября аптеки и производители пожаловались Михаилу Мишустину на сбои в системе маркировки лекарств. Склады и карантинные зоны многих аптек оказались переполнены, и некоторые производители остановили поставки.