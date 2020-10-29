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Фармпроизводители сообщили о проблемах при поставке в Россию 40 млн упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки Материал редакции

Проблемы возникают с поставками как в аптеки, так и в медицинские учреждения. Среди препаратов — «жизненно необходимые».

32 комментария
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Иностранные производители лекарств сообщили о проблемах при поставке лекарств в Россию из-за сбоев в системе маркировки, пишет РБК со ссылкой на опрос Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM). Компании не могут поставить более 40 млн упаковок препаратов, среди которых «жизненно необходимые».

На сбои пожаловались две трети участников ассоциации — всего в AIPM более 60 компаний, которые производят более 80% всех лекарств в мире. Проблемы возникают с поставками в аптеки и в медицинские учреждения.

Компании заявили, что из-за сбоев системы возникают трудности при прохождении таможенного контроля: процедура затягивается на несколько недель, а иногда у компаний вовсе не получается ввезти в Россию свою продукцию.

Трудности есть также есть на этапе ввода в гражданский оборот и отгрузки дистрибьюторам, подтвердил изданию представитель российского офиса Johnson & Johnson. Из-за сбоев и медленной работы системы неправильно обрабатываются отчеты — это затрагивает существенную часть объема поставок, согласен представитель Sandoz.

Заместитель гендиректора оператора системы маркировки ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил изданию, что они уже сократили время взаимодействия между собственной и таможенными системами. По его словам, с 27 октября ошибки в системе автоматически исправляются.

Представитель ФТС рассказал РБК, что таможня своевременно оформляет все поступающие декларации на товары.

23 октября аптеки и производители пожаловались Михаилу Мишустину на сбои в системе маркировки лекарств. Склады и карантинные зоны многих аптек оказались переполнены, и некоторые производители остановили поставки.

Бизнес-объединения просят на время эпидемии коронавируса разрешить свободное движение лекарств по цепи поставок в случае сбоев, ввести мораторий на штрафы, временно разрешить поставку немаркированных лекарств, если нет альтернативы.

#новость #аптеки #лекарства

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32 комментария
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Снеговик

4

На своей шкуре познал. Заболели ковидом всей семьей. Лекарств самых важных нет в аптеках. Естественно врачи вам никаких лекарств не дают🙄

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Vladislav Stan

Снеговик
2

А вы на что расчитывали, думали нукеры хана ввели маркировку, чтобы вам помогать? Им плевать, им главное деньги отмыть. Скоро алишерка, разглядев перспективы рынка, потребует у  старикашки ввести маркировку на гробы

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Анар FS

Снеговик
–3

Да да.. Лечитесь почаще антибиотиками, а особенно от SARS-CoV-2.. После того, как разовьется бактериальная резистентность, можете вообще в больницу не приходить при второй, четвертой...n+1 волне :)

п.с. Вам должны были еще Арбидол прописать :)

Ответить

Maxim Petrukhin

Анар
3

Не слышали о присоединившейся бактериальной пневмонии?

Ответить

Дмитрий Горкун

Maxim
1

Ну дайте людям поумничать))

Ответить

Анар FS

Maxim
–1

Не слышали о антибиотикорезистентности?

Ответить

Maxim Petrukhin

Анар
1

Слышал. Призываете бороться с антибиотикорезистентностью, не применяя антибиотики вообще? Как предлагаете бороться с бактериальной пневмонией? Молитвой? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Maxim
0

Обёртываниями солёной водой. Говорят, что от всего помогает. )

Ответить

Снеговик

Анар
1

Я лечусь так как сказано врачом. Как только сказали антибиотики отменить, я их отменил ;)

Ответить

Leo Uvarov

Анар
0

мусью считает, что все лекарства являются антибиотиками? :)

Ответить

Serg Ka

Снеговик
0

А что за самые важные лекарства?

Ответить

Саша Неретин

Serg
2

К примеру-Метилпреднизолон и Клексан.

Ответить

Снеговик

Serg
2

К примеру Клексан и другие антикоагулянты. Антибиотиков типа левофлоксацин. Хотя его нам отменили потом.

Ответить

Антон

Serg
0

Аскорбинка. Ей все лечат в России.

Ответить

Timofey Dyrin

Снеговик
0

Все верно. В Москве нет Триазавирина и никакого Левофлоксацина, это часто назначаемая комбинация. Данные по состоянию на вчера

Ответить

max smirnoff

4

 с 27 октября ошибки в системе автоматически исправляются

Очень смешно. На самом деле, ошибки автоматически могут только появляться, исправляются же они руками и мозгами разработчиков.

Ответить

Егор Жуланов

4

Чтобы у всех было понимание как обстоят дела

Ответить

Дамир Губаев

1

Надо запретить жаловаться

Ответить

Снеговик

Дамир
2

Врачам уже запретили)

Ответить

Антон

Дамир
0

Суды разогнать. 

Ответить

Ильнар Сафин

Антон
0

Зачем разгонять суды?! Они и так напишут что им скажут сверху.

Ответить

Антон

1

В конце года одно и тоже чтобы искусственно поднять цены на лекарства.

Ответить

Вадим Милославский

1

Не знаю была ли новость тут или нет но они прое*бли 60% кодов маркировки из за хз чего и так уже месяц было пока не сообщили официально

Ответить

Анар FS

Вадим
0

Срок действия маркировки бессрочен. Но важно в срок не позднее 60 рабочих дней забрать заказ на коды маркировки из системы управления заказами (СУЗ), чтобы преобразовать их в средство идентификации. Такое требование устанавливает п. 49 Постановления Правительства РФ от 05.07.2019 № 860.

В противном случае заказ будет аннулирован, и вам придется создавать новый заказ.

Ответить

max smirnoff

0

Наша таможня - это адище, бюрократичное и коррумпированное.

Ответить

Маргарита Наймушина

0

У меня коллега вчера в трех аптеках парацетамол найти не смог, о чем уж тут речь

Ответить

Антон

Маргарита
–2

Зачем это допотопное лекарство нужно.

Ответить

Сергей Пурюшин

Антон
2

Это чем парацетамол допотопен?

Ответить

Маргарита Наймушина

Антон
0

Значит нужно, раз искал)

Ответить

Джон Крайтон

0

В соседнем посту в комментариях чувак рассказывал, что отдаёт инфу ментам без бумаг, и получает их постфактум, подписанными задним числом.

Тем временем, в вопросах важных лекарств "по-пацански" дела никто не хочет решать. Вначале бумажку, а потом делайте что хотите.

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Владимир Березин

0

Кому война, а кому мать родна. Надо же Усманову заработать на очередной выдуманной хрени - маркировка лекарств. Причем кормушку государство организовало, а дальше только готовы бабло грести, но никак не работать нормально. И никто не будет это постановление даже временно отменять - бабло пойдет мимо нужной кассы. Очередной платон, только который затрагивает всех, за маркировку мы заплатим, надо понимать.

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Борис Васильев

0

Полагаю, в целом, маркировка лекарств, может и должна предотвращать ухудшение нашего здоровья от подделок (понимаем, что при правильном её проведении).
Вот мы производим всего лишь парафармацевтику (то есть, не совсем лекарства) так и то, в моей теме https://vc.ru/tribuna/170110-kak-poluchit-more-v-vanne-i-dobavit-zdorovya-doma-za-smeshnye-sotni-rubley-365-dney-v-godu  
меня спрашивали: а вашу продукцию - не подделывают?

Да, в начале может быть не всё хорошо (коррупция, ошибки, и т.п.), но это важнее, чем маркировка шуб.

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