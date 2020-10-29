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Татьяна Боброва
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Фото: первые «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group, владельца «Перекрёстка» и «Пятёрочки» Материал редакции

До конца года ритейлер рассчитывает открыть несколько пилотов, а в 2021 году — до 50 магазинов.

65 комментариев
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X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») открыла первые магазины сети «жёстких» дискаунтеров «Чижик», рассказали vc.ru в компании. Точки появились на Долгопрудной улице в Москве и на улице Маяковская в Балашихе.

X5 Retail Group

Торговая площадь первых магазинов — 250 м². Ассортимент включает около 800 позиций. Первые партии товаров под собственной торговой маркой появятся в ассортименте в феврале 2021 года, до конца года их доля вырастет до 30%, а затем — до 60%, уточнил ритейлер.

X5 Retail Group

Цены в «Чижике» будут ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке, добавили в X5.

X5 Retail Group
X5 Retail Group
X5 Retail Group

X5 Retail Group объявила о запуске сети «Чижик» в октябре 2020 года. До конца года компания планирует открыть несколько пилотов, а в 2021 году рассчитывает запустить до 50 магазинов.

#новость #x5retailgroup

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65 комментариев
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Юрий Другач

19

При входе на склад поставили кассу, понятно

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Soviet Pooh

Юрий
12

Это и есть жесткий дискаунтер

Ответить

Александр Кучеряев

Юрий
–3

Следующий шаг отправить потребителя на завод.
А если хочешь прям ну очень дёшево, то тебе еще дадут инструмент и вперёд делать еду.

Ответить

Bacceti Sphodromantis

Александр
2

как шутили в студенческом квн: хочешь крошку-картошку? возьми палку-копалку. 

Ответить

Dmitry Ds

Юрий
0

Проще: мобильное приложение - склад - курьер :-)

Ответить

Дмитрий Малахов

Dmitry
2

Для продуктов это не получается дешевле никак.
Если бы получалось, то давно бы сделали.
Пока доставщики конкурируют удобством - но до  цен Семишагова и Светофора им очень далеко

Ответить

Mike Kosulin

5

А это зачем?

Ответить

Гоша Захаров

Mike
29

Там будут выставлены Товары производителей, которые заплатили меньше остальных за размещение на полках 😂

Ответить

Владислав Пасека

Mike
4

Это ловушка

Ответить

Mike Kosulin

Mike
3

похоже, что это всё же просто десигн...

Ответить

Soviet Pooh

Mike
1

Инсталляция "Будущее российского ритейла"

Ответить

Ruslan Rogachev

Mike
1

Its a trap

Ответить

Анон Плиз

Mike
0

Лофт жи

Ответить

Роман Абрамович

Mike
0

Инсталляция «ешь с палета, это норм»

Ответить

Yuri Istomin

10

Получается, что в Перекрестках я переплачиваю за:
1. Назойливую рекламу.
2. Лишних сотрудников
3. Раздутый ассортимент?

Ответить

BearStrikesBack

Yuri
11

особенно лишние сотрудники заметны, когда одна и та же девочка кассир метается между кассой, раскладыванием товара и обновлением ценников.

Ответить

Антон Гранд

BearStrikesBack
1

В зале работает малая доля сотрудников. Большая часть жирных сидят в офисе и работают с Датой, машинным обучением, звонят поставщикам, пилят приложение, картинке в инсте, и сидят на ВиСи.

Ответить

Petya Mushkin

BearStrikesBack
1

а почему пол не помыт?!

Ответить

Александр Баурсак

Yuri
0

За:
1. Раздутых сотрудников.
2. Лишнюю рекламу.
3. Назойливый ассортимент. 

Ответить

Тарас Мукин

7

Считаю, что надо отлучать от профессии пожизненно любого копирайтера, который магазину с птичкой пишет шутейку со словом "улетный", перевозчику — со словом "везёт", и рыболовному — со словом "клёво". 

Ответить

Сергей Подливчук

Тарас
8

Это не копирайтеры такие, это люди такие. Если ты будешь придумывать какие-то заумные вещи (а я сомневаюсь, что ты сможешь это сделать), то людям покажется это слишком сложно и дорого и они пройдут мимо.

Ответить

Антон Гранд

Сергей
0

Все верно. Отсюда и появляются шутки смешные только для одного СММщика.

Ответить

Тарас Мукин

Антон
1

И тем не менее слова не могут выразить насколько тошно на очередной проезжающей мимо газельке видеть "вам везёт", "везёт кому-то" и ещё парочку вариаций. Между заумьем и баянами древнее цивилизации есть какая-то ещё середина всё-таки

Ответить

Денис Комаров

2

Райфайзенбанк негодует почему они теперь "Чижик" 

Ответить

Александр Савченко

Денис
7

Чижикбанк вы хотели сказать?

Ответить

Александр Савченко

Денис
1
Ответить

Майор Кудасов

4

в нашем городе уже давно есть конкурент

Ответить

Sergei Bakharev

Майор
0

Светофор и Победа, да. В регионах в принципе хорошие магазины по сравнению с пятёрочками и магнитами.

Ответить

Дмитрий Разломов

2

Всё такое чистенькое, пока...

Ответить

Voronko Славик

Дмитрий
4

Пока 👋

Ответить

Konstantin Savinov

Voronko
1
Ответить

Антон Гранд

Voronko
0

Давай пока.

Ответить

Григорий Дунилов

1

А за назойливую рекламу разве мы платим?..

Ответить

Evgeniya Belyaeva

Григорий
6

А кто?😂

Ответить

Григорий Дунилов

Evgeniya
2

Тот, кто заказывает рекламу :)
Просто не очень понятно, о чём именно речь: реклама, которую заказывают магазину, или непосредственно реклама самих товаров, поднимающая их стоимость

Ответить

Рома Дмитриев

Григорий
3

а потом это включается в цену, лол

Ответить

Artem Korobeynikov

Григорий
2

Платим за все - реклама на тв, банерах, радио, в сети, амбассадоров, печатные промо на кассах, смс рассылки, публикации в специализированных изданиях и так далее. Любые услуги по продвижению компании/товара участвуют в ценообразовании продукта.

Ответить

BearStrikesBack

Artem
1

Я правильно понял, что сокращая площади и ассортимент, мы ВНЕЗАПНО перестанем за это платить? Это что-то новенькое. Если у магазина 20 позиций на полке и ритейлеры откатами соревнуются за место на полке, то почему цена должна упасть, если позиций станет 5?

Ответить

Антон Гранд

BearStrikesBack
–2

Уже давно нет никаких откатов.

Ответить

Гоша Захаров

Григорий
0

Производители и ритейлеры вкладывают затраты на маркетинг в стоимость продукта

Ответить

Антон

2

Мы какую-то хуйню изготовили. Везите в чижик там все сожрут.

Ответить

Роман Абрамович

Антон
0

Такое в светофор везут

Ответить

Матвей Мейер

2

Только улица Маяковского не совсем в Балашихе, а в Железнодорожном. От именно Балашихи до Железки 10 минут на машине минимум.

Ответить

Артем Акшинцев

2

Теперь Чижика ищи.

Ответить

Petya Mushkin

1

«жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group

Господи, на каком это языке? Вроде все слова знаю, а вместе какая-то чушь получается.

Ответить

Daria Borisova

Petya
0

Ахаххахаах

Ответить

Антон Гранд

Daria
0

Икс Пять от Бумер. Не нужен тебе такой X5 Сашка.

Ответить

Sergey Vasiliev

0

Да назовите вы уже это просто склад. Все какие то бренды выдумывают 

Ответить

Юрий Другач

Sergey
2

Чтением мыслей промышляете?

Ответить

Zachary Vichinsky

Sergey
1

Следующий уровень:

Ответить

Petya Mushkin

Sergey
0

ну есть же дарксторы, которые тупо склад для курьеров.

Ответить

Yury Tsoy

1

Правильно конечно сделали, что вывели бренд.....но сами по себе тренды и падающий средний чек..хм, настораживают 

Ответить

Sergei Bakharev

Yury
0

Средний чек с 14 года падает, давно уже пора насторожиться.

Ответить

Максим Калинин

1

Считаю, что формат нужный и будет востребован если их ставить у жилых домов. Мне кажется в будущем вообще практически не будет разделения на дискаунтер/премиальный. Люди уходят в интернет и всё больше заказывают доставку. А в интернете цены сравнить очень легко. Вот я открыл приложение "Доставка. Пятёрочка", "Перекрёсток онлайн", "Сбермаркет" и накидал туда обычных товаров: растительное масло, средство для мытья посуды, макароны и т. д. И смотрю где корзина дешевле, там и заказываю. Мне все равно как он себя позиционирует. Главное чтобы масло, условно, "золотая семечка" было дешевле. Оно везде одинаковое хоть в дискаунтере, хоть нет. Мне всё равно его домой привезут. А если что-то забыл, то как раз вышел на улицу, зашёл на такой склад и купил. 

Ответить

Giorgiy Kiladze

–4

Здесь огромный потенциал. Сравните Чижика с Азбукой Вкуса - цены в несколько раз ниже, а вкус такой же. Платить лишние 1000% за более приятную прогулку по магазину - не только неуважение к менее имущим, но и просто глупо.

Ответить

Роман

Giorgiy
1

Чо с Азбукой то сравнивать, надо с ГУМом и с Елисеевским!

Ответить

Владислав

0

Так и не ясно - зачем.

Ответить

Светлана Добролюбова

0

Чижик? Ничего подобного не слышала об этом. 

Ответить

Leo Uvarov

0

видал похожее в глубинке.

Ответить

Антон Гранд

0

Блин, вообще крутая идея, классный дизайн. Пятёрочка вообще радует!!!

Ответить

Denis Krivonosov

0

Вы вообще в азбуке вкуса когда последний раз были? Там ассортимент на 90% другой

Ответить

Анон Плиз

0

Ахахха, видно, что у некоторых коробок боковушки канцелярским ножом отрезаны - производитель не думал, что его товар в "жосском дискаунтере" будут выставлять))

Базарную выкладку осилили. Сотрудников дрючить на всех позициях сразу умеют давно. Дело за малым осталось: низкие цены обеспечить 🤣 Как, интересно, они это будут делать, продавая бренды?

Ответить

Maxim Smorodinov

0

Оффлайн наносит ответный удар (как может) :)

Ответить

Blackrock

0

У меня вопрос такие магазины можно будет в районе пятерочек ставить ? 
Вроде есть же запрет ФАС что бы не больше 35% в одном районе магазины были

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Stas Stas

0

Какой-то светофор открылся))

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