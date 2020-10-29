Фото: первые «жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group, владельца «Перекрёстка» и «Пятёрочки» Материал редакции
До конца года ритейлер рассчитывает открыть несколько пилотов, а в 2021 году — до 50 магазинов.
X5 Retail Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») открыла первые магазины сети «жёстких» дискаунтеров «Чижик», рассказали vc.ru в компании. Точки появились на Долгопрудной улице в Москве и на улице Маяковская в Балашихе.
Торговая площадь первых магазинов — 250 м². Ассортимент включает около 800 позиций. Первые партии товаров под собственной торговой маркой появятся в ассортименте в феврале 2021 года, до конца года их доля вырастет до 30%, а затем — до 60%, уточнил ритейлер.
Цены в «Чижике» будут ниже, чем цены для средней продовольственной корзины на рынке, добавили в X5.
X5 Retail Group объявила о запуске сети «Чижик» в октябре 2020 года. До конца года компания планирует открыть несколько пилотов, а в 2021 году рассчитывает запустить до 50 магазинов.
При входе на склад поставили кассу, понятно
Следующий шаг отправить потребителя на завод.
А если хочешь прям ну очень дёшево, то тебе еще дадут инструмент и вперёд делать еду.
как шутили в студенческом квн: хочешь крошку-картошку? возьми палку-копалку.
Для продуктов это не получается дешевле никак.
Если бы получалось, то давно бы сделали.
Пока доставщики конкурируют удобством - но до цен Семишагова и Светофора им очень далеко
А это зачем?
Там будут выставлены Товары производителей, которые заплатили меньше остальных за размещение на полках 😂
Получается, что в Перекрестках я переплачиваю за:
1. Назойливую рекламу.
2. Лишних сотрудников
3. Раздутый ассортимент?
особенно лишние сотрудники заметны, когда одна и та же девочка кассир метается между кассой, раскладыванием товара и обновлением ценников.
В зале работает малая доля сотрудников. Большая часть жирных сидят в офисе и работают с Датой, машинным обучением, звонят поставщикам, пилят приложение, картинке в инсте, и сидят на ВиСи.
За:
1. Раздутых сотрудников.
2. Лишнюю рекламу.
3. Назойливый ассортимент.
Считаю, что надо отлучать от профессии пожизненно любого копирайтера, который магазину с птичкой пишет шутейку со словом "улетный", перевозчику — со словом "везёт", и рыболовному — со словом "клёво".
Это не копирайтеры такие, это люди такие. Если ты будешь придумывать какие-то заумные вещи (а я сомневаюсь, что ты сможешь это сделать), то людям покажется это слишком сложно и дорого и они пройдут мимо.
Все верно. Отсюда и появляются шутки смешные только для одного СММщика.
И тем не менее слова не могут выразить насколько тошно на очередной проезжающей мимо газельке видеть "вам везёт", "везёт кому-то" и ещё парочку вариаций. Между заумьем и баянами древнее цивилизации есть какая-то ещё середина всё-таки
Райфайзенбанк негодует почему они теперь "Чижик"
в нашем городе уже давно есть конкурент
Светофор и Победа, да. В регионах в принципе хорошие магазины по сравнению с пятёрочками и магнитами.
Всё такое чистенькое, пока...
Пока 👋
А за назойливую рекламу разве мы платим?..
А кто?😂
Тот, кто заказывает рекламу :)
Просто не очень понятно, о чём именно речь: реклама, которую заказывают магазину, или непосредственно реклама самих товаров, поднимающая их стоимость
Платим за все - реклама на тв, банерах, радио, в сети, амбассадоров, печатные промо на кассах, смс рассылки, публикации в специализированных изданиях и так далее. Любые услуги по продвижению компании/товара участвуют в ценообразовании продукта.
Я правильно понял, что сокращая площади и ассортимент, мы ВНЕЗАПНО перестанем за это платить? Это что-то новенькое. Если у магазина 20 позиций на полке и ритейлеры откатами соревнуются за место на полке, то почему цена должна упасть, если позиций станет 5?
Производители и ритейлеры вкладывают затраты на маркетинг в стоимость продукта
Мы какую-то хуйню изготовили. Везите в чижик там все сожрут.
Только улица Маяковского не совсем в Балашихе, а в Железнодорожном. От именно Балашихи до Железки 10 минут на машине минимум.
«жёсткие» дискаунтеры «Чижик» от X5 Retail Group
Господи, на каком это языке? Вроде все слова знаю, а вместе какая-то чушь получается.
Ахаххахаах
Да назовите вы уже это просто склад. Все какие то бренды выдумывают
Правильно конечно сделали, что вывели бренд.....но сами по себе тренды и падающий средний чек..хм, настораживают
Считаю, что формат нужный и будет востребован если их ставить у жилых домов. Мне кажется в будущем вообще практически не будет разделения на дискаунтер/премиальный. Люди уходят в интернет и всё больше заказывают доставку. А в интернете цены сравнить очень легко. Вот я открыл приложение "Доставка. Пятёрочка", "Перекрёсток онлайн", "Сбермаркет" и накидал туда обычных товаров: растительное масло, средство для мытья посуды, макароны и т. д. И смотрю где корзина дешевле, там и заказываю. Мне все равно как он себя позиционирует. Главное чтобы масло, условно, "золотая семечка" было дешевле. Оно везде одинаковое хоть в дискаунтере, хоть нет. Мне всё равно его домой привезут. А если что-то забыл, то как раз вышел на улицу, зашёл на такой склад и купил.
Здесь огромный потенциал. Сравните Чижика с Азбукой Вкуса - цены в несколько раз ниже, а вкус такой же. Платить лишние 1000% за более приятную прогулку по магазину - не только неуважение к менее имущим, но и просто глупо.
Вы вообще в азбуке вкуса когда последний раз были? Там ассортимент на 90% другой
Ахахха, видно, что у некоторых коробок боковушки канцелярским ножом отрезаны - производитель не думал, что его товар в "жосском дискаунтере" будут выставлять))
Базарную выкладку осилили. Сотрудников дрючить на всех позициях сразу умеют давно. Дело за малым осталось: низкие цены обеспечить 🤣 Как, интересно, они это будут делать, продавая бренды?
У меня вопрос такие магазины можно будет в районе пятерочек ставить ?
Вроде есть же запрет ФАС что бы не больше 35% в одном районе магазины были
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