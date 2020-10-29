Владелец Louis Vuitton договорился купить Tiffany со скидкой — почти два месяца назад компания отказалась от сделки Материал редакции
LVMH сможет сэкономить на покупке около $425 млн при изначальной сумме сделки в $16,2 млрд.
- Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) согласился купить американскую ювелирную компанию Tiffany & Co. Компания заплатит по $131,5 за акцию вместо $135, как стороны договаривались изначально.
- По подсчётам Bloomberg, LVMH сможет сэкономить на покупке около $425 млн или 2,6% при изначальной сумме сделки в $16,2 млрд. Остальные ключевые условия сделки останутся без изменений, также LVMH и Tiffany урегулируют судебный спор в США, добавили в компании.
- Впервые о сделке стало известно в октябре 2019 года от источников Bloomberg. Однако осенью 2020 года LVMH отказалась от покупки, сославшись на изменения сроков закрытия сделки. Источники CNBC предполагали, что LVMH задумалась, не переплатит ли за компанию, поскольку пандемия сильно ударила по торговле роскошью.
- В ответ Tiffany обратилась в суд с требованием принудить LVMH выполнить условия договора. LVMH подала встречный иск, обвинив производителя украшений в плохом управлении компанией в кризис.
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Сергей Королевский
LVMHT прямо как LGBT
Ерофей СмирновСергей
Сергей Королевский, прямо как Сергей Королев
Sergey ZotovСергей
Гос. корп. МОВО по СВАО ФГКУ УВО ГУ ФСНВГ
Семён Аксёнов
Опа, Tiffany это интересно, а что это?
Илья ШишкуновСемён
Тиффани - производитель ювелирки и изделий всяких, выделяются своим специфичным стилем и любовью к небесному цвету
Семён АксёновИлья
Илья, спасибо вам большое.
Илья ШишкуновСемён
Пожалуйста, надеюсь, что меня возьмут в Гугл
Deniss Karpak
Арно конечно шакал
Sergey Nikolaevich GerasimovDeniss
В отличии от многих владельцев бизнес в Мире, то переоборудовал ряд заводов под производство антисептиков, которые раздавал бесплатно.
Сэкономить пол ярда - каждый рад, особенно в наше время, в условиях жесткого кризиса.
Холден Колфилд
В честь чёрной пятницы по скидке взял
Арнольд Валерьянович
А кешбек?
Belek Mongush
Ого