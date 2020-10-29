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Татьяна Боброва
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Владелец Louis Vuitton договорился купить Tiffany со скидкой — почти два месяца назад компания отказалась от сделки Материал редакции

LVMH сможет сэкономить на покупке около $425 млн при изначальной сумме сделки в $16,2 млрд.

  • Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) согласился купить американскую ювелирную компанию Tiffany & Co. Компания заплатит по $131,5 за акцию вместо $135, как стороны договаривались изначально.
  • По подсчётам Bloomberg, LVMH сможет сэкономить на покупке около $425 млн или 2,6% при изначальной сумме сделки в $16,2 млрд. Остальные ключевые условия сделки останутся без изменений, также LVMH и Tiffany урегулируют судебный спор в США, добавили в компании.
  • Впервые о сделке стало известно в октябре 2019 года от источников Bloomberg. Однако осенью 2020 года LVMH отказалась от покупки, сославшись на изменения сроков закрытия сделки. Источники CNBC предполагали, что LVMH задумалась, не переплатит ли за компанию, поскольку пандемия сильно ударила по торговле роскошью.
  • В ответ Tiffany обратилась в суд с требованием принудить LVMH выполнить условия договора. LVMH подала встречный иск, обвинив производителя украшений в плохом управлении компанией в кризис.

#новость #сделки #tiffany #lvmh

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Сергей Королевский

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LVMHT прямо как LGBT

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Ерофей Смирнов

Сергей
5

Сергей Королевский, прямо как Сергей Королев

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Sergey Zotov

Сергей
0

Гос. корп. МОВО по СВАО ФГКУ УВО ГУ ФСНВГ

Ответить

Семён Аксёнов

0

Опа, Tiffany это интересно, а что это?

Ответить

Илья Шишкунов

Семён
0

Тиффани - производитель ювелирки и изделий всяких, выделяются своим специфичным стилем и любовью к небесному цвету 

Ответить

Семён Аксёнов

Илья
1

Илья, спасибо вам большое. 

Ответить

Илья Шишкунов

Семён
4

Пожалуйста, надеюсь, что меня возьмут в Гугл

Ответить

Deniss Karpak

0

Арно конечно шакал

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Sergey Nikolaevich Gerasimov

Deniss
0

В отличии от многих владельцев бизнес в Мире, то переоборудовал ряд заводов под производство антисептиков, которые раздавал бесплатно.
Сэкономить пол ярда - каждый рад, особенно в наше время, в условиях жесткого кризиса.

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Холден Колфилд

0

В честь чёрной пятницы по скидке взял

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Арнольд Валерьянович

0

А кешбек?

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Belek Mongush

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Ого

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