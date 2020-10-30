На проблему с маркировкой уже жаловались аптеки и фармпроизводители.

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Импортеры, дистрибьюторы и ритейлеры столкнулись с задержками в поставках обуви и парфюмерии после введения системы обязательной маркировки этих групп товаров, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей шести компаний.

Оптовая и розничная продажа немаркированной обуви запрещена в России с 1 июля 2020 года, а с 1 октября началась обязательная маркировка парфюмерии.

По данным Zenden Group (бренды Zenden, Rieker и другие), контейнеры с товаром на таможне могут находиться от двух недель до месяца. До введения маркировки рассмотрение занимало два-три дня.

Собеседник издания в другой компании-производителе обуви подтверждает, что система часто зависает, а данные не всегда передаются корректно, из-за чего нарушаются сроки поставок. В Nike в России также говорят о проблемах: например, коды на таможне могут не читаться или показывать некорректный статус — в результате процесс затягивается.

В логистической компании FM Logistic, которая обслуживает около 70% парфюмерной отрасли страны, отмечают сбои при поставках от импортёров дистрибьюторам и от них в торговые сети. Это происходит, поскольку компании используют разные сканеры и ПО для учёта кодов. Из-за этого задержки поставок составляют до 14 дней, говорит оператор.

В высокий сезон перед Новым годом задержки поставок для компаний критичны, отмечает газета. В «Летуаль» отказались от комментариев, в «Рив Гош» и «Подружке» не ответили на запросы издания. В «Магните», который управляет сетью «Магнит Косметик», заявили, что поставки парфюмерии идут в штатном режиме.

В ЦРПТ (оператор системы маркировки) заявили, что в системе для категорий обуви и парфюмерии не было ни одного сбоя с 1 июля. Если коды сформированы корректно, проблем с их чтением не будет, заверили в компании. Проблемы на таможне в ЦРПТ назвали немассовыми, не связывая их напрямую с маркировкой.

Представитель Федеральной таможенной службы заявил, что поступающие декларации обрабатываются своевременно. В Минпромторге не ответили на запрос издания.

В октябре о сбоях в системе маркировки заявили аптеки и фармпроизводители. Они жаловались, что из-за этого практически встала вся цепь поставок. После этого правительство решило временно перевести систему в уведомительный режим для аптек и дистрибьюторов.