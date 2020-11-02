Ozon и Wildberries стали продавать предпринимателям готовые пункты выдачи заказов Материал редакции
Например, готовый ПВЗ Ozon обойдётся в 800 тысяч — 1 млн рублей, говорит партнёр.
Осенью 2020 года Ozon начал предлагать партнёрам, которые открывают пункты выдачи заказов (ПВЗ) по франшизе, приобретать собственные точки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из партнёров маркетплейса и источник на рынке. Речь идёт о переуступке прав аренды помещения, покупке оборудования и трудоустройстве сотрудников ПВЗ.
Источники издания рассказали, что такую же схему начал тестировать и Wildberries. В пресс-службах обеих компаний подтвердили тесты таких предложений.
По данным Ozon, около 80% ПВЗ ритейлера управляют партнёры-предприниматели. Часто они хотят масштабировать бизнес максимально быстро, не тратя время на поиск новых мест, ремонт и отделку помещения, объяснили в компании.
Для таких случаев ритейлер предложил передавать существующие точки под управление партнёрам с уступкой права аренды. Ozon уже закрыл несколько тестовых сделок. По словам одного из партнёров ритейлера, стоимость ПВЗ — от 800 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от места и товарооборота.
В Wildberries рассказали о росте точек выдачи в четыре раза — до 26 тысяч со второго квартала благодаря партнёрам. В рамках нового проекта партнёры могут открывать и новые ПВЗ, и брать под управление действующие с переоформлением договора аренды.
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость готового ПВЗ не должна быть больше суммы, вдвое превышающей открытие новой точки. В Москве или Санкт-Петербурге открытие нового пункта обойдётся в 200-300 тысяч рублей, в регионах — 100-150 тысяч рублей, указывает эксперт.
Бурмистров отмечает, что малый бизнес эффективнее открывает ПВЗ и оптимизирует операционные расходы, чем маркетплейсы. При этом для крупных игроков стоимость работы ПВЗ — серьёзная составляющая расходов на логистику, возможность её сократить за счёт передачи инфраструктуры партнёрам выглядит перспективно, считает он.
Подскажите, а на чем зарабатывают ПВЗ? Проценты от выданного товара, или как?
Да
там вроде не процент даже, а чет смешная фиксированная стоимость была, может че поменяли
судя по тому что хотят раздать заработать там если и можно то копейки
Например, у ozon box расчет на то, что клиент озона купит что-нибудь в магазине, где находится бокс.
Тема стара как мир: переложить все издержки на другого, выплачивая за оказываемую функцию гроши.
Все ок, но когда пвз на прием товара откроют? У меня в чате народ негодует!
А не будет очередной канители с кучей разных юрлиц?
Это как магазины одной сети - все разные ИП. Несешь что-то на возврат - а мы не можем принять, вам надо вон в тот магазин переться.
А не будет очередной канители с кучей разных юрлиц?
Еще раз внимательно читаем материал:
По данным Ozon, около 80% ПВЗ ритейлера управляют партнёры-предприниматели
Блоги компаний
Показать еще