Например, готовый ПВЗ Ozon обойдётся в 800 тысяч — 1 млн рублей, говорит партнёр.

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Осенью 2020 года Ozon начал предлагать партнёрам, которые открывают пункты выдачи заказов (ПВЗ) по франшизе, приобретать собственные точки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из партнёров маркетплейса и источник на рынке. Речь идёт о переуступке прав аренды помещения, покупке оборудования и трудоустройстве сотрудников ПВЗ.

Источники издания рассказали, что такую же схему начал тестировать и Wildberries. В пресс-службах обеих компаний подтвердили тесты таких предложений.

По данным Ozon, около 80% ПВЗ ритейлера управляют партнёры-предприниматели. Часто они хотят масштабировать бизнес максимально быстро, не тратя время на поиск новых мест, ремонт и отделку помещения, объяснили в компании.

Для таких случаев ритейлер предложил передавать существующие точки под управление партнёрам с уступкой права аренды. Ozon уже закрыл несколько тестовых сделок. По словам одного из партнёров ритейлера, стоимость ПВЗ — от 800 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от места и товарооборота.

В Wildberries рассказали о росте точек выдачи в четыре раза — до 26 тысяч со второго квартала благодаря партнёрам. В рамках нового проекта партнёры могут открывать и новые ПВЗ, и брать под управление действующие с переоформлением договора аренды.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость готового ПВЗ не должна быть больше суммы, вдвое превышающей открытие новой точки. В Москве или Санкт-Петербурге открытие нового пункта обойдётся в 200-300 тысяч рублей, в регионах — 100-150 тысяч рублей, указывает эксперт.

Бурмистров отмечает, что малый бизнес эффективнее открывает ПВЗ и оптимизирует операционные расходы, чем маркетплейсы. При этом для крупных игроков стоимость работы ПВЗ — серьёзная составляющая расходов на логистику, возможность её сократить за счёт передачи инфраструктуры партнёрам выглядит перспективно, считает он.