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Торговля
Таня Боброва
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Ozon и Wildberries стали продавать предпринимателям готовые пункты выдачи заказов Материал редакции

Например, готовый ПВЗ Ozon обойдётся в 800 тысяч — 1 млн рублей, говорит партнёр.

17 комментариев
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Осенью 2020 года Ozon начал предлагать партнёрам, которые открывают пункты выдачи заказов (ПВЗ) по франшизе, приобретать собственные точки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из партнёров маркетплейса и источник на рынке. Речь идёт о переуступке прав аренды помещения, покупке оборудования и трудоустройстве сотрудников ПВЗ.

Источники издания рассказали, что такую же схему начал тестировать и Wildberries. В пресс-службах обеих компаний подтвердили тесты таких предложений.

По данным Ozon, около 80% ПВЗ ритейлера управляют партнёры-предприниматели. Часто они хотят масштабировать бизнес максимально быстро, не тратя время на поиск новых мест, ремонт и отделку помещения, объяснили в компании.

Для таких случаев ритейлер предложил передавать существующие точки под управление партнёрам с уступкой права аренды. Ozon уже закрыл несколько тестовых сделок. По словам одного из партнёров ритейлера, стоимость ПВЗ — от 800 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от места и товарооборота.

В Wildberries рассказали о росте точек выдачи в четыре раза — до 26 тысяч со второго квартала благодаря партнёрам. В рамках нового проекта партнёры могут открывать и новые ПВЗ, и брать под управление действующие с переоформлением договора аренды.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость готового ПВЗ не должна быть больше суммы, вдвое превышающей открытие новой точки. В Москве или Санкт-Петербурге открытие нового пункта обойдётся в 200-300 тысяч рублей, в регионах — 100-150 тысяч рублей, указывает эксперт.

Бурмистров отмечает, что малый бизнес эффективнее открывает ПВЗ и оптимизирует операционные расходы, чем маркетплейсы. При этом для крупных игроков стоимость работы ПВЗ — серьёзная составляющая расходов на логистику, возможность её сократить за счёт передачи инфраструктуры партнёрам выглядит перспективно, считает он.

#новость #ozon #wildberries

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17 комментариев
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Дмитрий Теплов

3

ПВЗ в ларьках . Мне синий Бонд и заказ 12341488 с озона, будьте добры.

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Sam Beckett

1

Подскажите, а на чем зарабатывают ПВЗ? Проценты от выданного товара, или как?

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Vladimir Chyorniy

Sam
1

Да

Ответить

Angel Vivaldi

Vladimir
0

там вроде не процент даже, а чет смешная фиксированная стоимость была, может че поменяли

Ответить

ЯжПрограммист

Sam
0

судя по тому что хотят раздать заработать там если и можно то копейки

Ответить

Sam Beckett

ЯжПрограммист
0

Ну это-то понятно

Ответить

Юрий Глотов

Sam
0

Например, у ozon box расчет на то, что клиент озона купит что-нибудь в магазине, где находится бокс.

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Sergei Timofeyev

Юрий
0

Тема стара как мир: переложить все издержки на другого, выплачивая за оказываемую функцию гроши.

Ответить

Антон

1

Пункт выдачи доходов не приносит.

Ответить

Артем Юхименко

1

где открывали карту, туда и обращайтесь... ©СберБанк.

Ответить

Николай Западный

0

Все ок, но когда пвз на прием товара откроют? У меня в чате народ негодует!

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Инокентий Смирнов

0

ЛВЗ

Ответить

Алекс Видео

0

Озон и ВБ да % от стоимости выданного товара 

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Valeryi Ozarnichuk

0

А не будет очередной канители с кучей разных юрлиц?

Это как магазины одной сети - все разные ИП. Несешь что-то на возврат - а мы не можем принять, вам надо вон в тот магазин переться.

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Олег Ивахнов

Valeryi
0

А не будет очередной канители с кучей разных юрлиц?

Еще раз внимательно читаем материал:
По данным Ozon, около 80% ПВЗ ритейлера управляют партнёры-предприниматели

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Юрий Глотов

Valeryi
0

А у каких сетей куча ИП? На ум только КБ приходит.

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Ivan Ma

0

Ну странно, это же не их профиль.

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