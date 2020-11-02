Слишком большой бизнес: зачем основатель «Красного & Белого» объединил сеть с конкурентами и что поменялось за два года Материал редакции
Сергей Студенников продолжает самостоятельно управлять сетью, и партнёры, по его словам, не вмешиваются.
В январе 2019 года крупная сеть алкомаркетов «Красное & Белое» объявила о слиянии с сетями «Бристоль» и «Дикси», которые принадлежат Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву.
Спустя почти два года основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников рассказал Forbes, зачем пошёл на сделку и что она изменила для бизнеса.
О слиянии и его причинах
- Сделку закрыли в сентябре 2019 года. В результате слияния сети стали третьим по обороту ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») и «Магнита».
- «Красное & Белое», «Бристоль» (компания «Альбион 2002») и «Дикси» вошли в объединённую группу «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», позднее переименованную в «Меркурий Ритейл Груп Лимитед».
- Объединённая компания зарегистрирована на Кипре. Кесаев и Кациев получили 51% акций, Студенников — 49%.
После объявления о слиянии на рынке спорили, что это: классическое M&A или бизнес у Студенникова «отжали». По словам самого предпринимателя, он пошёл на сделку, потому что бизнес стал очень большим и управлять им было сложно.
«Бизнес стал таким большим, что нам уже не хватало управленческих компетенций. С такими масштабами мы никогда не работали», — объяснил Студенников.
Неназванный челябинский бизнесмен рассказал Forbes, что основатель «Красного & Белого» за всё время предпринимательства опробовал много идей, но многое не получалось из-за проблем с систематизацией и планированием. Поэтому когда сеть алкомаркетов оказалась успешной, «все были в шоке».
По итогам 2018 года выручка «Красного & Белого» выросла на 40% и составила 301 млрд рублей, а по количеству магазинов сеть уступала только «Магниту» и X5. Вместе с тем кредитная нагрузка росла, но прибыли почти не было.
Кроме того, всё чаще возникали проблемы с госорганами: летом налоговики взыскали с компании 1,95 млрд рублей за неуплату НДС и налога на прибыль, в декабре в офисы и на склады «Красного & Белого» пришли с обысками сотрудники ФНС, ФСБ, ОМОН и Росалкогольрегулирования. Сеть заподозрили в продаже контрафакта и неуплате налогов, но по итогам проверки подозрения не подтвердились.
Что изменила сделка
Владелец «Красного & Белого» передал партнёрам часть работы, с которой ему не удавалось справиться в одиночку. Новые акционеры в том числе взяли на себя взаимодействие с госорганами: Кесаев и Кациев накопили лучшую в России экспертизу на сложном рынке табака и алкоголя, пишет Forbes.
Кесаев и Кациев — основатели крупнейшего в стране табачного дистрибьютора «Мегаполис» и занимаются продажей сигарет с начала 1990-х. В декабре 2013 года партнёры продали 40% акций компании международным производителям сигарет Philip Morris и Japan Tobacco за $1,5 млрд. На тот момент «Мегаполис» контролировал 70% российского табачного рынка.
После слияния сетями «Дикси» (включая «Викторию» и «Мегамарт»), «Бристоль» и «Красное & Белое» по-прежнему управляют разные команды. Акционеры совместно принимают стратегические решения, а оперативные вопросы команды «дошлифовывают» сами, описал работу Студенников.
По словам предпринимателя, за год удалось в пять раз снизить кредитную нагрузку «Красного & Белого» — до 5 млрд рублей на октябрь 2020-го, увеличить прибыль и открыть около 700 новых магазинов. Всего сеть насчитывает 8800 точек.
По итогам 2019 года оборот «Красного & Белого» достиг 420 млрд рублей, в 2020-м, по прогнозам Студенникова, вырастет до 530 млрд рублей. Показатели прибыли предприниматель не раскрыл. Оборот объединённой компании по итогам года должен достигнуть 1,1 трлн рублей.
Дальше Студенников планирует развивать «Красное & Белое» уже за пределами России: через три-пять лет он хочет вывести бизнес в США, Китай и Индию.
Структура продаж «Красного & Белого» на сегодня:
- 25% оборота приносят крепкий алкоголь и вино. Доля вина постоянно растёт, а доля крепкого алкоголя постепенно снижается.
- 25% — продукты питания.
- Остальные 50% — табак, пиво и непродовольственные товары.
Владельцы «Дикси» и «Бристоля» тоже получили преимущество от объединения — возможность увеличить стоимость бизнеса и капитализировать его, выведя на биржу, считает гендиректор исследовательского агентства Infoline Михаил Бурмистров. Акции «Дикси» торговались на бирже с 2007 года, но в 2018-м компания провела делистинг, объяснив это ухудшением финансовых показателей.
Что думает о статусе миллиардера
В марте 2020 года Forbes оценил состояние Студенникова в $1 млрд, Bloomberg присвоил предпринимателю из Челябинска статус миллиардера ещё в октябре 2018 года. Но основатель «Красного & Белого» к этому равнодушен.
Блоги компаний
Показать еще