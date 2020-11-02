Мы вышли на рынок с опозданием почти на десять лет и поставили задачу занять сколько-нибудь значимую долю. Поступательными шагами этого не удалось бы, только интенсивно, без остановки.



С самого начала я понимал, что придется терпеть: во всем себе отказать и заниматься делом 25 часов в сутки. Но не знал, что придется терпеть так долго.