Правительство России упростило систему маркировки лекарств после жалоб аптек и фармпроизводителей на сбои в поставках Материал редакции
Также станет бесплатной маркировка лекарств, произведенных с ноября 2020 года до февраля 2021 года.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит работу с системой маркировки лекарств, сообщили в правительстве. Решение объяснили повышенным спросом на лекарства и эпидемиологической ситуацией.
Что меняется:
- Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства в оборот сразу после уведомления системы о поступивших лекарствах. Ждать от системы подтверждения о регистрации не нужно.
- До 1 июля 2021 года вводятся дополнительные правила — аптеки могут не дожидаться подтверждения приёма препаратов от поставщиков, а импортёры — регистрации ввоза от владельцев регистрационного удостоверения.
- Производители всё так же обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе. Однако до 1 февраля 2021 года они смогут производить дальнейшие операции с товаром, если не получили от системы ответа об обработке данных в течение 15 минут.
Также оператор системы маркировки ЦРПТ будет бесплатно выдавать и прослеживать коды на лекарства, произведенные с ноября 2020 года по февраль 2021 года, сообщает «Интерфакс».
В октябре аптеки пожаловались на сбои в поставке лекарств из-за их обязательной маркировки, которую ввели в июле 2020 года. Склады и карантинные зоны многих аптек оказались переполнены, некоторые производители остановили поставки.
Сложно было сразу сделать уведомительный режим? Или 50 копеек за каждую пачку глицина с неба просто так не упадут?
А зачем отказываться от лишних поступлений в казну?) Чем больше проходить через руки чиновников, тем больше можно своровать
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