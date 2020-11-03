Также станет бесплатной маркировка лекарств, произведенных с ноября 2020 года до февраля 2021 года.

В закладки

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит работу с системой маркировки лекарств, сообщили в правительстве. Решение объяснили повышенным спросом на лекарства и эпидемиологической ситуацией.

Что меняется:

Аптеки и медучреждения могут выводить лекарства в оборот сразу после уведомления системы о поступивших лекарствах. Ждать от системы подтверждения о регистрации не нужно.



До 1 июля 2021 года вводятся дополнительные правила — аптеки могут не дожидаться подтверждения приёма препаратов от поставщиков, а импортёры — регистрации ввоза от владельцев регистрационного удостоверения.

Производители всё так же обязаны наносить коды на препараты, аптеки — сканировать их на кассе. Однако до 1 февраля 2021 года они смогут производить дальнейшие операции с товаром, если не получили от системы ответа об обработке данных в течение 15 минут.

Также оператор системы маркировки ЦРПТ будет бесплатно выдавать и прослеживать коды на лекарства, произведенные с ноября 2020 года по февраль 2021 года, сообщает «Интерфакс».