Ключевые финансовые показатели и основные риски.

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Ozon

Один из старейших интернет-магазинов России Ozon выбрал биржу Nasdaq для первичного публичного размещения акций и опубликовал проспект IPO.

Компания планирует выпустить американские депозитарные акции (ADS), представляющие обыкновенные акции материнской Ozon Holdings, зарегистрированной на Кипре.

Количество акций, их цену и сумму привлекаемых инвестиций компания пока не определила. Источники WSJ в начале октября говорили, что Ozon может выйти на биржу с оценкой в $3–5 млрд.

В проспекте Ozon впервые раскрыл все финансовые показатели, а также предупредил инвесторов об основных рисках. Выписали главные.

Ключевые показатели бизнеса

Показатели за январь-сентябрь 2020 года

Операционные расходы выросли с 51,58 млрд на конец сентября 2019-го до 78,40 млрд рублей на 30 сентября 2020 года. Основные расходы приходятся на закупку товаров и скидки, а также на фулфилмент и доставку.

Финансовые показатели

Выручка — 66,59 млрд рублей против 35,15 млрд рублей годом ранее. 52,84 млрд рублей составила выручка от продажи товаров, 35,16 млрд принесли сервисы и услуги. Сервисная выручка в том числе включает плату за доставку заказов и комиссии для продавцов на маркетплейсе. За девять месяцев комиссионные принесли Ozon 9,66 млрд рублей выручки.



Операционные расходы выросли с 51,58 млрд на конец сентября 2019-го до 78,40 млрд рублей на 30 сентября 2020 года.



Убыток — 12,85 млрд рублей против 13,03 млрд рублей годом ранее.

Маржа — 19,87 млрд рублей по сравнению с 7,27 млрд годом ранее. В процентах — 16,3% против 14,5% в сентябре 2019-го.

Торговые показатели

Оборот от продаж товаров и услуг (без учёта Ozon.Travel) — 121,56 млрд рублей. Рост составил 142% год к году. 45% оборота — продажи сторонних продавцов на маркетплейсе Ozon.

Число активных покупателей выросло с 6,6 млн до 11,4 млн.



Число активных продавцов выросло более чем в четыре раза год к году — до 18 152 на конец сентября.

Количество заказов выросло на 130%, до 44,3 млн, без учёта возвратов и обмена.

Прочие показатели

Деньги и их эквиваленты на балансе — 5,12 млрд рублей.

Займы — 10,65 млрд рублей на 30 сентября, включая заём на 6 млрд рублей в «Сбербанке» и конвертируемые займы почти на 4 млрд рублей.



На 30 сентября в компании работают 13 432 человека. В том числе примерно 9700 человек вовлечены в цепочки поставок, 1100 — ИТ-специалисты.



В 2019 году выручка Ozon составила 60,10 млрд рублей, убыток — 19,36 млрд рублей.

Оценка рынка, за который борется Ozon

Ozon — один из лидеров рынка интернет-торговли в России, размер которого составил 2 трлн рублей в 2019 году, пишет компания со ссылкой на данные исследовательского агентства Infoline.

Весь рынок розничной торговли России — четвёртый по величине в Европе с объёмом 33,6 трлн рублей в 2019 году, посчитали в Infoline. По прогнозу, к 2025 году объём рынка достигнет 46,2 трлн рублей.

Рынок электронной коммерции в России быстро растёт, но пока находится на ранней стадии развития с уровнем проникновения 6%. По оценке Infoline, в 2019 году 33 млн россиян покупали что-то в интернете, это 22% населения страны. Этот показатель достигнет 50% в 2024 году, прогнозируют аналитики.

Кроме того, российский рынок интернет-торговли сильно фрагментирован: на трёх лидеров приходится лишь 18% рынка электронной коммерции. Для сравнения: в других странах этот показатель больше 40%, к примеру, в США и Бразилии.

Основные акционеры

Компания раскрыла доли акционеров с учётом всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других инструментов. Основные владельцы и их доли:

АФК «Система» — 66,57 млн, или 45,2% акций.

Фонды Baring Vostok — 66,45 млн, или 45,1% акций.

Венчурная компания Index Ventures — 8,44 млн, или 6% акций.

Инвесткомпания Princeville Global — 8,39 млн, или 5,6% акций.

Гендиректор Ozon Александр Шульгин получит 1,8% компании, если реализует все предназначенные для него опционы. Всего для руководителей и участников совета директоров зарезервировано 7,8% акций.

Корпоративная структура Ozon. Материнская компания холдинга зарегистрирована на Кипре



Главные риски для бизнеса

Все существующие риски компания расписала на 44 страницы — от возможной необходимости дополнительного финансирования и вопросов регулирования до влияния политики и проблем в обслуживании пользователей. Ниже — некоторые из перечисленных рисков.

В обозримой перспективе прибыли не будет

Выручка растёт, но полученные деньги Ozon вкладывает в рост бизнеса, развитие логистики и запуск новых сервисов. Поэтому в ближайшем будущем компания останется убыточной.

В ближайшей перспективе мы продолжим нести убытки из-за ожидаемого увеличения операционных расходов. Мы продолжаем инвестировать в рост бизнеса, сохранение базы покупателей, развитие логистики и фулфилмента, совершенствование платформы и запуск новых сервисов. Эти усилия могут обойтись нам дороже, чем мы ожидаем.

Ozon

На рынке становится всё больше конкурентов

Рынок быстро растёт и на нём много конкурентов. Причём Ozon видит соперников не только в других онлайн-площадках, но и в офлайн-ритейлерах. Компания допускает, что из-за конкурентов может потерять позицию на рынке; либо придётся увеличить расходы и поддерживать низкие цены, но это может «отрицательно повлиять» на бизнес и финансовые результаты.

Время от времени наши покупатели могут перестать покупать на нашей платформе. Причины могут быть разные, в том числе выбор в пользу офлайн-магазинов. Точно так же наши продавцы могут перейти к конкурентам. У некоторых существующих или потенциальных конкурентов может быть больше ресурсов, возможностей и опыта в области управления, технологий, финансов, разработки продуктов, продаж, маркетинга и других сферах.

Ozon

Отдельно компания отметила иностранных конкурентов: на продажу товаров из-за рубежа пришлось 29% российского рынка интернет-торговли в 2019 году. Доля внутренней торговли растёт, но нет «никаких гарантий, что в будущем мы не столкнёмся с усилением конкуренции» международных площадок, предупреждает Ozon.

«Сбербанк» потребовал выплатить 1 млрд рублей. В будущем могут быть и другие претензии

В сентябре 2020 года Ozon разорвал соглашение со «Сбербанком» и теперь готовится к судебным разбирательствам. Суть соглашения компания не раскрыла, но банк требует компенсацию в 1 млрд рублей за расторжение договора.

Ozon считает, что выполнил все обязательства и не должен платить. Но если «Сбербанк» продолжит требовать платы за разрыв и конфликт не получится урегулировать мирно, сторонам придётся решить вопрос компенсации в суде.

По мере роста нашего бизнеса число таких претензий может расти, как и суммы предъявляемого ущерба. Став публичной компанией, мы можем столкнуться с дополнительными претензиями и судебными исками в России и за её пределами.

Ozon

Дивидендов пока не будет

Ozon ещё не выплачивал дивидендов по обыкновенным акциям и в обозримом будущем не сможет по двум причинам:

Всю будущую прибыль компания планирует инвестировать в развитие бизнеса. Условия по некоторым займам ограничивают выплату дивидендов и распределение акций без согласования с кредитором.

Мы можем не выплачивать дивиденды в обозримом будущем или вообще не выплачивать дивиденты. Следовательно, окупаемость инвестиций в ADS полностью зависит от повышения цен на открытом рынке, которого может и не произойти.

Ozon

Нужны талантливые менеджеры и ИТ-специалисты, но искать их и удерживать становится тяжелее

Как и другие интернет-компании, Ozon знакома с проблемой нехватки талантливых руководителей и ИТ-специалистов, а также их мотивации. Число квалифицированных кандидатов ограничено, и конкуренция за них высокая.

Порой некоторые ключевые сотрудники решают покинуть компанию, в том числе ради дальнейшего карьерного роста или иного вознаграждения. На обучение новых сотрудников может уйти много времени и ресурсов.

Время от времени нам также необходимо увеличивать размер вознаграждений для сотрудников, чтобы удержать их. Если конкуренция в нашей отрасли обострится, для нас может быть сложнее нанимать, мотивировать и удерживать высококвалифицированный персонал.

Ozon

Есть угроза дополнительных налогов или штрафов, если самозанятых классифицируют как сотрудников

Некоторые контрагенты Ozon (например, курьеры) зарегистрированы как индивидуальные предприниматели или самозанятые. При расчёте с ними компания освобождается от платы НДФЛ и страховых взносов: ИП платят их самостоятельно, а самозанятые освобождены от НДФЛ и обязательных страховых взносов.

ИП и самозанятые не считаются сотрудниками Ozon, однако компания допускает, что по требованию властей или самих контрагентов суд может классифицировать их как сотрудников, если они регулярно работают со структурами Ozon. Такое решение может привести к начислению налогов или штрафам.

Финансовые отчёты могут быть искажены из-за недостатков в контроле, но Ozon работает над их устранением

Готовясь стать публичной компанией, Ozon нашёл «существенные недостатки» во внутреннем контроле за финансовой отчётностью. Есть риск, что отчётность может быть искажена.

«До размещения мы были частной компанией с ограниченными ресурсами для внутреннего контроля», — объяснили в Ozon.