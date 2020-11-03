Ozon предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбером» Материал редакции
В сентябре ритейлер разорвал соглашение с компанией, и теперь банк требует 1 млрд рублей, говорится в документах к IPO.
Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком» из-за разрыва соглашения в сентябре 2020 года. Информация об этом есть в проспекте к возможному IPO ритейлера, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Согласно условиям соглашения, Ozon должен выплатить 1 млрд рублей «Сберу» в случае нарушения обязательств по договору. Ритейлер не считает, что что-либо нарушил, однако банк потребовал от компании полной выплаты компенсации за разрыв соглашения, а также объяснений.
Ozon предоставил такие объяснения, говорится в проспекте. Если «Сбербанк» продолжит требовать компенсацию и стороны не смогут мирно урегулировать вопрос, вероятно арбитражное разбирательство.
О каком именно соглашении идёт речь и почему оно было разорвано, из проспекта неясно. В Ozon и «Сбербанке» отказались от комментариев.
- В июне 2020 года источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. По словам собеседников издания, основные акционеры ритейлера (АФК «Система» и Baring Vostok) не хотели выходить из капитала Ozon.
- «Сбербанк» также кредитует Ozon: например, в апреле банк предоставил ритейлеру заем на пополнение оборотных средств на 6 млрд рублей.
- 3 ноября Ozon подал заявку на проведение IPO на Nasdaq, его параметры пока не определены. По словам источников WSJ, маркетплейс может разместиться в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.
1 млрд. за отказ от спасибо?)
Спасибо за миллиард :)
Они хотели прославиться и служить в их армии, но обиделись и решили атаковать.
Они сразу об этом заявили, наверно понимая риски. Это их красит лишь,в данной ситуации
Комментаторы, вы не туда смотрите 🤦♂️ озон растёт в ширь на инвестициях, а инвестиции (кредиты) могут попросить вернуть, поэтому и идут на IPO чтобы любой Иван Дурак мог купить акции за свои кровные
Нету у озон операционной прибыли, НЕТУ, нечем отдавать деньги, все деньги уходят на масштабирование, поэтому выходят на ипо!
Кстате оценка очень завышена, наверное инвесторы помогли)) денежку то надо свою вернуть за счёт других инвесторов, за счёт вас, которые поверят 5млрд зелени 😉
Какая интересная бизнес-модель у сбера: купить долю за рубль, а потом требовать два за выход (беру, nginx, теперь вот озон).
Причём тут беру, nginx и вот теперь озон?
К чему это? Новость недельной давности, а тема с nginx год назад прошла
типа неделю наад тактика сбера была другая?
Я вообще не улавливаю отношения сбера к делу nginx)
На ВЦ ведь есть эталон зла, это как раз озон)
Но тут они поступили честно - предупредили о возможных рисках, поэтому этот пост очень отличается от типичного поста с упоминанием озона
Какая-то не очень приятная новость для озона на фоне выхода на IPO
Да и сам Озон не сильно приятен, Сбер в том или ином случае заберет свои денежки.
Вот она карма, за все что было в приемной, заплати теперь сучий ресурс денег Сберу. За все заказы которые пропали. Ура, в жизни есть справедливость.
Пошла жара
Комментарий удален
За тот условный милиард долларов который сберу не удалось вложить в озон он теперь купить ещё 20 проектов. Отлично
Про Озон, Сбер и Олега так много информации в сети, хотя очевидно, что первый изначально убыточен, второй не нужен и просто растрачивает деньги граждан с заработанных процентов, а третий агрессивно рекламируется, чтобы потом выгодно продаться.
Я знаю, что все плохо относятся к Почте России, но единственный правильный маркетплейс получится только на базе Почта.Маркет, пенсионеров и других бюджетников давно пора перевести в Почта Банк, а остальным гражданам банкинг должен заменить телеком в лице сотовых операторов, а номер телефона должен стать паспортом гражданина и инструментом для авторизации в интернете.
У меня всё.
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