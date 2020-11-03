В сентябре ритейлер разорвал соглашение с компанией, и теперь банк требует 1 млрд рублей, говорится в документах к IPO.

В закладки

Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком» из-за разрыва соглашения в сентябре 2020 года. Информация об этом есть в проспекте к возможному IPO ритейлера, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно условиям соглашения, Ozon должен выплатить 1 млрд рублей «Сберу» в случае нарушения обязательств по договору. Ритейлер не считает, что что-либо нарушил, однако банк потребовал от компании полной выплаты компенсации за разрыв соглашения, а также объяснений.

Ozon предоставил такие объяснения, говорится в проспекте. Если «Сбербанк» продолжит требовать компенсацию и стороны не смогут мирно урегулировать вопрос, вероятно арбитражное разбирательство.

О каком именно соглашении идёт речь и почему оно было разорвано, из проспекта неясно. В Ozon и «Сбербанке» отказались от комментариев.

В июне 2020 года источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. По словам собеседников издания, основные акционеры ритейлера (АФК «Система» и Baring Vostok) не хотели выходить из капитала Ozon.

«Сбербанк» также кредитует Ozon: например, в апреле банк предоставил ритейлеру заем на пополнение оборотных средств на 6 млрд рублей.

3 ноября Ozon подал заявку на проведение IPO на Nasdaq, его параметры пока не определены. По словам источников WSJ, маркетплейс может разместиться в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.