Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Торговля
Таня Боброва
3802

Ozon предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбером» Материал редакции

В сентябре ритейлер разорвал соглашение с компанией, и теперь банк требует 1 млрд рублей, говорится в документах к IPO.

24 комментария
В закладки

Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком» из-за разрыва соглашения в сентябре 2020 года. Информация об этом есть в проспекте к возможному IPO ритейлера, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно условиям соглашения, Ozon должен выплатить 1 млрд рублей «Сберу» в случае нарушения обязательств по договору. Ритейлер не считает, что что-либо нарушил, однако банк потребовал от компании полной выплаты компенсации за разрыв соглашения, а также объяснений.

Ozon предоставил такие объяснения, говорится в проспекте. Если «Сбербанк» продолжит требовать компенсацию и стороны не смогут мирно урегулировать вопрос, вероятно арбитражное разбирательство.

О каком именно соглашении идёт речь и почему оно было разорвано, из проспекта неясно. В Ozon и «Сбербанке» отказались от комментариев.

  • В июне 2020 года источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. По словам собеседников издания, основные акционеры ритейлера (АФК «Система» и Baring Vostok) не хотели выходить из капитала Ozon.
  • «Сбербанк» также кредитует Ozon: например, в апреле банк предоставил ритейлеру заем на пополнение оборотных средств на 6 млрд рублей.
  • 3 ноября Ozon подал заявку на проведение IPO на Nasdaq, его параметры пока не определены. По словам источников WSJ, маркетплейс может разместиться в конце 2020 или начале 2021 года при оценке в $3-5 млрд.

#новость #ozon

Таня Боброва PLUS
+49 036
Редактор новостей vc.ru. Пишите письма на tatyana@vc.ru
6
10
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ozon"], "comments": 24, "likes": 10, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 173174, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Nov 2020 12:01:59 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
24 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mike Kosulin

12

1 млрд. за отказ от спасибо?)

Ответить

Евгений Дроздов

Mike
10

Спасибо за миллиард :)

Ответить

Кирилл Стенцов

Евгений
1

Поощрительная программа "Спасибо" от Сбербанка

Ответить

Антон Гранд

Mike
0

Они хотели прославиться и служить в их армии, но обиделись и решили атаковать.

Ответить

Vladimir Frolov

8

Они сразу об этом заявили, наверно понимая риски. Это их красит лишь,в данной ситуации

Ответить

Dennis Gooddeni

Vladimir
1

Комментаторы, вы не туда смотрите 🤦‍♂️ озон растёт в ширь на инвестициях, а инвестиции (кредиты) могут попросить вернуть, поэтому и идут на IPO чтобы любой Иван Дурак мог купить акции за свои кровные
Нету у озон операционной прибыли, НЕТУ, нечем отдавать деньги, все деньги уходят на масштабирование, поэтому выходят на ипо!
Кстате оценка очень завышена, наверное инвесторы помогли)) денежку то надо свою вернуть за счёт других инвесторов, за счёт вас, которые поверят 5млрд зелени 😉

Ответить

Антон Гранд

Dennis
0

2 сезон 1 серия. Переоценка. Кейс.

Ответить

Антон Гранд

Vladimir
0

Кремниевая долина. 2 сезон 1-2 серия.

Ответить

Балкон.Ру

Vladimir
0

сразу об этом заявили

Заявили, потому что на биржу NASDAQ собрались.

Ответить

Андрей

–2

Какая интересная бизнес-модель у сбера: купить долю за рубль, а потом требовать два за выход (беру, nginx, теперь вот озон).

Ответить

Андрей Деревянко

Андрей
5

Причём тут беру, nginx и вот теперь озон?

Ответить

Mike Kosulin

Андрей
1
«Сбер» выкупит 45% Rambler Group у Мамута и…
Сделку проведут траншами — 3 млрд рублей сразу, а остальную сумму определят позднее. Мамут также…
vc.ru
Ответить

Андрей Деревянко

Mike
3

К чему это? Новость недельной давности, а тема с nginx год назад прошла

Ответить

Bulat Ziganshin

Андрей
0

типа неделю наад тактика сбера была другая?

Ответить

Андрей Деревянко

Bulat
0

Я вообще не улавливаю отношения сбера к делу nginx)

Ответить

Александр

Андрей
0

Сбер как эпицентр зла во вселенной виноват в любой несправедливости, разве непонятно))

Ответить

Андрей Деревянко

Алексан…
0

На ВЦ ведь есть эталон зла, это как раз озон)
Но тут они поступили честно - предупредили о возможных рисках, поэтому этот пост очень отличается от типичного поста с упоминанием озона

Ответить

Ilya Mogilevtsev

5

Какая-то не очень приятная новость для озона на фоне выхода на IPO

Ответить

Светлана Завацкая

Ilya
1

Да и сам Озон не сильно приятен, Сбер в том или ином случае заберет свои денежки.

Ответить

Александр Антипов

1

Вот она карма, за все что было в приемной, заплати теперь сучий ресурс денег Сберу. За все заказы которые пропали. Ура, в жизни есть справедливость.

Ответить

Антон Гранд

1

Пошла жара

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Когда прибыль пойдёт? 

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Ulitin

0

За тот условный милиард долларов который сберу не удалось вложить в озон он теперь купить ещё 20 проектов. Отлично

Ответить

Иван Диванов

0

Про Озон, Сбер и Олега так много информации в сети, хотя очевидно, что первый изначально убыточен, второй не нужен и просто растрачивает деньги граждан с заработанных процентов, а третий агрессивно рекламируется, чтобы потом выгодно продаться.
Я знаю, что все плохо относятся к Почте России, но единственный правильный маркетплейс получится только на базе Почта.Маркет, пенсионеров и других бюджетников давно пора перевести в Почта Банк, а остальным гражданам банкинг должен заменить телеком в лице сотовых операторов, а номер телефона должен стать паспортом гражданина и инструментом для  авторизации в интернете.
У меня всё.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
Алена Гавриленко: “Скоро мы сможем на цифрах оценить экологический эффект от зеленых насаждений”
В конце 2018 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с РУДН запустил первый этап…
1
Lamoda
Подписан
Отписаться
«Будь я женщиной, я бы никогда не ходил на шпильках». Артур Хачуян — о кроссовках, дредах и собственном стиле
Артур рассказал Lamoda, почему ездит в офис и на серьезные встречи в спортивных штанах, почему предпочитает покупать од…
7
Сбер
Подписан
Отписаться
Как нейросети от Лаборатории по ИИ Сбера помогают врачам определять инсульт и лечить пациентов с коронавирусом
В Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера есть медицинское направление. Занимаемся им мы — Манвел Аветисян, Влад…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
ivan krapivin
за день
Как видит эту новость пиарщик Альфа-Банка.
Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на списание 6000 рублей за обслуживание карт Alfa-Miles — банк обещал вернуть деньги
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Anton Kuchumov

«Тинькофф Инвестиции»: реальный…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Балкон.Ру

Ozon предупредил инвесторов о…

Антон Гранд

Ozon предупредил инвесторов о…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

ilia

Ozon подал заявку на проведение…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

Алексей из…

«ВКонтакте» представила…

Dmitry Kiselev

«Будь я женщиной, я бы никогда…

Bulat Ziganshin

Дискуссия: может ли SpaceX…

Иван Диванов

Ozon предупредил инвесторов о…

Михаил Иванович

Сооснователь образовательной…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Nick

«Будь я женщиной, я бы никогда…

Валентин Жетонофф

Ozon подал заявку на проведение…

Dennis Gooddeni

Ozon предупредил инвесторов о…

Dmitriy Zhidkov

«Будь я женщиной, я бы никогда…

ivan krapivin

«ВКонтакте» представила…

Bacceti…

Роскомнадзор обязал «Пикабу» и…

Bulat Ziganshin

Профориентация в сфере ИТ: как…
null