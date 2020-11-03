Из-за пандемии вырос спрос на доставку и самовывоз — сотрудники, готовящие заказы, одновременно занимались и инвентаризацией.

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Walmart отказалась от планов использовать передвижных роботов для сканирования полок в магазине и отслеживания недостающих товаров, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам источников издания, компания разорвала контракт с Bossa Nova Robotics, которая предоставила Walmart роботов для улучшения работы с клиентами и помощи персоналу магазина.

Робот для инвентаризации WSJ

Walmart «обратила вспять» многолетнее стремление автоматизировать процессы инвентаризации с помощью роботов. Компания нашла более эффективные способы отслеживать количество товаров в магазинах, пишет The Wall Street Journal.

Из-за пандемии спрос покупателей на онлайн-доставку и самовывоз вырос. Поэтому работники Walmart стали чаще готовить заказы и одновременно собирать данные о товарах, которых недостает на полках. По словам источников издания, Walmart хочет привлечь этих сотрудников для отслеживания запасов.

Кроме того, исполнительный директор Walmart в США Джон Фернер обеспокоен реакцией некоторых покупателей на роботов в магазине, рассказал один из собеседников издания.

Представитель Walmart сообщила, что компания продолжит тестировать технологии и инвестировать в собственные сервисы.

Новость стала потрясением для Bossa Nova, пишет The Wall Street Journal. Компании сотрудничали пять лет, по словам источников, Bossa Nova уволила половину работников после разрыва контракта с Walmart.

«Мы видим улучшения в магазинах с роботами, но нет достаточного улучшения показателя выручки и других метрик», — приводит собеседник газеты объяснение Walmart.

В январе 2020 года Walmart заявила, что роботы Bossa Nova появятся примерно в 1000 из 4700 магазинов в США, пишет издание. По словам представителя Walmart, на момент завершения партнерства роботы Bossa Nova находились примерно в 500 магазинах.

Walmart продолжит использовать в магазинах других роботов, например, роботов-уборщиков, сообщает The Wall Street Journal.