Кроме бренда участники кооператива получат, например, льготные условия по поставкам товара.

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Владельцы дистрибьютора «Мегаполис» (принадлежит холдингу «Меркурий») и розничных сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» Игорь Кесаев и Сергей Кациев в августе 2020 года запустили розничную сеть под брендом «КООП Маркет», сообщает Forbes.

Сеть принадлежит потребительским кооперативам — социальному партнёрству людей и юрлиц на определённой территории, объясняет председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов. В Центросоюз входят потребительские кооперативы и их союзы на уровне области, края или республики — сейчас в стране более 28 тысяч таких предприятий, пишет издание.

Преимущества кооперативов перед ООО и АО — экономия на налогах, в частности, на прибыль, а также отсутствие необходимости регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), объясняет издание.

«КООП Маркет» объединила 52 независимых магазина в Нижегородской области под единым брендом.

Мелкоформатной торговле сегодня сложно конкурировать с сетевыми игроками. Сельские магазины не имеют доступа к выгодным закупочным ценам на товары, к тому же они все разные на лицо: каждый владелец оформляет вывеску на свой вкус и в этом проигрывает. Мы постарались найти формы взаимовыгодного сотрудничества, чтобы объединить кооператоров под единым брендом. Дмитрий Зубов председатель совета Центросоюза

Условия участия в проекте

Кооператоры (владельцы точек) сохранят юридическую и финансовую самостоятельность. Магазины объединяет не общая структура владения, а организационные рабочие процессы, объясняет Forbes.

Чтобы стать участником кооперации, вложений на первом этапе не нужно, говорит Зубов. «Проект работает по максимально простой системе: вывеска, поставка товара по льготным ценам и на льготных условиях, расстановка товара, форма для персонала и обучение», — объясняет он.

Точную сумму вложений в тестирование сети Зубов не назвал. Однако инвестиции в ребрендинг одного магазина в «КООП Маркет» могут составить 200-500 тысяч рублей, оценил он. В таком случае общий объем вложений в «пилот» 52 магазинов может составить от 10,4 до 26 млн рублей, подсчитало Forbes.

Поставлять товары будет «Мегаполис» и предоставит кооператорам льготные условия: товар на реализацию со скидками, отсрочку платежей, возможность пользоваться своей логистической сетью.

«У "Меркурия" есть выгодные контракты с поставщиками на условиях, которые малым предприятиям и кооперативам весьма трудно получить», — объясняет председатель Ульяновского облпотребсоюза (объединяет 38 потребкооперативов, 1200 пайщиков) Константин Инешин. Кооператоры смогут закупать по ценам, аналогичным тем, по которым закупают малые и средние региональные сети — на 10% ниже, чем текущая закупка, считает Михаил Бурмистров, гендиректор Infoline.

«Участие владельцев "Меркурия" в проекте кооперации очевидно нацелено на укрепление оптового направления своего бизнеса: развитие каналов продаж для "Мегаполиса" и поддержку клиентской базы», — говорит Бурмистров.

Мнение кооператоров

Говорить о положительном эффекте от программы пока рано, заявил один из участников проекта в поселке Нижегородской области. По его словам, райпо и другие участники пока заключили с дистрибьютором договор о закупке алкоголя на сумму 40 тысяч рублей на магазин.

Нам обещали, что у «КООП Маркетов» будут равные цены или даже немного ниже, чем у федеральных сетей, которые представлены в поселке. Но пока мы крайне не удовлетворены этими условиями: процессы не отлажены, товар приходит по ценам выше заявленных.

Для дистрибьютора мы — просто рынок сбыта. Купив на такую сумму алкоголь, мы обязаны его скорее продать. Посмотрим, если проект не пойдет, откажемся. Не хочется быть придатком «Бристоля». председатель одного из нижегородских райпо