Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» объединили 52 независимых магазина под единым брендом «КООП Маркет» Материал редакции
Кроме бренда участники кооператива получат, например, льготные условия по поставкам товара.
Владельцы дистрибьютора «Мегаполис» (принадлежит холдингу «Меркурий») и розничных сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» Игорь Кесаев и Сергей Кациев в августе 2020 года запустили розничную сеть под брендом «КООП Маркет», сообщает Forbes.
Сеть принадлежит потребительским кооперативам — социальному партнёрству людей и юрлиц на определённой территории, объясняет председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов. В Центросоюз входят потребительские кооперативы и их союзы на уровне области, края или республики — сейчас в стране более 28 тысяч таких предприятий, пишет издание.
Преимущества кооперативов перед ООО и АО — экономия на налогах, в частности, на прибыль, а также отсутствие необходимости регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), объясняет издание.
«КООП Маркет» объединила 52 независимых магазина в Нижегородской области под единым брендом.
Условия участия в проекте
Кооператоры (владельцы точек) сохранят юридическую и финансовую самостоятельность. Магазины объединяет не общая структура владения, а организационные рабочие процессы, объясняет Forbes.
Чтобы стать участником кооперации, вложений на первом этапе не нужно, говорит Зубов. «Проект работает по максимально простой системе: вывеска, поставка товара по льготным ценам и на льготных условиях, расстановка товара, форма для персонала и обучение», — объясняет он.
Точную сумму вложений в тестирование сети Зубов не назвал. Однако инвестиции в ребрендинг одного магазина в «КООП Маркет» могут составить 200-500 тысяч рублей, оценил он. В таком случае общий объем вложений в «пилот» 52 магазинов может составить от 10,4 до 26 млн рублей, подсчитало Forbes.
Поставлять товары будет «Мегаполис» и предоставит кооператорам льготные условия: товар на реализацию со скидками, отсрочку платежей, возможность пользоваться своей логистической сетью.
«У "Меркурия" есть выгодные контракты с поставщиками на условиях, которые малым предприятиям и кооперативам весьма трудно получить», — объясняет председатель Ульяновского облпотребсоюза (объединяет 38 потребкооперативов, 1200 пайщиков) Константин Инешин. Кооператоры смогут закупать по ценам, аналогичным тем, по которым закупают малые и средние региональные сети — на 10% ниже, чем текущая закупка, считает Михаил Бурмистров, гендиректор Infoline.
«Участие владельцев "Меркурия" в проекте кооперации очевидно нацелено на укрепление оптового направления своего бизнеса: развитие каналов продаж для "Мегаполиса" и поддержку клиентской базы», — говорит Бурмистров.
Мнение кооператоров
Говорить о положительном эффекте от программы пока рано, заявил один из участников проекта в поселке Нижегородской области. По его словам, райпо и другие участники пока заключили с дистрибьютором договор о закупке алкоголя на сумму 40 тысяч рублей на магазин.
Вывески кооператоры вешают сами, а затем отправляют фото для отчетности руководству, рассказали Forbes в райпо.
Название, конечно
им. Ленина не хватает только
Ох уж эти совки
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-op_Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Switzerland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Italy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Hungary)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_amba
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_Norge
Как ОПГ какое-то. Впрочем для России узнаваемо вполне.
Назад в Будущее, в 90))
Вот Дикси зря взяли, у них всегда проблемы. С просрочкой в основном и меньше с ценниками. В целом, у них можно найти любое нарушение в любом магазине
В любой рознице можно найти нарушения - держу в курсе
Дикси находится в самом топе из всех. И не скоро их обгонит даже самый обычный ларёк
Это субъективное мнение или есть аргументы?
Не то чтобы я ходил в Дикси, но интересно
Ну вот сходи в Дикси и вопросы пропадут
Я в перекрёсток в основном хожу, ни разу не видел проблемы с ценниками или просрочкой
В Перекрестке цена на один и тот же товар по сравнению с Дикси выше на 10-30%
Это ваш личный опыт с конкретным магазином. У меня, к примеру, дикси вполне ок. Овощи и фрукты зачастую лучше, чем в соседнем перекрёстке. И нет проблем, о которых вы говорите. А в перекрёстке с ценником как-то нарвался, пришлось даже пободаться, чтоб продали по заявленной на ценнике цене.
Это случайно не будет монополией, учитывая обороты этих магазинов
Нет, я так понимаю запускают параллельно новую сеть.
Да и вообще рынок ритейла продуктов высококонкурентный, установить монополию на нем крайне сложно.
Вроде речь шла о ребрендинге имеющихся магазинов под единый стиль.
Кооператив имени 8го марта конечно получился.
Скорее всего, этот кооператив - это общая картина для инвестиций, куда можно класть и откуда можно брать деньги участникам.
Так действовали МФО, когда регулятор Центробанк начал их чистку, просто открывали кооперативы, принимали клиента в кооператив и выдавали ему как члену кооператива займ.
Да ну вот наша российская "смекалка" ее и огнем не выжечь... Взять так и сеть магазинов в кооператив объединить... Я , честно обожаю нашу страну в том плане, что вот эта постоянная игра "кто кого наебет" ты государство или оно тебя прям аплодисменты ☺️☺️☺️
Мегаполис - это сигареты и алкоголь, плюс снеки и всякая малосъедобная хуета - нормальных продуктов у них нет. 10% скидка на сигаретный опт - враньё, так не бывает. Никаких "общих рабочих процессов" в таких магазинах не было и не будет - каждый собственник пытается вести учет так, как считает нужным, в большинстве случаев - никак. Даже с вывесками, изготавливаемыми каждым самостоятельно, будет дикий разнобой. В итоге ничего не взлетит, как не взлетели другие подобные проекты, основанные на попытках упорядочить броуновское движение))
Блоги компаний
Показать еще