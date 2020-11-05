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Торговля
Лиана Липанова
2069

Владельцы «Дикси», «Бристоля» и «Красного и белого» объединили 52 независимых магазина под единым брендом «КООП Маркет» Материал редакции

Кроме бренда участники кооператива получат, например, льготные условия по поставкам товара.

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Владельцы дистрибьютора «Мегаполис» (принадлежит холдингу «Меркурий») и розничных сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» Игорь Кесаев и Сергей Кациев в августе 2020 года запустили розничную сеть под брендом «КООП Маркет», сообщает Forbes.

Сеть принадлежит потребительским кооперативам — социальному партнёрству людей и юрлиц на определённой территории, объясняет председатель совета Центросоюза Дмитрий Зубов. В Центросоюз входят потребительские кооперативы и их союзы на уровне области, края или республики — сейчас в стране более 28 тысяч таких предприятий, пишет издание.

Преимущества кооперативов перед ООО и АО — экономия на налогах, в частности, на прибыль, а также отсутствие необходимости регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), объясняет издание.

«КООП Маркет» объединила 52 независимых магазина в Нижегородской области под единым брендом.

Мелкоформатной торговле сегодня сложно конкурировать с сетевыми игроками. Сельские магазины не имеют доступа к выгодным закупочным ценам на товары, к тому же они все разные на лицо: каждый владелец оформляет вывеску на свой вкус и в этом проигрывает. Мы постарались найти формы взаимовыгодного сотрудничества, чтобы объединить кооператоров под единым брендом.

Дмитрий Зубов
председатель совета Центросоюза

Условия участия в проекте

Кооператоры (владельцы точек) сохранят юридическую и финансовую самостоятельность. Магазины объединяет не общая структура владения, а организационные рабочие процессы, объясняет Forbes.

Чтобы стать участником кооперации, вложений на первом этапе не нужно, говорит Зубов. «Проект работает по максимально простой системе: вывеска, поставка товара по льготным ценам и на льготных условиях, расстановка товара, форма для персонала и обучение», — объясняет он.

Точную сумму вложений в тестирование сети Зубов не назвал. Однако инвестиции в ребрендинг одного магазина в «КООП Маркет» могут составить 200-500 тысяч рублей, оценил он. В таком случае общий объем вложений в «пилот» 52 магазинов может составить от 10,4 до 26 млн рублей, подсчитало Forbes.

Поставлять товары будет «Мегаполис» и предоставит кооператорам льготные условия: товар на реализацию со скидками, отсрочку платежей, возможность пользоваться своей логистической сетью.

«У "Меркурия" есть выгодные контракты с поставщиками на условиях, которые малым предприятиям и кооперативам весьма трудно получить», — объясняет председатель Ульяновского облпотребсоюза (объединяет 38 потребкооперативов, 1200 пайщиков) Константин Инешин. Кооператоры смогут закупать по ценам, аналогичным тем, по которым закупают малые и средние региональные сети — на 10% ниже, чем текущая закупка, считает Михаил Бурмистров, гендиректор Infoline.

«Участие владельцев "Меркурия" в проекте кооперации очевидно нацелено на укрепление оптового направления своего бизнеса: развитие каналов продаж для "Мегаполиса" и поддержку клиентской базы», — говорит Бурмистров.

Мнение кооператоров

Говорить о положительном эффекте от программы пока рано, заявил один из участников проекта в поселке Нижегородской области. По его словам, райпо и другие участники пока заключили с дистрибьютором договор о закупке алкоголя на сумму 40 тысяч рублей на магазин.

Нам обещали, что у «КООП Маркетов» будут равные цены или даже немного ниже, чем у федеральных сетей, которые представлены в поселке. Но пока мы крайне не удовлетворены этими условиями: процессы не отлажены, товар приходит по ценам выше заявленных.
Для дистрибьютора мы — просто рынок сбыта. Купив на такую сумму алкоголь, мы обязаны его скорее продать. Посмотрим, если проект не пойдет, откажемся. Не хочется быть придатком «Бристоля».

председатель одного из нижегородских райпо

Вывески кооператоры вешают сами, а затем отправляют фото для отчетности руководству, рассказали Forbes в райпо.

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Roman Moskovskiy

3

Название, конечно

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Roman Moskovskiy

Roman
12

им. Ленина не хватает только

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Masha Kovalyova

Roman
1

Ох уж эти совки
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-op_Food
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Switzerland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Italy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_(Hungary)
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_amba
https://en.wikipedia.org/wiki/Coop_Norge

Ответить

ivan krapivin

Masha
0

ALL COOP ARE MARKET

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Andrey Kulakov

Roman
1

Название, проверенное десятилетиями)

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Alex Marvell

Roman
0

Как ОПГ какое-то. Впрочем для России узнаваемо вполне.
Назад в Будущее, в 90))

Ответить

Игорь Чичинин

1

Вот Дикси зря взяли, у них всегда проблемы. С просрочкой в основном и меньше с ценниками. В целом, у них можно найти любое нарушение в любом магазине

Ответить

Nikolay Ganin

Игорь
1

В любой рознице можно найти нарушения - держу в курсе

Ответить

Игорь Чичинин

Nikolay
0

Дикси находится в самом топе из всех. И не скоро их обгонит даже самый обычный ларёк

Ответить

Nikolay Ganin

Игорь
0

Это субъективное мнение или есть аргументы?
Не то чтобы я ходил в Дикси, но интересно

Ответить

Игорь Чичинин

Nikolay
0

Ну вот сходи в Дикси и вопросы пропадут
Я в перекрёсток в основном хожу, ни разу не видел проблемы с ценниками или просрочкой

Ответить

Василий Степанов

Игорь
0

В Перекрестке цена на один и тот же товар по сравнению с Дикси выше на 10-30%

Ответить

Константин

Игорь
0

Это ваш личный опыт с конкретным магазином. У меня, к примеру, дикси вполне ок. Овощи и фрукты зачастую лучше, чем в соседнем перекрёстке. И нет проблем, о которых вы говорите. А в перекрёстке с ценником как-то нарвался, пришлось даже пободаться, чтоб продали по заявленной на ценнике цене.

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Амбассадор Бреда

0

Это случайно не будет монополией, учитывая обороты этих магазинов

Ответить

Павел Макров

Амбассадор
1

Нет, я так понимаю запускают параллельно новую сеть.

Да и вообще рынок ритейла продуктов высококонкурентный, установить монополию на нем крайне сложно.

Ответить

Александр Кучеряев

Павел
0

Вроде речь шла о ребрендинге имеющихся магазинов под единый стиль.

Ответить

Александр

0

Кооператив имени 8го марта конечно получился.
Скорее всего, этот кооператив - это общая картина для инвестиций, куда можно класть и откуда можно брать деньги участникам.
Так действовали МФО, когда регулятор Центробанк начал их чистку, просто открывали кооперативы, принимали клиента в кооператив и выдавали ему как члену кооператива займ.

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Baloosha Bla

0

Да ну вот наша российская "смекалка" ее и огнем не выжечь... Взять так и сеть магазинов в кооператив объединить... Я , честно обожаю нашу страну в том плане, что вот эта постоянная игра "кто кого наебет" ты государство или оно тебя прям аплодисменты ☺️☺️☺️

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alex twit

0

Лучше было бы "красно-белый дристоль"

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Timur Kuzmin

0

Мегаполис - это сигареты и алкоголь, плюс снеки и всякая малосъедобная хуета - нормальных продуктов у них нет. 10% скидка на сигаретный опт - враньё, так не бывает. Никаких "общих рабочих процессов" в таких магазинах не было и не будет - каждый собственник пытается вести учет так, как считает нужным, в большинстве случаев - никак. Даже с вывесками, изготавливаемыми каждым самостоятельно, будет дикий разнобой. В итоге ничего не взлетит, как не взлетели другие подобные проекты, основанные на попытках упорядочить броуновское движение))

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