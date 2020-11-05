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Торговля
Лиана Липанова
3115

Жители одного из районов Москвы пытались выломать дверь склада «Яндекс.Лавки» из-за жалоб на шумных курьеров и «давку» Материал редакции

Работа «Лавки» в районе была приостановлена на несколько часов, а заказы выполняли другие точки в округе — сейчас сервис «в диалоге с жителями».

43 комментария
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Жители Хамовников вечером 4 ноября собрались вокруг «Яндекс.Лавки» с требованием впустить всех внутрь и пытались выломать дверь, рассказал на странице «Лавки» в Facebook глава сервиса Илья Красильщик.

«Зачем — мы не очень поняли, но никого не впустили, потому что не могли — есть нормы допуска к пищевой продукции, санитарные требования, в конце концов, требования Роспотребнадзора», — пишет Красильщик.

3 ноября, за день до «атаки», в группе «Независимые Хамовники» в Facebook появилось объявление с призывом прийти 4 ноября на съёмки репортажа канала «Москва 24» о недовольстве «Яндекс.Лавкой».

«Наши жители (в доме напротив моего размещена их "разгрузочная станция", которая мешает ночью спать соседям) настроены решительно. Кто против их гонок, бардака, шума прошу прийти. Сегодня задели машину, завтра — ребёнка или пожилого человека», — пишет пользовательница под ником «Инга Хамовники»

Она напомнила, что был «реальный случай», снятый на камеры наблюдения, когда курьер «Яндекс.Лавки» «на трёхколёсном агрегате» врезался в бок припаркованного автомобиля.

«В исходном посте с претензией описывается случай годовой давности, проблема была решена сразу же, такое в принципе не может уже повториться», — написал в комментариях Красильщик. В самой публикации он упоминал, что весной «Лавка» отказалась от мопедов из-за шума.

«Я не против самой "Яндекс.Лавки" и всей этой фуд-темы. Против "Яндекс Давки" — fast delivery в 15 минут обозначенного времени (ну, бред же, "смертельная" скорость, которая мало кому нужна, ибо жизнь во дворе — это не камикадзе), против размещения их в жилом доме, где им совсем не место», — пишет автор.

По словам Красильщика, когда жители пришли к офису сервиса, курьеры были заблокированы в помещении в течение четырёх часов, а заказы выполняли другие «Лавки» в округе, поэтому время доставки было увеличено.

Мы, честно говоря, под впечатлением. Мы прекрасно понимаем, что работа городских бизнесов может создавать неудобства для жителей: понятно, что продукты в любые магазины надо привозить, это машины, это разгрузки; понятно, что заказы надо доставлять, это курьеры, это велосипеды.

Поэтому мы постоянно в контакте с местными жителями в огромном количестве районов Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода. И в Хамовниках в том числе. Всё, с чем связана работа «Лавок» (вплоть до уровня шума вентиляторов для морозильных установок с замороженными продуктами), очень строго контролируем.

Илья Красильщик
глава «Яндекс.Лавки»

Он добавил, что жители обвинили «Лавку» в сокрытии террористов. «У вас слишком много ребят из Азии», — цитирует Красильщик «одного из соседей».

«Полиция во всем разобралась, конечно, никаких террористов нет, но время потеряно и заказы вам доставлялись дольше, чем нужно. Извините нас за это. Мы в диалоге с жителями, пока не понимаем суть претензий, но очень хотим во всем разобраться», — написал глава сервиса.

#новость #яндекславка

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43 комментария
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Мирный утюг

30

Ну по факту более чем уверен, что все дело в паре ебанутых домохозяек, которым тупо делать нечего. Может конкретна эта Лавка какие-то проблемы и доставляет, но они наверняка преувеличены. 

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Andrei Smirnovsky

Мирный
6

А мне кажется что жители более чем адекватны. Хамовники всегда были тихим и престижным районом, а тут начали всякие курьеры на драндулетах разьезжать постоянно... 

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Мирный утюг

Andrei
4

О степени адекватности можно судить по "а если ДЕТИ пострадают" и ссылкой на террористов, а также упоминанием единичного случая годовой давности. Я не говорю, что там все ок, просто это реальность, что зачастую людям просто хочется докопаться. А по факту у них реальных претензий нет, вот они и несут всякую хрень про террористов.

Хуже инициативных идиотов в этом мире нет ничего (ну ок, если современный русский рэп не считать xD)

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Andrei Smirnovsky

Мирный
3

Ну они же не могу прямо сказать "нам тупо не нравится, что тут стало много курьеров", вот и придумывают всякие (иногда нелепые) аргументы. Но в целом если бы я жил в хамовниках, я бы тоже не очень хотел чтобы рядом была точка лавки

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Мирный утюг

Andrei
1

А нахер так жить? Завтра вы переедете в этом дом, там ваша физиономия кому-то не понравится и будут выдумывать всякие нелепые аргументы, вроде "он фапал на моих детишек". Чего, будем жить по принципу кому чего хочется? 

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Andrei

Мирный
0

Ну обьективно точка лавки не лучший сосед) претензии жителей правомерны.

А если у вас будет сосед алкаш буянить тоже будете топить за "каждый имеет право"?)

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Мирный утюг

Andrei
0

Но он будет нарушать закон, как минимум шуметь. 

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Sam Beckett

Andrei
0

Очень адекватно брать штурмом склад. Просто ведро адекватности!

Ответить

Andrei Smirnovsky

Sam
0

С этим согласен) 

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Igor Filippov

Мирный
0

Погодите, я думал мы все ненавидим Яндекс?!

Ответить

Соня Карлова

12

Красильщик как всегда прикидывается ветошью и «не понимает сути претензий».
Забавно, как «Яндекс» пытается усидеть на двух стульях: изображает «хьюман-ориентед» компанию, одновременно урезая издержки\максимизируя прибыль за счет размещения в жилом доме, самой дешевой рабочей силы, выставления неадекватных сроков доставки, из-за которых курьеры носятся с околосветовой скоростью и т.д.

Понятно, что все корпорации так делают, но осадочек остается:)

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Олег Якушев

Соня
0

Ага, особенно смешно читать фразу "Мы, честно говоря, под впечатлением". Как будто человек и представить себе не мог что на его святую компанию кто-то посмеет жаловаться :))

Ответить

Соня Карлова

10

— Пользователь VC: да это ебанутые домохозяйки гундят на лавочку, быдло душит бизнес!
— Яндекс Лавка * переезжает в подъезд к пользователю VC вместе с тысячью курьеров на электробайках 1500км/c
— Пользователь VC:

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Andrey Kulakov

Соня
0

Пользователь VC: *получает свой заказ за 2 минуты вместо прежних 20

Ответить

Anton Smets

9

Она напомнила, что был «реальный случай», снятый на камеры наблюдения, когда курьер «Яндекс.Лавки» «на трёхколёсном агрегате» врезался в бок припаркованного автомобиля.

Я знаю, что есть случаи, когда ножом не хлеб режут, а людей.
Может предложить закрыть все эти фабрики по производству режущих предметов?

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Alexander Radutsky

7

Яндекс.Давка - такой копирайт пропадает )

Ответить

Alexandr Simonov

Alexander
1

Но Илья Красильщик возможно ещё не потерян для покрасочного бизнеса

Ответить

Alexander Radutsky

Alexandr
1

с Ильей Красинским запартнерится )

Ответить

Холден Колфилд

Alexander
0

Ходынка

Ответить

Sergey Bespalov

4

По скверу вечером ходить страшно, курьеры летают на велосипедах без осветительных приборов по неосвещенным пешеходным дорожкам.

Ответить

Sam Beckett

Sergey
1

А в моем детстве дети так на великах летали. Но детей почему-то никто не предлагал запрещать

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Перси Джексон

Sam
1

Курьер + велик в сумме весят под сотню кг. При столкновении мало не покажется. Я в целом согласен с комментатором выше (у меня "гнездо" самоката через дорогу) - велокурьеры ездят без каких-либо фар и катафотов, их тупо не видно в сумерках

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Холден Колфилд

3

Эу, брааат, не шуми, нормально жи было

Ответить

Andrey Kulakov

2

С большой вероятностью тут классический ксенофобский "НЕНУЖОН!". Люди очень любят бороться с тем, чем сами не пользуются) 

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Герман Воронов

2

бред же, "смертельная" скорость, которая мало кому нужна

кому нужны эти электрические фонари

кому нужны эти самоходные повозки

Как там автору в 19 веке живется, интересно 🧐 

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Sam Beckett

Герман
2

Жди почтового голубя с ответом

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Юрий Глотов

1

Кстати российские макдональдсы, будучи всегда чище и спокойнее американских и некоторых европейских братьев, с доставщиками деливери и еды стали проходным двором и базаром, с шумом, давкой и и т.п.

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Mariya Ky

Юрий
0

У нас в пермских макдаках их сгоняют в один закуток и выдача заказов у них в отдельном окошке в углу. Так что не давятся с посетителями вместе.

Ответить

Alexey Gutorov

1

Просто обожаю аргументацию в стиле «Сегодня X, завтра Y, а послезавтра – Z! Доколе!!11»

Следуя этой безотказной логике можно запретить буквально все. Вот, скажем, библиотеки: «Сегодня ты ходишь в библиотеки, завтра читаешь майнкампф, а послезавтра ешь детей!»

Ответить

Eugene Danilov

1

"Сегодня задели машину, завтра — ребёнка или пожилого человека"

Примитивная манипуляция. 

Жители ведут себя как быдло, агрессивных надо было сдать в полицию и впаять административку. Что-то не нравится - есть законные способы разрешать споры (досудебная претензия, потом суд), а не двери выламывать. 

А логика "мне не нравятся курьеры - заявлю-ка я, что они террористы" - вообще мерзость и низость, жалко что нельзя за такое въе*бать (я же только что сам предложил решать претензии через суд=]  )

Ответить

Дмитрий Комиссаров

0

1. Бесит что могут повредить твой транспорт.
2. Бесит что кто-то может что-то кому-то заблокировать. Так и на митинг против власти выйти могут))) АПАСНОСТЬ

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Vasya Aksyonov

Дмитрий
0

Бесит что могут повредить твой транспорт

Кто угодно и что угодно в любой момент времени может повредить твой транспорт, тут только шапочка из фольги поможет

Ответить

Kim Kim

Vasya
0

нет.

Ответить

Vasya Aksyonov

Kim
0

Ну или не поможет, да

Ответить

max smirnoff

0

Все-таки наш народ не на 100% пассивен. Это внушает некоторые наеджды

Ответить

Александр Коркин

0

вот правда, эти активисты лучше бы на наливайки на районе бы наезжали. там ни документов у персонала, ни медкнижек. вопрос кто тут еще террорист, курьеры или эти психи

Ответить

Mark

0

Дешёвая заказуха

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Егор Тарасов

0

Россия 2035 год. Курьеры Яндекса оборняют склады с пропитанием на пустошах Москвы. Местные жители в лице рейдеров совершают на них набеги. 

Ниже фотография работников склада в Хамовниках 

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Антон Ларченко

0

эти голубые мопеды с фотки уже триста лет назад заменили на велики, какой смысл о них говорить сейчас вообще

Ответить

Mihael Isaev

0

"Ученый изнасиловал журналиста" 

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Cody Jepsen

0

12:39 жители идут громить лавку
12:40 жители заказывают мороженое из лавки себе домой

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Hexen Sage

0

Ждём когда дверь в ЯндексЛавку будут выламывать просто потому, что это лавка.

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Дима Бобров

0
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