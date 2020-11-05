Жители одного из районов Москвы пытались выломать дверь склада «Яндекс.Лавки» из-за жалоб на шумных курьеров и «давку» Материал редакции
Работа «Лавки» в районе была приостановлена на несколько часов, а заказы выполняли другие точки в округе — сейчас сервис «в диалоге с жителями».
Жители Хамовников вечером 4 ноября собрались вокруг «Яндекс.Лавки» с требованием впустить всех внутрь и пытались выломать дверь, рассказал на странице «Лавки» в Facebook глава сервиса Илья Красильщик.
«Зачем — мы не очень поняли, но никого не впустили, потому что не могли — есть нормы допуска к пищевой продукции, санитарные требования, в конце концов, требования Роспотребнадзора», — пишет Красильщик.
3 ноября, за день до «атаки», в группе «Независимые Хамовники» в Facebook появилось объявление с призывом прийти 4 ноября на съёмки репортажа канала «Москва 24» о недовольстве «Яндекс.Лавкой».
«Наши жители (в доме напротив моего размещена их "разгрузочная станция", которая мешает ночью спать соседям) настроены решительно. Кто против их гонок, бардака, шума прошу прийти. Сегодня задели машину, завтра — ребёнка или пожилого человека», — пишет пользовательница под ником «Инга Хамовники»
Она напомнила, что был «реальный случай», снятый на камеры наблюдения, когда курьер «Яндекс.Лавки» «на трёхколёсном агрегате» врезался в бок припаркованного автомобиля.
«В исходном посте с претензией описывается случай годовой давности, проблема была решена сразу же, такое в принципе не может уже повториться», — написал в комментариях Красильщик. В самой публикации он упоминал, что весной «Лавка» отказалась от мопедов из-за шума.
«Я не против самой "Яндекс.Лавки" и всей этой фуд-темы. Против "Яндекс Давки" — fast delivery в 15 минут обозначенного времени (ну, бред же, "смертельная" скорость, которая мало кому нужна, ибо жизнь во дворе — это не камикадзе), против размещения их в жилом доме, где им совсем не место», — пишет автор.
По словам Красильщика, когда жители пришли к офису сервиса, курьеры были заблокированы в помещении в течение четырёх часов, а заказы выполняли другие «Лавки» в округе, поэтому время доставки было увеличено.
Он добавил, что жители обвинили «Лавку» в сокрытии террористов. «У вас слишком много ребят из Азии», — цитирует Красильщик «одного из соседей».
«Полиция во всем разобралась, конечно, никаких террористов нет, но время потеряно и заказы вам доставлялись дольше, чем нужно. Извините нас за это. Мы в диалоге с жителями, пока не понимаем суть претензий, но очень хотим во всем разобраться», — написал глава сервиса.
А мне кажется что жители более чем адекватны. Хамовники всегда были тихим и престижным районом, а тут начали всякие курьеры на драндулетах разьезжать постоянно...
О степени адекватности можно судить по "а если ДЕТИ пострадают" и ссылкой на террористов, а также упоминанием единичного случая годовой давности. Я не говорю, что там все ок, просто это реальность, что зачастую людям просто хочется докопаться. А по факту у них реальных претензий нет, вот они и несут всякую хрень про террористов.
Хуже инициативных идиотов в этом мире нет ничего (ну ок, если современный русский рэп не считать xD)
Ну они же не могу прямо сказать "нам тупо не нравится, что тут стало много курьеров", вот и придумывают всякие (иногда нелепые) аргументы. Но в целом если бы я жил в хамовниках, я бы тоже не очень хотел чтобы рядом была точка лавки
А нахер так жить? Завтра вы переедете в этом дом, там ваша физиономия кому-то не понравится и будут выдумывать всякие нелепые аргументы, вроде "он фапал на моих детишек". Чего, будем жить по принципу кому чего хочется?
Очень адекватно брать штурмом склад. Просто ведро адекватности!
Красильщик как всегда прикидывается ветошью и «не понимает сути претензий».
Забавно, как «Яндекс» пытается усидеть на двух стульях: изображает «хьюман-ориентед» компанию, одновременно урезая издержки\максимизируя прибыль за счет размещения в жилом доме, самой дешевой рабочей силы, выставления неадекватных сроков доставки, из-за которых курьеры носятся с околосветовой скоростью и т.д.
Понятно, что все корпорации так делают, но осадочек остается:)
Ага, особенно смешно читать фразу "Мы, честно говоря, под впечатлением". Как будто человек и представить себе не мог что на его святую компанию кто-то посмеет жаловаться :))
— Пользователь VC: да это ебанутые домохозяйки гундят на лавочку, быдло душит бизнес!
— Яндекс Лавка * переезжает в подъезд к пользователю VC вместе с тысячью курьеров на электробайках 1500км/c
— Пользователь VC:
Она напомнила, что был «реальный случай», снятый на камеры наблюдения, когда курьер «Яндекс.Лавки» «на трёхколёсном агрегате» врезался в бок припаркованного автомобиля.
Я знаю, что есть случаи, когда ножом не хлеб режут, а людей.
Может предложить закрыть все эти фабрики по производству режущих предметов?
Яндекс.Давка - такой копирайт пропадает )
Но Илья Красильщик возможно ещё не потерян для покрасочного бизнеса
По скверу вечером ходить страшно, курьеры летают на велосипедах без осветительных приборов по неосвещенным пешеходным дорожкам.
А в моем детстве дети так на великах летали. Но детей почему-то никто не предлагал запрещать
Курьер + велик в сумме весят под сотню кг. При столкновении мало не покажется. Я в целом согласен с комментатором выше (у меня "гнездо" самоката через дорогу) - велокурьеры ездят без каких-либо фар и катафотов, их тупо не видно в сумерках
С большой вероятностью тут классический ксенофобский "НЕНУЖОН!". Люди очень любят бороться с тем, чем сами не пользуются)
бред же, "смертельная" скорость, которая мало кому нужна
кому нужны эти электрические фонари
кому нужны эти самоходные повозки
Как там автору в 19 веке живется, интересно 🧐
Кстати российские макдональдсы, будучи всегда чище и спокойнее американских и некоторых европейских братьев, с доставщиками деливери и еды стали проходным двором и базаром, с шумом, давкой и и т.п.
Просто обожаю аргументацию в стиле «Сегодня X, завтра Y, а послезавтра – Z! Доколе!!11»
Следуя этой безотказной логике можно запретить буквально все. Вот, скажем, библиотеки: «Сегодня ты ходишь в библиотеки, завтра читаешь майнкампф, а послезавтра ешь детей!»
"Сегодня задели машину, завтра — ребёнка или пожилого человека"
Примитивная манипуляция.
Жители ведут себя как быдло, агрессивных надо было сдать в полицию и впаять административку. Что-то не нравится - есть законные способы разрешать споры (досудебная претензия, потом суд), а не двери выламывать.
А логика "мне не нравятся курьеры - заявлю-ка я, что они террористы" - вообще мерзость и низость, жалко что нельзя за такое въе*бать (я же только что сам предложил решать претензии через суд=] )
1. Бесит что могут повредить твой транспорт.
2. Бесит что кто-то может что-то кому-то заблокировать. Так и на митинг против власти выйти могут))) АПАСНОСТЬ
Бесит что могут повредить твой транспорт
Кто угодно и что угодно в любой момент времени может повредить твой транспорт, тут только шапочка из фольги поможет
вот правда, эти активисты лучше бы на наливайки на районе бы наезжали. там ни документов у персонала, ни медкнижек. вопрос кто тут еще террорист, курьеры или эти психи
Россия 2035 год. Курьеры Яндекса оборняют склады с пропитанием на пустошах Москвы. Местные жители в лице рейдеров совершают на них набеги.
Ниже фотография работников склада в Хамовниках
эти голубые мопеды с фотки уже триста лет назад заменили на велики, какой смысл о них говорить сейчас вообще
12:39 жители идут громить лавку
12:40 жители заказывают мороженое из лавки себе домой
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