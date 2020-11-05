Мы, честно говоря, под впечатлением. Мы прекрасно понимаем, что работа городских бизнесов может создавать неудобства для жителей: понятно, что продукты в любые магазины надо привозить, это машины, это разгрузки; понятно, что заказы надо доставлять, это курьеры, это велосипеды.

Поэтому мы постоянно в контакте с местными жителями в огромном количестве районов Москвы, Петербурга и Нижнего Новгорода. И в Хамовниках в том числе. Всё, с чем связана работа «Лавок» (вплоть до уровня шума вентиляторов для морозильных установок с замороженными продуктами), очень строго контролируем.