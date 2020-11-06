Продавцы на Wildberries пожаловались на принудительные скидки на товары в честь распродажи в «День шопинга» Материал редакции
В Wildberries заверили, что принудительное участие продавцов в акциях исключено.
Интернет-магазин Wildberries принудительно поставил скидки на товары части продавцов на своём маркетплейсе. Об этом рассказал основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин на своей странице в Facebook.
Предприниматель написал, что ситуация затронула «тысячи продавцов», которые не поставили скидки сами к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга. В разговоре с vc.ru Блохин уточнил, что узнал о ситуации из профильного чата продавцов, а его магазин поставил скидку.
В одном из профильных чатов продавцов Wildberries редактор vc.ru нашёл как минимум пять жалоб на принудительную установку промокодов на 25% на их товары. Ещё несколько жалоб из другого чата опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».
Скидки стали «неприятным сюрпризом», рассказал vc.ru один из пожаловавшихся, продукт-менеджер небольшого интернет-магазина электроники. По его словам, компания не получала от Wildberries никаких уведомлений об установке скидок, поэтому пришлось повышать цену на товары, «иначе продавали бы себе в минус».
Александр Блохин опубликовал письмо, которое Wildberries разослал продавцам 3 ноября: они должны были сделать скидку 25% на весь ассортимент, либо с 6 ноября их товары будут убраны с сайта до конца акции.
Акция началась 6 ноября, её сроки интернет-магазин не оглашал. Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, в 2019 году компания проводила распродажу с 8 по 12 ноября.
Однако вместо того, чтобы убрать товары без скидок с сайта, Wildberries начал ставить скидки принудительно, написал Блохин. «Яркий пример того, что бизнес на маркетплейсах это не ваш бизнес, а бизнес маркетплейса».
В оферте для продавцов (копия есть у vc.ru), есть пункт, который разрешает Wildberries самостоятельно устанавливать скидки на товары: «Вайлдберриз вправе отступать от указаний продавца о цене продажи товара без предварительного запроса об этом, а именно, применять скидки к розничной цене, указанной продавцом, в том числе продать товар по цене меньшей, чем розничная цена, указанная продавцом...».
Представитель Wildberries сообщил vc.ru, что принудительное участие в акциях исключено: продавцы самостоятельно принимают решение, и вне зависимости от него им доступны все функции по управлению и товаром и ценообразованием.
Плюсую полностью. Несём убытки
Комментарий удален
Не верю Wildberries. Доиграется дамочка, что обижнаные продавцы ей устроят народный суд. Покупатели уже обозлены и готовы ее растерзать, за то, что нельзя оплатить по факту получения, поддержка нулевая и т.д.
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