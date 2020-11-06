Ищем разработчика, который без ума от JavaScript и клёвых анимаций
Торговля
Альберт Хабибрахимов
491

Продавцы на Wildberries пожаловались на принудительные скидки на товары в честь распродажи в «День шопинга» Материал редакции

В Wildberries заверили, что принудительное участие продавцов в акциях исключено.

4 комментария
В закладки

Интернет-магазин Wildberries принудительно поставил скидки на товары части продавцов на своём маркетплейсе. Об этом рассказал основатель бренда «Кофтёныши» Александр Блохин на своей странице в Facebook.

Предприниматель написал, что ситуация затронула «тысячи продавцов», которые не поставили скидки сами к началу распродажи по случаю Всемирного дня шопинга. В разговоре с vc.ru Блохин уточнил, что узнал о ситуации из профильного чата продавцов, а его магазин поставил скидку.

В одном из профильных чатов продавцов Wildberries редактор vc.ru нашёл как минимум пять жалоб на принудительную установку промокодов на 25% на их товары. Ещё несколько жалоб из другого чата опубликовал Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Скидки стали «неприятным сюрпризом», рассказал vc.ru один из пожаловавшихся, продукт-менеджер небольшого интернет-магазина электроники. По его словам, компания не получала от Wildberries никаких уведомлений об установке скидок, поэтому пришлось повышать цену на товары, «иначе продавали бы себе в минус».

Александр Блохин опубликовал письмо, которое Wildberries разослал продавцам 3 ноября: они должны были сделать скидку 25% на весь ассортимент, либо с 6 ноября их товары будут убраны с сайта до конца акции.

Скриншот Александра Блохина

Акция началась 6 ноября, её сроки интернет-магазин не оглашал. Всемирный день шопинга проходит 11 ноября, в 2019 году компания проводила распродажу с 8 по 12 ноября.

Однако вместо того, чтобы убрать товары без скидок с сайта, Wildberries начал ставить скидки принудительно, написал Блохин. «Яркий пример того, что бизнес на маркетплейсах это не ваш бизнес, а бизнес маркетплейса».

Поэтому теперь у тех, кто не поставил скидку сам, скидку поставили принудительно. Отменить или изменить её нельзя. Изменить цену тоже нельзя. Убрать свой товар с продажи тоже нельзя.

Теперь у тысяч продавцов, которые думали, что их товар не будет продаваться на маркетплейсе, стоит цена, которую их бизнес не может себе позволить. Многие и так плохо деньги считают, так ещё и курс доллара почти на 20% поднялся. Продав платье за 1000 рублей, вы не сможете купить сырьё на производство нового платья.

Александр Блохин

В оферте для продавцов (копия есть у vc.ru), есть пункт, который разрешает Wildberries самостоятельно устанавливать скидки на товары: «Вайлдберриз вправе отступать от указаний продавца о цене продажи товара без предварительного запроса об этом, а именно, применять скидки к розничной цене, указанной продавцом, в том числе продать товар по цене меньшей, чем розничная цена, указанная продавцом...».

Представитель Wildberries сообщил vc.ru, что принудительное участие в акциях исключено: продавцы самостоятельно принимают решение, и вне зависимости от него им доступны все функции по управлению и товаром и ценообразованием.

Информация об обязательном участии в распродаже на Всемирный день шопинга не соответствует действительности. Участие в любой акции является добровольным — поставщики самостоятельно принимают соответствующие решения.

В случае если продавец не участвует в акции, его товар временно становится недоступным для реализации в соответствии с правилами онлайн-платформы, чтобы не вводить в заблуждение потребителей, ожидающих скидки в дни крупных распродаж, исключить возможность злоупотребления акцией.

Отметим, что большая часть продавцов Wildberries поддерживает участие в акции, так как с каждым годом она демонстрирует всё более высокие результаты. Так, в 2019 году во Всемирном дне шопинга на Wildberries приняли участие 2 млн россиян, которые оформили 4 млн заказов, оборот продавцов вырос в 2 раза. В этом году мы ожидаем ещё более успешных результатов.

пресс-служба Wildberries
полный комментарий

#новость #wildberries #маркетплейсы

Альберт Хабибрахимов PLUS
+139 405
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b","wildberries"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 174235, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Nov 2020 16:03:58 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Факультет веб-разработки
Онлайн-университет с гарантированным трудоустройством от Mail.ru Group
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Антон Василик

2

Плюсую полностью. Несём убытки

Ответить

Sergei Timofeyev

Антон
0

Хеджируйте, а не плюсуйте.

Ответить

Комментарий удален

Никита Перов

0

Все для народа

Ответить

Yan Purvenes

0

Не верю Wildberries. Доиграется дамочка, что обижнаные продавцы ей устроят народный суд. Покупатели уже обозлены и готовы ее растерзать, за то, что нельзя оплатить по факту получения, поддержка нулевая и т.д.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Мегаплан
Подписан
Отписаться
Без просрочек и штрафов: как мягко мотивировать менеджеров не тянуть дела за хвост
Планировать рабочий день так, чтобы все дела были к вечеру выполнены, а мозг не перегружен, учатся годами. Нам повезло,…
0
SimbirSoft
Подписан
Отписаться
Когда выгодно брать отпуск в 2021 году. Отвечаем на основные вопросы на примере IT-компании
До 17 декабря каждому специалисту предстоит выбрать даты отпуска на ближайший год, а компаниям – утвердить графики. Пра…
0
1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
История IPG: создать компанию с выручкой в 24 млн рублей — вопреки кризису и неудачам
В 2008 году предприниматель из Екатеринбурга Павел Баранчиков готовился к запуску стартапа. Он собрал команду и нашёл п…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Сергей Подливчук
за день
Очень жаль парня. Скорее всего решил искупаться, но унесло отбойным течением. Сам один раз попал в такую ситуацию: ночью решил искупать в море и через минуту понял, что берег от меня удаляется. Я знал что происходит и…
Спасатели нашли в море тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова
Arthur Niazyan
за неделю
Респект арт-директору Телеграм.
Артемий Лебедев раскритиковал работы арт-директора Telegram: тот отправил аватар дизайнера в урну в новой картинке

Комментарии

Mr. Burns

«У коллег сочиняет рифмы…

Yan Purvenes

Продавцы на Wildberries…

Anderson Silva

«У коллег сочиняет рифмы…

Карфаген должен…

«Коммерсантъ»: ЦБ разработал…

Илья Терентьев

Фитнес болезнь современности и…

Николай Синицын

«Делимобиль» запустил часовые…

Sergei Timofeyev

Продавцы на Wildberries…

Станислав…

«Роскосмос» запросил 1,5 трлн…

Антон Штадлер

«Коммерсантъ»: ЦБ разработал…

Наташа Гаврилова

Спасатели нашли в море тело…

Yan Purvenes

Спасатели нашли в море тело…

Борис Васильев

Фитнес болезнь современности и…

Денис Демидов

Спасатели нашли в море тело…

Илья Терентьев

Фитнес болезнь современности и…

Уоррен Баффет

«Роскосмос» запросил 1,5 трлн…

Антон Василик

Продавцы на Wildberries…

Денис Демидов

Спасатели нашли в море тело…

Семён Иванов

Apple с 8 декабря обяжет…

Борис Васильев

Фитнес болезнь современности и…

Sergey Filimonov

«Роскосмос» запросил 1,5 трлн…
null