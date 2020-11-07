«Фонтанка»: совладелец франчайзи Spar в Петербурге объявлен в розыск по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей Материал редакции
ТД «Интерторг» закрыл магазины «Семья» и Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти на фоне долгов перед поставщиками.
- ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило совладельца ритейлера ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск, пишет «Фонтанка».
- По данным издания, Абдуллаев обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей. Правоохранительные органы планируют объявить его и в международный розыск, утверждает «Фонтанка»: Абдуллаев якобы покинул Россию.
- ТД «Интерторг», управлявший сетями «Семья» и Spar, закрыл магазины в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. По данным СМИ, у компании накопились долги перед поставщиками и «Сбербанком». В 2019 году доля ритейлера в Петербурге составляла 10% — он занимал третье место после «Ленты» и X5 Retail Group.
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Ol Ka
«Russian business — and nothing personal»
Так же вроде пишется, да? 🤔
Yuri Ahmedov
Сбербанк позвонит
Alex Illarionov
доля ритейлера в Петербурге составляла 10%
Откуда такие долги у успешного бизнеса? Spar отличные магазины были
Перси ДжексонAlex
Это всегда была франшиза. В Питере и московской области ею владел Интерторг, он же владелец сетей "7я" и "Идея". В других регионах другие франчайзи. Ну и на 1 Спар было пять "Семей"
From Siberia to London
Мушвиг Абдуллаев,
ясно понятно.
Этот-то не пойдёт в 3 часа ночи купаться в одежде.
АнтонFrom
Налик видимо вагонами вывозил и налоговой было похуй.
Abdu Rz
На любого предпринимателя такого уровня найдется папочка с названием «Дело»