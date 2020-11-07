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Торговля
Таня Боброва
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«Фонтанка»: совладелец франчайзи Spar в Петербурге объявлен в розыск по делу о мошенничестве на 1,2 млрд рублей Материал редакции

ТД «Интерторг» закрыл магазины «Семья» и Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти на фоне долгов перед поставщиками.

  • ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти объявило совладельца ритейлера ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева в федеральный розыск, пишет «Фонтанка».
  • По данным издания, Абдуллаев обвиняется в мошенничестве на 1,2 млрд рублей. Правоохранительные органы планируют объявить его и в международный розыск, утверждает «Фонтанка»: Абдуллаев якобы покинул Россию.
  • ТД «Интерторг», управлявший сетями «Семья» и Spar, закрыл магазины в Санкт-Петербурге и Ленобласти в конце 2019 года. По данным СМИ, у компании накопились долги перед поставщиками и «Сбербанком». В 2019 году доля ритейлера в Петербурге составляла 10% — он занимал третье место после «Ленты» и X5 Retail Group.

#новость #интерторг #spar

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Ol Ka

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«Russian business — and nothing personal»

Так же вроде пишется, да? 🤔

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Yuri Ahmedov

0

Сбербанк позвонит

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Alex Illarionov

0

 доля ритейлера в Петербурге составляла 10%

Откуда такие долги у успешного бизнеса? Spar отличные магазины были 

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Перси Джексон

Alex
0

Это всегда была франшиза. В Питере и московской области ею владел Интерторг, он же владелец сетей "7я" и "Идея". В других регионах другие франчайзи. Ну и на 1 Спар было пять "Семей"

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From Siberia to London

0

Мушвиг Абдуллаев,
ясно понятно.
Этот-то не пойдёт в 3 часа ночи купаться в одежде.

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Антон

From
0

Налик видимо вагонами вывозил и налоговой было похуй.

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Abdu Rz

0

На любого предпринимателя такого уровня найдется папочка с названием «Дело»

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