Сделка может стать крупнейшей для VF со времён покупки Timberland в 2011 году.

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VF Corp объявила о покупке американского бренда одежды Supreme, сообщили в компании. В ходе сделки компанию по продаже одежды оценили в $2,1 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

VF выкупит бренд у Goode Partners и инвестиционного фонда Carlyle Group, который приобрел 50% акций Supreme за $500 млн при оценке в $1 млрд в 2017 году, говорил источник WSJ.

Chesnot / Getty Images

Представитель VF сообщил, что компания будет поддерживать текущую бизнес-модель Supreme, а руководить бизнесом продолжит основатель Джеймс Джеббиа. VF ожидает, что сделку закроют к концу 2020 года.

По собственной оценке, 60% выручки Supreme (более $500 млн) приходится на онлайн-заказы. Представители VF считают, что у компании есть возможность открывать больше обычных магазинов.

Новое приобретение вписывается в стратегию расширения бизнеса VF, пишет издание. По прогнозу VF, в 2022 финансовом году бренд Supreme может принести не меньше $500 млн выручки.