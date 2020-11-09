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Торговля
Евгения Евсеева
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Владелец Vans и Timberland объявил о покупке бренда одежды Supreme за $2,1 млрд Материал редакции

Сделка может стать крупнейшей для VF со времён покупки Timberland в 2011 году.

3 комментария
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VF Corp объявила о покупке американского бренда одежды Supreme, сообщили в компании. В ходе сделки компанию по продаже одежды оценили в $2,1 млрд, сообщает The Wall Street Journal.

VF выкупит бренд у Goode Partners и инвестиционного фонда Carlyle Group, который приобрел 50% акций Supreme за $500 млн при оценке в $1 млрд в 2017 году, говорил источник WSJ.

Chesnot / Getty Images

Представитель VF сообщил, что компания будет поддерживать текущую бизнес-модель Supreme, а руководить бизнесом продолжит основатель Джеймс Джеббиа. VF ожидает, что сделку закроют к концу 2020 года.

По собственной оценке, 60% выручки Supreme (более $500 млн) приходится на онлайн-заказы. Представители VF считают, что у компании есть возможность открывать больше обычных магазинов.

Новое приобретение вписывается в стратегию расширения бизнеса VF, пишет издание. По прогнозу VF, в 2022 финансовом году бренд Supreme может принести не меньше $500 млн выручки.

VF Corporation — американская компания по производству одежды и обуви. Ей принадлежат такие бренды, как Vans и Timberland.

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#новость #supreme

Евгения Евсеева
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3 комментария
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Иван Максимов

0

Надеюсь не запустят в массы производство бокс лого, рынок убьют)

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Andreas Blokh

0

Надеюсь это не повлияет на бренд Timberland. Уж больно нравится.

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alexandra stil

–2

так скучно на карантине ,хочу с кем-то пообщаться ))
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