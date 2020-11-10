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Интересно
Торговля
Таня Боброва
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Delivery Club запустит доставку из небольших продуктовых магазинов — до сих пор с сервисом работали крупные ритейлеры Материал редакции

Компания планирует завершить тестирование программы для партнёров до конца 2020 года, а затем начнёт подключать всех желающих.

  • Delivery Club начнёт сотрудничать с небольшими продуктовыми магазинами и местными лавками, рассказали vc.ru в сервисе доставки еды. В компании считают, что такой формат будет интересен небольшим сетям с тремя-пятью точками.
  • Управлять ассортиментом и получать заказы магазины будут через специальную версию приложения для ресторанов-партнёров Vendor App. Комиссии для магазинов в Delivery Club не раскрывают.
  • Сервис планирует завершить тестирование ПО до конца 2020 года, затем подключиться к платформе смогут все желающие. Есть ли уже с кем-то договорённости, в сервисе не говорят.
  • Предложение будет доступно для городов присутствия собственной службы доставки Delivery Club. Магазины смогут доставлять заказы и своими силами.
  • До этого компания работала только с крупными ритейлерами, например, «Магнитом» и «Вкусвиллом»: сервис начал доставлять заказы из магазинов весной 2020 года.

#новость #deliveryclub

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Антон

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Верный меч

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