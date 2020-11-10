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Регулятор ЕС уведомил Amazon о нарушении законодательства: ритейлер использовал данные продавцов в своих интересах Материал редакции
Регулятор начал второе дело против маркетплейса.
- Европейская комиссия назвала Amazon предварительные обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. Компания использовала данные независимых продавцов в собственных интересах, считает регулятор.
- Выдвинутые обвинения неофициальные. Это формальный шаг, чтобы проинформировать компанию о том, какие возражения есть у регулятора, сообщает Еврокомиссия.
- Основная претензия — двойная роль Amazon: как маркетплейса, который предоставляет продавцам площадку для торговли, так и производителя собственных товаров. Компания использует данные о продавцах, их посетителях и продажах, чтобы успешно конкурировать с ними.
- Представитель Amazon не согласился с обвинениями, заявив, что «ни одна компания не сделала больше для поддержки малого бизнеса, чем Amazon за последние двадцать лет», пишет CNBC.
- Еврокомиссия также объявила о начале второго антимонопольного расследования против Amazon. Компанию подозревают в преференциях для собственных предложений и предложений продавцов, использующих логистику и услуги доставки Amazon.
- Если регулятор обнаружит, что компания нарушила законодательство, ей грозит штраф в размере 10% от ее годовой мировой выручки ($28 млрд по цифрам за 2019 год). Также комиссия может вынудить Amazon изменить методы ведения бизнеса, пишет WSJ.
- Еврокомиссия начала расследование против Amazon из-за подозрений в антиконкурентном поведении в 2019 году. В июле 2020 года главы Amazon, Google, Facebook и Apple выступили перед Конгрессом США по антимонопольному делу. В октябре после окончания расследования демократы из Конгресса назвали компании монополистами и предложили их разделить.
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