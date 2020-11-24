По задумке разработчиков площадка закроет всю цепочку — от выбора товара и просмотра отзывов до оплаты заказа. Но пока это «совсем молодой раздел», который «ВКонтакте» собирается дорабатывать.

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18 сентября 2020 года «ВКонтакте» запустила «Маркет» — маркетплейс на базе рекомендательной системы с товарами сообществ, пользователей и больших компаний. Согласно данным соцсети, на площадке работают 190 тысяч продавцов.

Главная страница «Маркета»

Появление «Маркета» — это обновление платформы социальной торговли от «ВКонтакте». Оно началось зимой 2020 года с релиза «Магазина 2.0», бизнес-страницы для торговли.

После обновления появилась расширенная конфигурация магазина с корзиной, функциональностью для оформления заказа, доставки и доступом к API для автоматизации. Расширенный магазин позволяет и выбирать, и оплачивать товары внутри соцсети.

Появлению «Маркета» предшествовали несколько других торговых функций:

Автопродвижение товаров.

Партнёрство со службами доставки СДЭК и Boxberry.

«Покупки» — бесконечная персонализированная лента со ссылками на товары, которые можно купить внутри соцсети.

Оплата покупок банковской картой без переписки с продавцом.

Пока в «Маркете» реализованы не все запланированные функции, говорит руководитель продвижения электронной коммерции «ВКонтакте» Олег Никитин. На это же указывают модераторы «ВКонтакте для бизнеса». Кроме того, по «Маркету» пока нет инструкции, как по остальным сервисам.

Как попасть в «Маркет» и что он даёт продавцам

В «Маркет» попадают бесплатно и автоматически все, кто продаёт товары или услуги во «ВКонтакте», объясняет Олег Никитин. На деле товары и услуги (например, фотосъёмка и доставка) появляются в маркетплейсе после того, как продавец разместил их в сообществе-магазине и обновил его до версии «Магазин 2.0».

Для работы с «Маркетом» нужно выбрать расширенный режим магазина, поскольку в базовом нельзя настроить оформление заказов, оплату и доставку.

Товары в «Маркет» можно добавить и вручную через раздел «Мои товары», заполнив карточку продукта с фотографией. Этот способ подойдёт пользователям, которые хотят продавать с личной страницы, не создавая магазин.

Первый экран «Маркета» — раздел «От любимых магазинов», там расположены товары сообществ, на которые подписан пользователь. Продавцу не требуется ничего настраивать дополнительно.

В раздел «От любимых магазинов» попадают не только товары магазинов, но и цифровые продукты и услуги сообществ: стикеры, рассылки, онлайн-курсы

Помимо базовых настроек, у продавцов есть набор бесплатных инструментов:

Генерация QR-кода для поиска сообщества.

Встроенная мини-CRM — база с данными о покупателях (город, прошлые покупки) и специальными метками для общения («скидка постоянного клиента», «конфликтный»).

Конструктор сайтов на основе сообщества: на лендинг из магазина автоматически подгружаются данные и товары, продавцу нужно придумать заголовок, составить описание и задать кнопку действия («Заказать», «Забронировать», «Позвонить»).

Обучающие курсы и гайды по запуску рекламы и продвижению сообщества.

Владельцам действующих интернет-магазинов соцсеть открывает свободный доступ:

К системе учёта товаров, кассовой программе и CRM «МойСклад».

API «ВКонтакте» для автоматизации магазина и рекламы, создания мини-приложений и приложений сообществ.

Также продавцам доступно платное автопродвижение товара. Инструмент отбирает лучшие предложения магазина, автоматически формирует карусель с товарами и показывает их в ленте новостей тем, кто уже интересовался ими и просматривал в каталоге.

Как настроить онлайн-оплату, доставку и верифицировать магазин

По словам Олега Никитина, магазины, у которых настроены эти параметры, получают преимущество в поисковой выдаче.

Оплата

В «Маркете», в разделе «Помощь», сообщают, что в «Магазине 2.0» нет встроенной оплаты, но соцсеть обещает, что такая возможность появится. Это значит, что об оплате каждый раз приходится договариваться.

В июле 2020 года «ВКонтакте» запустила прямую оплату картой, которая действует только в «Магазине 2.0» для юрлиц и ИП. Покупатели могут приобрести товар, нажав кнопку «Оплатить» и указав данные своей карты.

После получения заказа продавцы по-прежнему могут договориться о переводе денег в переписке с покупателем.

Есть несколько вариантов:

Банковской картой — только для юрлиц и ИП.

VK Pay или денежным переводом через сообщество.

В онлайне на расчётный счёт с помощью VK Pay или банковской карты — только для юрлиц и ИП.

В рассрочку.

При получении товара.

Для получения оплаты на карту владельцу магазина необходимо в магазине, в разделе «Управление», выбрать пункт «Денежные переводы», установить статус «Включены» и выбрать получателя платежей. На его банковскую карту и поступит перевод.

Чтобы получить перевод от пользователя, нужен расширенный тип аккаунта VK Pay. Получить такой статус можно после подтверждения личности.

Подключить в магазине прямую оплату банковской картой и принимать платежи на расчётный счёт могут только юрлица и ИП. Для настройки такого способа онлайн-оплаты нужно:

Отправить свою электронную почту через форму запроса на подключение.

Заполнить пришедшие на почту документы: согласованную анкету и заявление на присоединение к оферте, подписать их и отправить сканы в «Деньги.Мэйл.Ру».

Ввести полученные на почту Merchant ID и приватный ключ продавца во вкладке «Настройки оплаты» в магазине.

Настроить фискализацию и подключить онлайн-кассу.

Скопировать реквизиты онлайн-кассы и указать их в разделе «Чеки» при оплате через VK Pay.

Партнёрство VK Pay с Home Credit Bank даёт пользователям рассрочку и возможность погашать её в самом VK Pay. Пока доступны только товары AliExpress, «Связного», Warface, GeekBrains и «умные» колонки «Капсула» с голосовым помощником «Маруся».

Соцсеть разрешит принимать рассрочку и другим магазинам «ВКонтакте» и предлагает продавцам подать заявку на подключение к партнёрской программе.

Доставка

Администратору нужно включить её в настройках магазина в разделе «Доставка». Boxberry, СДЭК, «Почта России», международная доставка и самовывоз — можно включить все сервисы вместе или по отдельности в настройках «Магазина ВКонтакте», отдельный договор не нужен.

Подробнее о настройке доставки в инструкции «Магазин 2.0: доставка и автоматизация» от «ВКонтакте»

После получения заказа продавцу необходимо принять у покупателя оплату, а затем передать товар в службу доставки. Там отправлению присвоят трек-номер, который надо указать в магазине: через раздел «Заказы» в поле «Номер заказа», и сменить статус заказа на «Доставляется».

Покупатель автоматически получит уведомление, что товар уже в пути, и сможет отслеживать перемещение посылки по трек-номеру в соцсети.

СДЭК и Boxberry рассчитывают стоимость по габаритам, для «Почты России» и других служб нужно указать цену самостоятельно

Правила размещения товаров в сообществах «ВКонтакте» обязывают продавцов опубликовать в сообществе (например, в описании магазина, отдельном обсуждении или в закреплённой публикации):

Информацию о правилах оплаты.

Доставки и возврата в соответствии с правилами дистанционной торговли и законом «О защите прав потребителей».



В ноябре 2020 года «ВКонтакте» запустила курьерскую доставку в пределах города.

Верификация

Подать заявку на верификацию в настройках магазина может только создатель сообщества и только с ПК. Обязательно прежде настроить двухфакторную аутентификацию для своего профиля.

Для получения галочки магазин должен существовать не менее трёх месяцев и иметь как минимум 100 подписчиков. Владельцу необходимо предоставить модераторам соцсети несколько документов:

Обращение с просьбой о верификации.

Доверенность руководителя компании на передачу заявителю права представлять интересы организации «ВКонтакте».

Свидетельство о регистрации (например, ОГРН или ОГРНИП).

Свидетельство о регистрации товарного знака (ТЗ).

Договор аренды или свидетельство о регистрации права собственности на объект, адрес которого указан в описании магазина.

Заявка рассматривается в среднем в течение двух недель. Заявитель получает уведомление о решении в «колокольчик». Если приходит отказ, в уведомлении будет новый срок, через него можно будет подать заявку снова

Чем нельзя торговать во «ВКонтакте» и за что модераторы могут заблокировать продавца

Поскольку многие магазины работают без верификации, «ВКонтакте» сама блокирует страницы и сообщества мошенников. Сообщить о нарушениях может любой пользователь: для этого нужно нажать на кнопку «Пожаловаться», которая есть даже у товаров.

Во «ВКонтакте» есть список товаров, которые запрещено продавать и продвигать. В основном это в целом запрещённые к онлайн-продаже на территории России товары: оружие, пестициды, БАДы, алкоголь, табак. Алгоритмы не позволяют создавать карточки подобных товаров. Пресс-служба «ВКонтакте»

За нарушения правил (например, продажу интимных тренингов или медикаментов) администрация может удалить в магазине карточку товара или отключить весь раздел «Товары».

Кроме того, при продвижении пищевых, косметических и лечебных товаров, а также для медицинских, финансовых и образовательных услуг, «ВКонтакте» запрашивает сертификаты соответствия, лицензии или другие подтверждающие документы.

Впечатления продавцов от «Маркета»

Спустя несколько дней после запуска маркетплейса «ВКонтакте» анонсировала его в сообществе «ВКонтакте для бизнеса».

В комментариях пользователи спрашивали, появится ли метрика переходов из маркетплейса, какие дополнительные способы продвижения магазина есть на «Маркете», почему нет возможности искать товары по всей стране, а только по своему городу.

Модераторы сообщества отвечали, что «это совсем молодой раздел, ещё много интересного нас ждёт» или «поживем — увидим».

Несколько продавцов отметили, что в «Маркете» не хватает разделов и категорий товаров. Андрей Маслёнкин, владелец интернет-магазина автотоваров «Маслёнка», пишет, что в категориях «Транспорт» и «Запчасти и аксессуары» нет деления на подкатегории и все товары представлены вперемешку.

Вы понимаете, что это огромный мир? Категории обязательны: «Моторные масла», «Аккумуляторы», «Щетки», «Стеклоочистители» и прочее. Если не будет всего этого, то такой сервис не имеет смысла. Андрей Маслёнкин владелец интернет-магазина автотоваров «Маслёнка»

Маслёнкин также отметил, что у одних интернет-магазинов выставлены тысячи товаров, а у «Маслёнки» для теста системы запросили только три. Продавец решил, что о продажах через «Маркет» «нет речи».

То же мнение высказал и другой комментатор.

Почему такой скудный список категорий для товаров? У меня, например, производство вывесок, полиграфическая продукция, размещение рекламы. А категорий соответствующих нет! Вячеслав Грачёв руководитель по региональному развитию рекламного агентства «РезидентЪ»

Другая проблема, с которой столкнулись продавцы, — отсутствие их товаров в «Маркете». Одни признались, что не поняли, как выгрузить товары в «Маркет», другие жаловались, что сделали все по инструкции: подключили оплату, доставку и получили верификацию, но не нашли товаров через поиск.

В их числе и руководитель интернет-проектов магазина христианских товаров «МСМ» Александр Игнатьев. Он рассказал, что не нашел единого и полного руководства по работе «Маркета»: что умеет сервис, где он выдает результаты поиска и как с ними работать.

Для нас «Маркет» не является ключевым и вообще сколько-нибудь важным и значимым, скорее наоборот. Мы просто тестируем возможности и пытаемся понять насколько это эффективно, ведь значительная часть нашей аудитории «сидит» во «ВКонтакте». Все заказы из соцсети мы переоформляем и пересчитываем на нашем сайте, так как даже расчет доставки там некорректный. Пересчитывали заказ одной книжки, расчёт «ВКонтакте» выдал цену доставки из Петербурга до Курска с превышением в почти 100 рублей… У нас маломаржинальные товары, поэтому доставка за счет покупателя. Александр Игнатьев руководитель интернет-проектов магазина христианских товаров «МСМ»

Александр считает, что маркетплейсу не хватает категорий и фильтров, и пока он не обзаведется всеми этими возможностями, для покупателя его существование малозначимо.

Из замечания Рустама Шакурова, который развивает сообщество отельеров WRKHotel, выяснилось, что в рамках одного магазина товары и услуги сосуществовать не могут . Администраторы сообщества решили продавать товары для отельеров: мебель, текстиль вебинары и курсы.

Когда в ассортимент магазина попытались добавить вебинары, возникли проблемы: разместить товар можно, только указав габариты и вес, как для мебели.

Отключить доставку только для вебинаров невозможно, потому что она отключается для всего ассортимента полностью. Поэтому в маркетплейс товары сообщества пока не могут попасть.

С мебелью и текстилем сложностей нет: закинул в магазин, указал габариты, вес, подключил платежную систему и доставку — и всё, не паришься. А вот с интеллектуальным товаром тут полный трэш, причем когда пишешь об этом в техподдержку, там тебе не отвечают: «Ок, мы видим что это неправильно, будем исправлять», а дают следующий совет, цитирую без правок: «В настройках товаров в разделе управления можно выключить доставку». Клиенту плевать на мои ухищрения — он забросит покупку, как только увидит доставку и самовывоз вебинара. Если я выключу доставку, это создаст неудобства для торговли кроватями и текстилем. Какой смысл от создания «Магазина 2.0», если он не просто повторяет ошибки первого магазина, но и закрепляет их? Рустам Шакуров администратор сообщества WRKHotel



Также сообщество тестировало автопродвижение товаров от «ВКонтакте», но, по мнению Шакурова, этот инструмент — сырой и недоработанный, поскольку показывает рекламу нерелевантной аудитории.

В верификации сообществу с 20 тысячами подписчиков, которое существует с 2013 года и регулярно публикует оригинальный контент, отказали уже в третий раз, хотя, считает Шакуров, требуемые документы он предоставил. Модераторы причины отказа не сообщают, советуют — «попробуйте в следующий раз, у вас обязательно получится».

Тем не менее несколько брендов с сотнями тысяч подписчиков оценили нововведения «ВКонтакте» положительно.

Мария Кошкина, основательница бренда экошуб Anse, рассказывает, что с 2011 года, когда она начала торговать «ВКонтакте» и публиковала в группе фото товаров с подписями, очень многое изменилось.

В «Товарах» нравится возможность добавить описания и возможность перевода покупателя на сайт. Мне также очень нравятся сообщения сообщества — это во многом решило для нас вопрос мошенничества. Раньше заказы мы принимали с личной страницы менеджера, за которой посменно сидели сотрудники. Мошенники постоянно делали ее копию и с помощью всяких психологических приемов обманывали покупателей. Мария Кошкина основательница бренда экошуб Anse

Магазин пользуется автопродвижением товаров и таргетом от «ВКонтакте». Основательница магазина Дарья Зарыковская отмечает, что связать платёжную систему с онлайн-кассой ей не удалось, из-за этого торговать полностью внутри площадки невозможно.

Из магазина «ВКонтакте» покупателей приходится уводить на сайт «Мам, купи» с помощью кнопки «Купить» в разделе «Товары». Несмотря на это, «ВКонтакте» пока остается основным каналом продаж для бренда.

«Мам, купи» продвигает свои коллекции в постах с кликабельными ценниками, которые уводят в карточку товара

Большинство нововведений «ВКонтакте», по словам куратора магазина Анны Рыковой, «ШКЯ» не подходят, потому что они работают в базовой конфигурации магазина и принимают оплату через сообщения сообщества. «ШКЯ» пользуется только разделом «Товары» и отмечает новинки в «Историях».

Рекламные расходы магазина колеблются от 25 до 45 тысяч в месяц, это составляет 5–10% от общих расходов бизнеса. В офлайне товары бренда практически не продаются, так как их можно забрать только самовывозом из офиса в Новосибирске. Около 95% продаж «ШКЯ» приходится на «ВКонтакте».

Доля «ВКонтакте» на рынке российской электронной торговли

По данным Data Insight, в 2019 году «ВКонтакте» занимала первое место по объему b2c- и c2c-сделок и первое место по доле покупателей: 44% пользователей социальных платформ делают покупки именно во «ВКонтакте».

Социальную коммерцию развивают и другие соцсети. В мае 2020 года Facebook запустила сервис Shops для создания магазинов, доступных по всему миру.

К осени 2020 года принимать платежи покупателей с помощью Facebook Pay могут только предприниматели из США. Бизнес за пределами страны — с помощью местных систем или эквайеров, пояснили в пресс-службе Facebook. Транзакции на сайтах магазинов после использования Shops бесплатны.

На российском рынке со «ВКонтакте» конкурируют «Одноклассники»: маркетплейс с товарами из Китая у соцсети появился в 2017 году. В октябре 2020 года соцсеть перезапустила маркетплейс в партнёрстве с AliExpress.

«ВКонтакте» остается второй по популярности соцсетью в России с аудиторией 72,8 млн человек и охватом 78%, по данным Mediascope на август 2020 года, уступая только YouTube.

Между тем видеохостинг c аудиторией 80,5 млн российских зрителей тестирует свой маркетплейс, где видео будут каталогами товаров с кнопкой для покупки.