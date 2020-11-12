Торговля
Таня Боброва
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Ozon и «Сбер» уладили конфликт после требования банка выплатить 1 млрд рублей из-за разорванного соглашения Материал редакции

О чём было соглашение, в компаниях не говорят.

22 комментария
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Ozon и «Сбер» разрешили разногласия из-за разрыва соглашения о намерениях, заключённого между маркетплейсом, его основными акционерами и банком. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе ритейлера.

В «Сбере» подтвердили, что договорились с Ozon. «Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — говорится в заявлении.

Содержание соглашения и как именно урегулировали вопрос, стороны не раскрывают.

В начале ноября Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к возможному IPO ритейлера. Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года.

Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В июне источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Банк также кредитор компании — например, весной он предоставил ритейлеру заём на операционную деятельность и логистику на 6 млрд рублей.

#новость #ozon #сбер

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22 комментария
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Денис Демидов

–6

Озон перестал брать баллы спасибо это главное магазин все хуже и хуже логистика по подписки это трешь

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Maxim Fedotov

Денис
8

Как регулярный покупать ОЗОНа с премиум подпиской, не согласен ни с одним утверждением. Ваш комментарий выглядит, будто вы просто начитались новостей, сделали вывод и вынесли безосновательный вердикт.

Уверен, что как обычно к НГ будут сложности, но как без этого.

Поюзайте сервис.

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Airat Kafman

Maxim
–1

Господин, вероятно, из той категории людей, которые на Озоне появлялись раз в год, чтобы слить свои "Спасибки". Что ты хочешь от людей которые юзают лучшую кэшбэк систему от лучшего банка?

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Vitold Sedyshev

Денис
7

Предложи алтернативу кроме OZON вообще толкового интернет магазина не знаю что бы выбор был большим.

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Andrey Kulakov

Vitold
0

Goods) Особенно если пользоваться им регулярно и не позволять бонусным баллам сгорать)

Ответить

Никита Сила

Vitold
0

А что не так с Wildberries? Только не закидывайте минусами))
Большой выбор и быстрая доставка. Юзаю только его. Да, имеет минусы: сделали бредовую систему скидок и попадаются подделки, в остальном, отличный интернет-магазин. На Озоне и аналогах гораздо меньше ассортимент

Ответить

Денис Демидов

Денис
3

Подписку по логистике придумал Амазон, это оценили почти все американцы, в чем по вашему треш-то?
Имхо Озон самый перспективный российский магазин.

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Gabby BenDer

Денис
2

Кмк треш это внутри банка требовать комиссию или подписку. А вот логистику за подписку-ок, тут мы понимаем за что платим-за работу приличного количества людей и свой комфорт.

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Элина

Денис
2

Тоже заметила что больше нельзя оплачивать баллами. Но не сказала бы что магазин все хуже. Как по мне они лучше чем вайлдберис, меньше брака и больше интересных предложений и шире ассортимент

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Евгений Кузовкин

Денис
0

Я владелец премиум карты сбера с кешбеком в виде спасибо, в среднем в месяц приходит 5000-7000 бонусов. Всегда тратил на озоне их, огорчился этой новости. Но теперь у озона есть и накопительный счёт с кешбеком при оплате, и своя карта (тоже с кешбеком). Бонусы теперь приходится тратить только в Delivery Club или сбер маркете.

P.S. Да, никто в реальности не пользуются ни сбером, ни озоном, ни их подписками. Мне просто сразу все проплатили этот рекламный коммент, дождусь поступления средств и пойду кутить на всё

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Антон Гранд

Евгений
0

Я владелец 10 премиум карты. Двух компаний. Крузака и заводика. Просто хвастаюсь.

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Евгений Кузовкин

Антон
0

Премиум карта стоит 5к в год, это не то чтобы престижно. Просто название такое.

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Константин Коханенко

Денис
0

Заказал ребенку куртку, все ок цвет на подошел. Заказал такую же в другом цвете. Сегодня курьер бесплатно ко мне в деревню привезет, и сам заберет та что не подошла. И это плохой сервис? Мы работаем удаленно, сейчас ездить никуда не хочется, так озон очень выручает. И также продукты до дверей возит перекресток к нам в деревню. Это очень удобно.

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Dmitry Martemyanov

Денис
0

Странно, но много в последнее время пользовался Озоном, ни разу не было факапов. Возможно, "ошибка выжившего", но... С другой стороны, ооочень доволен Сбермаркетом, просто лапочки, и собирателей заказов, и курьеров натренировали на отлично, только положительные впечатления.

Ответить

Ismail Sultanov

0

Мне не понравились новые интервалы доставки:
09:00 - 21:00, либо 14:00 - 20:00
Это вообще что за странные интервалы?)

Ответить

Nikolay Ganin

Ismail
0

Интервалы зависят в первую очередь от региона. В Москве, например, где много курьерских складов и самих курьеров, у нас выбор интервалов больше.
Начиная с 09:00-12:00 и заканчивая 21:00-23:59

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Ismail Sultanov

Nikolay
0

Я в Москве
Это вот последнюю неделю так стало, раньше все было круто

Ответить

Nikolay Ganin

Ismail
2

По некоторым адресам сейчас меняется, да.
Связано это с началом высокого сезона, впереди декабрь и заказов становится сильно больше.
В любом случае должно предлагаться минимум четыре варианта: 09:00-19:00, 10:00-18:00, 13:00-22:00, 19:00-23:59
По возможности вернём старые интервалы, они действительно удобнее.

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Ismail Sultanov

Nikolay
0

Хорошие новости, что временно!
Спасибо за информацию

Ответить

Антон Гранд

Nikolay
0

У СберМаркет интервалы по 2 часа. Два часа окно для продуктов. Ещё и ждать сутки.

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Nikolay Ganin

Антон
0

Мы тоже так умеем, есть экспресс. Я как раз в зоне доставки экспресса живу и оттуда заказываю сам.
Сейчас перед праздниками сильно больше заказов, впрочем, как и всегда в ноябре-декабре.

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Doco4ka

0

Я то думал, что они Спасибо выпилили, единственная площадка с кучей товара, где можно действительно с пользой тратить было бонусы.

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