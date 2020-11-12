О чём было соглашение, в компаниях не говорят.

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Ozon и «Сбер» разрешили разногласия из-за разрыва соглашения о намерениях, заключённого между маркетплейсом, его основными акционерами и банком. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе ритейлера.

В «Сбере» подтвердили, что договорились с Ozon. «Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — говорится в заявлении.

Содержание соглашения и как именно урегулировали вопрос, стороны не раскрывают.

В начале ноября Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к возможному IPO ритейлера. Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года.

Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В июне источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Банк также кредитор компании — например, весной он предоставил ритейлеру заём на операционную деятельность и логистику на 6 млрд рублей.