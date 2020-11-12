Ozon и «Сбер» уладили конфликт после требования банка выплатить 1 млрд рублей из-за разорванного соглашения Материал редакции
О чём было соглашение, в компаниях не говорят.
Ozon и «Сбер» разрешили разногласия из-за разрыва соглашения о намерениях, заключённого между маркетплейсом, его основными акционерами и банком. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе ритейлера.
В «Сбере» подтвердили, что договорились с Ozon. «Разногласия урегулированы полностью, у сторон более нет претензий друг к другу по поводу каких-либо взаимных обязательств по соглашению о намерениях и связанных с ними выплат», — говорится в заявлении.
Содержание соглашения и как именно урегулировали вопрос, стороны не раскрывают.
В начале ноября Ozon предупредил будущих инвесторов о возможных судебных разбирательствах со «Сбербанком»: об этом говорилось в разделе «Риски» в проспекте к возможному IPO ритейлера. Банк потребовал компенсацию в размере 1 млрд рублей из-за разрыва соглашения с маркетплейсом в сентябре 2020 года.
Стороны не раскрывали суть соглашения и почему оно было разорвано. В июне источники Reuters говорили, что «Сбербанк» обсуждает покупку доли в Ozon — речь может идти о 30% компании после допэмиссии. Банк также кредитор компании — например, весной он предоставил ритейлеру заём на операционную деятельность и логистику на 6 млрд рублей.
Озон перестал брать баллы спасибо это главное магазин все хуже и хуже логистика по подписки это трешь
Как регулярный покупать ОЗОНа с премиум подпиской, не согласен ни с одним утверждением. Ваш комментарий выглядит, будто вы просто начитались новостей, сделали вывод и вынесли безосновательный вердикт.
Уверен, что как обычно к НГ будут сложности, но как без этого.
Поюзайте сервис.
Господин, вероятно, из той категории людей, которые на Озоне появлялись раз в год, чтобы слить свои "Спасибки". Что ты хочешь от людей которые юзают лучшую кэшбэк систему от лучшего банка?
Предложи алтернативу кроме OZON вообще толкового интернет магазина не знаю что бы выбор был большим.
Goods) Особенно если пользоваться им регулярно и не позволять бонусным баллам сгорать)
А что не так с Wildberries? Только не закидывайте минусами))
Большой выбор и быстрая доставка. Юзаю только его. Да, имеет минусы: сделали бредовую систему скидок и попадаются подделки, в остальном, отличный интернет-магазин. На Озоне и аналогах гораздо меньше ассортимент
Подписку по логистике придумал Амазон, это оценили почти все американцы, в чем по вашему треш-то?
Имхо Озон самый перспективный российский магазин.
Кмк треш это внутри банка требовать комиссию или подписку. А вот логистику за подписку-ок, тут мы понимаем за что платим-за работу приличного количества людей и свой комфорт.
Я владелец премиум карты сбера с кешбеком в виде спасибо, в среднем в месяц приходит 5000-7000 бонусов. Всегда тратил на озоне их, огорчился этой новости. Но теперь у озона есть и накопительный счёт с кешбеком при оплате, и своя карта (тоже с кешбеком). Бонусы теперь приходится тратить только в Delivery Club или сбер маркете.
P.S. Да, никто в реальности не пользуются ни сбером, ни озоном, ни их подписками. Мне просто сразу все проплатили этот рекламный коммент, дождусь поступления средств и пойду кутить на всё
Я владелец 10 премиум карты. Двух компаний. Крузака и заводика. Просто хвастаюсь.
Премиум карта стоит 5к в год, это не то чтобы престижно. Просто название такое.
Заказал ребенку куртку, все ок цвет на подошел. Заказал такую же в другом цвете. Сегодня курьер бесплатно ко мне в деревню привезет, и сам заберет та что не подошла. И это плохой сервис? Мы работаем удаленно, сейчас ездить никуда не хочется, так озон очень выручает. И также продукты до дверей возит перекресток к нам в деревню. Это очень удобно.
Странно, но много в последнее время пользовался Озоном, ни разу не было факапов. Возможно, "ошибка выжившего", но... С другой стороны, ооочень доволен Сбермаркетом, просто лапочки, и собирателей заказов, и курьеров натренировали на отлично, только положительные впечатления.
Мне не понравились новые интервалы доставки:
09:00 - 21:00, либо 14:00 - 20:00
Это вообще что за странные интервалы?)
Интервалы зависят в первую очередь от региона. В Москве, например, где много курьерских складов и самих курьеров, у нас выбор интервалов больше.
Начиная с 09:00-12:00 и заканчивая 21:00-23:59
Я в Москве
Это вот последнюю неделю так стало, раньше все было круто
По некоторым адресам сейчас меняется, да.
Связано это с началом высокого сезона, впереди декабрь и заказов становится сильно больше.
В любом случае должно предлагаться минимум четыре варианта: 09:00-19:00, 10:00-18:00, 13:00-22:00, 19:00-23:59
По возможности вернём старые интервалы, они действительно удобнее.
У СберМаркет интервалы по 2 часа. Два часа окно для продуктов. Ещё и ждать сутки.
Мы тоже так умеем, есть экспресс. Я как раз в зоне доставки экспресса живу и оттуда заказываю сам.
Сейчас перед праздниками сильно больше заказов, впрочем, как и всегда в ноябре-декабре.
Я то думал, что они Спасибо выпилили, единственная площадка с кучей товара, где можно действительно с пользой тратить было бонусы.
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