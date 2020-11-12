В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд.

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В 2020 году Alibaba Group решила провести распродажу «11.11» с 1 по 11 ноября включительно. К 7:30 мск 11 ноября компания уже побила свой прошлогодний рекорд: продажи превысили $56 млрд.

В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд — на 26% больше, чем годом ранее.

$74,1 млрд потратили пользователи по всему миру за 11 дней распродажи на AliExpress и Tmall (принадлежат Alibaba Group)

Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорят в компании. Всего с 1 по 11 ноября компания получила 2,32 млрд заказов. На пике площадки получали 583 тысячи заказов в секунду. В 2019 году по итогам распродажи «11.11» Cainiao, логистический партнёр Alibaba Group, обработал рекордных 1,88 млрд посылок, напоминают в китайской компании.

Функцией 3D-шопинга Tmall воспользовались около 60 млн покупателей. Она позволяет просматривать товары в магазине IKEA из дома.