Торговля
Лиана Липанова
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Одиннадцать дней акций и 2,32 млрд заказов: Alibaba Group отчиталась об итогах распродажи «11.11» Материал редакции

В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд.

8 комментариев
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В 2020 году Alibaba Group решила провести распродажу «11.11» с 1 по 11 ноября включительно. К 7:30 мск 11 ноября компания уже побила свой прошлогодний рекорд: продажи превысили $56 млрд.

В 2019 году за день распродажи компания продала товаров на $38,3 млрд — на 26% больше, чем годом ранее.

$74,1 млрд
потратили пользователи по всему миру за 11 дней распродажи на AliExpress и Tmall (принадлежат Alibaba Group)

Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорят в компании. Всего с 1 по 11 ноября компания получила 2,32 млрд заказов. На пике площадки получали 583 тысячи заказов в секунду. В 2019 году по итогам распродажи «11.11» Cainiao, логистический партнёр Alibaba Group, обработал рекордных 1,88 млрд посылок, напоминают в китайской компании.

Функцией 3D-шопинга Tmall воспользовались около 60 млн покупателей. Она позволяет просматривать товары в магазине IKEA из дома.

Продажи 13 крупнейших брендов, включая Apple, L'Oréal, Estée Lauder, Nike, Huawei, Lancôme, Xiaomi и Adidas, с 1 ноября по 7:35 мск 11 ноября превысили $151 млн.

#новость #alibabagroup #aliexpress11

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8 комментариев
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B. B.

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Грета Тунберг мод он - представляю какой будет  демадж по экологии от всего этого китайского дерьма, которое отправится на помойку через полгода-год.

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Marat Ahiar

B.
2

Через месяц-два.

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Алекс Никифоров

Marat
0

Недели через 2-3 - когда начнут приходить первые посылки и в мусорные кучи отправятся тонны пластиковой упаковки.
А уже через 2-3 месяца - и половина заказанного.

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Marat Ahiar

B.
0

Еще представь какой дамадж для почты россии, которая по сути субсидирует доставку этого дерьма из "бедного китая".

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Марк Цукор

1

На алике 6 лет, Платиновый уровень, не разу не увидел реальную скидку, перед распродажей тупо поднимают цены потом перечеркивают и ставят выше той что была изначально. У меня все в заказанных видно. Это в принципе не для кого не новость, но по какой причине люди ведутся не понятно. 

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Алекс Никифоров

0

Купил в этот период 0 товаров на Али, потратил 0 рублей.
Сейчас как-то мало на алишке годных вещей. Пару пульсоксиметров я взял еще до этих "распродаж" за 400 рублей каждый - теперь вот думаю, насколько они точны.
А больше как-то ничего там и не нужно. Всякие сверла из стали-пластилин 3 можно купить и в России, пусть в 2-3 раза дороже, но зато с доставкой через пару дней. А что-то реально нужное, типа аккумулятора электросамоката, из-за веса и прочего будет стоить за счет доставки едва ли не дороже чем в Москве у местных барыг.

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Сергей Подливчук

Алекс
0

Ты думаешь о точности пульсометра за 400 рублей? Ахахах)

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Алекс Никифоров

Сергей
0

Я думаю о том, что у местных барыг тот же китайский пульсоксиметр будет уже за 2000 - но точнее от этого не станет))

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