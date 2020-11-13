4 млрд рублей в первый час: AliExpress раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи «11.11» в России Материал редакции
Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей.
«AliExpress Россия» раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи «11.11» на AliExpress и Tmall в России. В первый час акции россияне сделали покупок почти на 4 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании.
Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом, говорят в компании.
«Большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с 2019 годом», — говорит Дмитрий Сергеев, гендиректор «AliExpress Россия».
Всего на распродаже было представлено 4 млн российских товаров. Самым популярным стал смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB. Оборот лучшего среди российских продавцов по результатам продаж превысил 660 млн рублей.
- В 2019 году за два дня распродажи россияне потратили 17,2 млрд рублей и купили не менее 30 млн товаров. В среднем россияне покупали товаров на 350 млн рублей в час, сообщали в компании.
- Глобальная распродажа «11.11» Alibaba Group в 2020 году длилась с 1 по 11 ноября. Продажи группы на AliExpress и Tmall за это время составили $74,1 млрд.
Гоготнул - вот они, российские товары. Всего на распродаже было представлено 4 млн российских товаров. Самым популярным стал смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB. Оборот лучшего среди российских продавцов по результатам продаж превысил 660 млн рублей.
Завязывайте с совком, ни одна страна не делает все, у американцев на распродаже были бы такие же китайские товары.
Я когда запрашиваю сертификат происхождения у китайских фабрик, часто выясняется, что товар китайские на 70%, иногда на 50%, иногда меньше, так как дорогостоящие микросхемы могут быть не китайскими.
В первый час акции россияне сделали покупок почти на 4 млрд рублей
Вы хотели сказать "в первый час акции россияне купили хлама почти на 4 млрд рублей"?
У меня на 11.11 на али заказали много товаров российского производства, таки как Starline, Pandora и Multitronics
Ну почему же сразу хлама? Я вот 20 маек купил, маску для бега зимой
Кто-то что-то хорошее купил? Поделитесь.
Контрацептивы
Ну конечно
Палёные?
Не. Чисто китайские
Напалечники с любрикантом?
Хотел купить увлажнитель, 2000 вместо обычных 2700 (хотя перечеркнутая цена была 3990, ну-ну), так не давало оплатить, выскакивала ошибка.
И хлынули в Россию контрафакт и паль!
В чем распродажность этого события? У меня весь вишлист "скидка 50%" Но по факту они как стоили так стоят, просто появилась перечеркнутая цена😅
Там часть продавцов понижает цену чисто символически, часть даже повышает. Главное что, вместе с купонами и промокодами выходит дешевле чем обычно.
Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом
А если мерять не в рублях, а в деньгах, то будет $43.19M в этом году против $39.9M в прошлом, что всего +8.2%. Что вобщем тоже неплохо для Али.
Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом - А товаров российского производства от силы процентов 10?
и следующая новость: количество нанятых сотрудников на склад почты россии увеличилось втрое
Еще не многие знают о том, как Яндекс.Маркет 11.11 купонов надарил с 50% скидкой почти на всё :)
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