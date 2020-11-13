Торговля
Лиана Липанова
1906

4 млрд рублей в первый час: AliExpress раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи «11.11» в России Материал редакции

Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей.

28 комментариев
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«AliExpress Россия» раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи «11.11» на AliExpress и Tmall в России. В первый час акции россияне сделали покупок почти на 4 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании.

19,3 млрд рублей
потратили россияне на AliExpress и Tmall во время распродажи «11.11» с 10 по 12 ноября

Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом, говорят в компании.

«Большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с 2019 годом», — говорит Дмитрий Сергеев, гендиректор «AliExpress Россия».

Всего на распродаже было представлено 4 млн российских товаров. Самым популярным стал смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB. Оборот лучшего среди российских продавцов по результатам продаж превысил 660 млн рублей.

  • В 2019 году за два дня распродажи россияне потратили 17,2 млрд рублей и купили не менее 30 млн товаров. В среднем россияне покупали товаров на 350 млн рублей в час, сообщали в компании.
  • Глобальная распродажа «11.11» Alibaba Group в 2020 году длилась с 1 по 11 ноября. Продажи группы на AliExpress и Tmall за это время составили $74,1 млрд.

#новость #alibabagroup #aliexpress11

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28 комментариев
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Макс Борщ

11

Гоготнул - вот они, российские товары. Всего на распродаже было представлено 4 млн российских товаров. Самым популярным стал смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB. Оборот лучшего среди российских продавцов по результатам продаж превысил 660 млн рублей.

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Денис Демидов

Макс
4

Завязывайте с совком, ни одна страна не делает все, у американцев на распродаже были бы такие же китайские товары.
Я когда запрашиваю сертификат происхождения у китайских фабрик, часто выясняется, что товар китайские на 70%, иногда на 50%, иногда меньше, так как дорогостоящие микросхемы могут быть не китайскими.

Ответить

Анна Андервейз

Макс
0

19 млрд руб - а в валюте падение на 30%?

Ответить

Dear Moscow,

4

В первый час акции россияне сделали покупок почти на 4 млрд рублей

Вы хотели сказать "в первый час акции россияне купили хлама почти на 4 млрд рублей"?

https://habr.com/ru/post/527726/

Как AliExpress помогает обманывать покупателей
Вводные пояснения Здравствуйте. Речь в этой статье не столько о псевдо-скидках, о которых уже…
habr.com
Ответить

Денис Демидов

Dear
1

У меня на 11.11 на али заказали много товаров российского производства, таки как Starline, Pandora и Multitronics

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Dear
1

Ну почему же сразу хлама? Я вот 20 маек купил, маску для бега зимой

Ответить

Artemy

1

Кто-то что-то хорошее купил? Поделитесь.

Ответить

Артём Палённый

Artemy
2

Контрацептивы

Ответить

Artemy

Артём
0

Китайские?

Ответить

Артём Палённый

Artemy
0

Ну конечно

Ответить

Dear Moscow,

Артём
0

Палёные?

Ответить

Артём Палённый

Dear
0

Не. Чисто китайские

Ответить

Dear Moscow,

Артём
0

Напалечники с любрикантом?

Ответить

777_Moscow_777

Dear
2

С китайчонком

Ответить

Артём Палённый

Dear
0

Не. Презервативы

Ответить

Mark Snow

Artemy
2

В корзине с лета лежала балаклава при цене 180₽ в распродажу стала стоить 120, но доставка 300₽. По итогу купил за 200₽. Курс поменялся, цена +минус одна.

Ответить

Василий Степанов

Artemy
1

Кофемашину.

Ответить

Роман Тт

Artemy
1

Ручку с комфортным доступом на БМВ купил.

Ответить

Юрий Глотов

Artemy
1

Хотел купить увлажнитель, 2000 вместо обычных 2700 (хотя перечеркнутая цена была 3990, ну-ну), так не давало оплатить, выскакивала ошибка.

Ответить

Макс Борщ

1

И хлынули в Россию контрафакт и паль!

Ответить

Балкон.Ру

Макс
2

и паль

Паль есть? А если найду?

Ответить

Константин Чегемов

1

В чем распродажность этого события? У меня весь вишлист "скидка 50%" Но по факту они как стоили так стоят, просто появилась перечеркнутая цена😅

Ответить

lakoros

Константин
2

Там часть продавцов понижает цену чисто символически, часть даже повышает. Главное что, вместе с купонами и промокодами выходит дешевле чем обычно.

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Вася Пражкин

1

 Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом

А если мерять не в рублях, а в деньгах, то будет $43.19M в этом году против $39.9M в прошлом, что всего +8.2%. Что вобщем тоже неплохо для Али.

Ответить

Анна Андервейз

0

Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом - А товаров российского производства от силы процентов 10?

Ответить

Mikhail Bajenov

0

и следующая новость: количество нанятых сотрудников на склад почты россии увеличилось втрое

Ответить

Анна Андервейз

0
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Martin Holbrook

0

Еще не многие знают о том, как Яндекс.Маркет 11.11 купонов надарил с 50% скидкой почти на всё :)

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