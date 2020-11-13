Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей.

В закладки

«AliExpress Россия» раскрыл финансовые показатели за три дня распродажи «11.11» на AliExpress и Tmall в России. В первый час акции россияне сделали покупок почти на 4 млрд рублей, рассказали vc.ru в компании.

19,3 млрд рублей потратили россияне на AliExpress и Tmall во время распродажи «11.11» с 10 по 12 ноября

Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — в 1,3 раза больше по сравнению с 2019 годом, говорят в компании.

«Большая часть продаж пришлась на малый и средний бизнес, оборот которого вырос в 12 раз по сравнению с 2019 годом», — говорит Дмитрий Сергеев, гендиректор «AliExpress Россия».

Всего на распродаже было представлено 4 млн российских товаров. Самым популярным стал смартфон Xiaomi POCO X3. В пятёрку лидеров также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB. Оборот лучшего среди российских продавцов по результатам продаж превысил 660 млн рублей.