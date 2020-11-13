Lego выпустит свой самый большой набор — модель Колизея из более 9000 деталей Материал редакции
В продажу поступит 27 ноября за 43 999 рублей.
Lego выпустит новый конструктор из 9036 деталей. «Колизей» станет самым большим набором в ассортименте, рассказали vc.ru в компании. Размеры собранного набора — высота 27 см, ширина 59 см.
В продажу в России конструктор поступит 27 ноября и будет стоить 43 999 рублей. Приобрести его можно в магазинах Lego и на сайте.
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