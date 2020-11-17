Торговля
Таня Боброва
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Производитель Natura Siberica инвестировал более 1 млрд рублей в разработку линейки профессиональной косметики Материал редакции

Для компании это новое направление, но рынок очень конкурентный и фрагментированный, предупреждают эксперты.

  • Производитель косметики Natura Siberica выходит на новый рынок: он инвестировал $14,5 млн (около 1,11 млрд рублей по курсу ЦБ на 17 ноября) в разработку линейки шампуней и кондиционеров для салонов красоты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Продажа продуктов под брендом ICE Professional by Natura Siberica начнётся в декабре 2020 года в России и других странах СНГ. Всего компания планирует поставить 61 позицию стоимостью 500-700 рублей за упаковку.
  • В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены указывают, что речь идет о конкурентном и фрагментированном рынке: компании придётся договариваться с десятками тысяч контрагентов, потребуются «серьёзные инвестиции».
  • По словам основателя компании Андрея Трубникова, в будущем Natura Siberica планирует выпустить вторую профессиональную серию в премиальном сегменте. До 90% этого ассортимента будет поставляться за рубеж, а стоимость составит 1500-2000 рублей за единицу.
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#новость #naturasiberica

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6 комментариев
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alex twit

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В натуре, Сиберика

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Холден Колфилд

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А разве 500-700 рублей это профессиональная? Не особо шарю, но кажется, что прав
В эту сумму входит и логистика, само сырье, зп, упаковка и тд

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SG

Холден
0

Ну так понял это чистый осадок , надо скорее всего умножить на 5 минимум 

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Sergei Timofeyev

SG
0

И поделить на всех

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Ренат Смольный

Холден
0

Если это цена от производителя, то через посредников для салонов цена в любом случае будет выше. Ну и профессиональная тоже разная бывает, от эконом до премиума.

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Arthur Niazyan

0

Ну так что, долю Сиберики продали Сберику? 

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