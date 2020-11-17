Торговля
Евгения Евсеева
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«Республика» подала заявление о банкротстве — сеть не смогла погасить долги из-за падения трафика в магазинах Материал редакции

Только в октябре к «Республике» подано восемь исков более чем на 15 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

  • Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве. Московский Арбитражный суд получил его 16 ноября, дата рассмотрения пока не назначена.

  • В июле 2020 года из-за долгов ритейлера «Эксмо-АСТ» и «Альпина» перестали поставлять книги сети магазинов «Республика». Тогда компания предложила простить ей долги, чтобы избежать банкротства.
  • В конце октября 2020 года «Республика» заявила о невозможности выплатить долги кредиторам из-за падения трафика в магазинах. В связи с этим книжная сеть объявила, что подаст на банкротство, так как «не видит других выходов из сложившейся ситуации».
  • «Республика» рассказывала vc.ru, что из-за пандемии Covid-19 розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь. После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%.
  • Согласно картотеке арбитражных дел, к ООО «Республика» только в октябре подано восемь исков более чем на 15 млн рублей. Компания сообщала, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов», на конец октября у сети работало 12 магазинов в Москве.

#новость #книги #республика

Евгения Евсеева
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15 комментариев
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ivan krapivin

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А ведь решение было так близко

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Sergei Timofeyev

ivan
3

9,5 причин не вести бизнес в России.

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Александр Кравчук

ivan
0

👍👍👍👍

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Вася Пражкин

ivan
0

Вот владельцы Республики и стали миллионерами, хотя еще не так давно были миллиардерами.

Ответить

Ilya Mogilevtsev

6

Хорошо, что я вовремя успел слить их акции, кхм, то есть вывести оставшиеся 3 книги по их сертификату

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Sergei Timofeyev

Ilya
7

Я тоже своего рода акционер. )

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Для Сохранения

3

Ставить бизнес на продаже книг - авантюра

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Евгений Колпаков

1

Меня всегда удивляло как они вообще держатся на плаву. Формат ну очень специфический, для небольшой аудитории :( Хотя в сами магазины приятно было заглядывать иногда.

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Дмитрий Теплов

Евгений
4

Я если честно так и не понял для кого именно. Формат читай города для хипстеров

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Леонид Михалев

Евгений
2

Это как Рокетбанк и реплика Тинькова : надо деньги зарабатывать , а не играются 🤣🤣

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Независимый дым

Евгений
0

Хипстеров было много..

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Сергей Лукин

Евгений
0

А что не так с форматом? Захаживал к ним в магазин, удивлялся, что цены мало где (или вообще) не указаны

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Владимир FRUITSY

1

Еле успели - в сентябре они оплатили нам 50% задолженности ещё с прошлого года и просили новую поставку. Хорошо, что не успели отгрузить. 

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SG

0

Вот читатели то запечалються, узнав что их любимцы обанкротились ,

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Даниил Пискурёв

0

У них были такие цены что даже в обычное время не хотелось так покупать. Просто х2 ставили от ррц.

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