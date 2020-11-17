2470
«Республика» подала заявление о банкротстве — сеть не смогла погасить долги из-за падения трафика в магазинах Материал редакции
Только в октябре к «Республике» подано восемь исков более чем на 15 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве. Московский Арбитражный суд получил его 16 ноября, дата рассмотрения пока не назначена.
- В июле 2020 года из-за долгов ритейлера «Эксмо-АСТ» и «Альпина» перестали поставлять книги сети магазинов «Республика». Тогда компания предложила простить ей долги, чтобы избежать банкротства.
- В конце октября 2020 года «Республика» заявила о невозможности выплатить долги кредиторам из-за падения трафика в магазинах. В связи с этим книжная сеть объявила, что подаст на банкротство, так как «не видит других выходов из сложившейся ситуации».
- «Республика» рассказывала vc.ru, что из-за пандемии Covid-19 розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня, а компания копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь. После снятия ограничений трафик в магазинах восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать: в середине октября он не превышал 50%.
- Согласно картотеке арбитражных дел, к ООО «Республика» только в октябре подано восемь исков более чем на 15 млн рублей. Компания сообщала, что ей пришлось закрыть «значительную часть магазинов», на конец октября у сети работало 12 магазинов в Москве.
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0441\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043d\u0438\u0433\u0438"], "comments": 15, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 177765, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 17 Nov 2020 12:35:23 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Смартфоны Nokia 1.3, Nokia 2.4 и Nokia 5.3 совместимы с EMM SafePhone
Смартфон VS десктоп: представлена новая редакция PinePhone с KDE Plasma Mobile
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Новый эпизод подкаста vc.ru…
Основатель «Цукерберг позвонит…
«Яндекс.Маркет» позволит…
Сброс веса — это факен изи
Как настроить рекламу детского…
«Республика» подала заявление о…
«Умный» помощник по поиску…
Что нового в macOS Big Sur…
Владелец «Билайна» подал в суд…
Как я искал психолога и создал…
Требования к медицинским сайтам…
ivan krapivin
А ведь решение было так близко
Sergei Timofeyevivan
9,5 причин не вести бизнес в России.
Александр Кравчукivan
👍👍👍👍
Вася Пражкинivan
Вот владельцы Республики и стали миллионерами, хотя еще не так давно были миллиардерами.
Ilya Mogilevtsev
Хорошо, что я вовремя успел слить их акции, кхм, то есть вывести оставшиеся 3 книги по их сертификату
Sergei TimofeyevIlya
Я тоже своего рода акционер. )
Для Сохранения
Ставить бизнес на продаже книг - авантюра
Евгений Колпаков
Меня всегда удивляло как они вообще держатся на плаву. Формат ну очень специфический, для небольшой аудитории :( Хотя в сами магазины приятно было заглядывать иногда.
Дмитрий ТепловЕвгений
Я если честно так и не понял для кого именно. Формат читай города для хипстеров
Леонид МихалевЕвгений
Это как Рокетбанк и реплика Тинькова : надо деньги зарабатывать , а не играются 🤣🤣
Независимый дым
Хипстеров было много..
Сергей ЛукинЕвгений
А что не так с форматом? Захаживал к ним в магазин, удивлялся, что цены мало где (или вообще) не указаны
Владимир FRUITSY
Еле успели - в сентябре они оплатили нам 50% задолженности ещё с прошлого года и просили новую поставку. Хорошо, что не успели отгрузить.
SG
Вот читатели то запечалються, узнав что их любимцы обанкротились ,
Даниил Пискурёв
У них были такие цены что даже в обычное время не хотелось так покупать. Просто х2 ставили от ррц.