Ритейлеры используют сервисы «Максипро» для b2b-услуг, рынок которых уже оценивается в 200-250 млрд рублей.

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Сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin обвинила петербургского ритейлера «Максидом» в недобросовестной конкуренции из-за регистрации исключительных прав на товарный знак «Максипро», следует из картотеки суда по интеллектуальным правам. Заседание назначено на 14 декабря, в качестве третьей стороны выступает Роспатент.

«Максидом» зарегистрировал товарные знаки «Максипро» и Maxipro в апреле 2020 года, в том числе для оказания услуг розничной и оптовой торговли, пишет «Фонтанка».

Leroy Merlin пытается оспорить это разрешение. Издание пишет, что компания начала развивать сервис «Максипро» в 2018 году, в 2019 году она запустила в России сеть строительных магазинов для малого и среднего бизнеса с таким названием.

В 2018 году Leroy Merlin пыталась зарегистрировать права на товарный знак в бело-красно-серых тонах — это цвета «Максидома». Роспатент в 2019 году признал право компании на использование брендов лишь по ограниченному перечню услуг — например, консалтинга и образования, сообщает «Фонтанка».

В «Максидоме» считают претензии необоснованными и предъявляют встречный упрек в недобросовестной конкуренции. По словам представителя компании, она развивает программу лояльности под названием «Максипро» с 2017 года, но активно не продвигала ее. По собственным данным, оборот сервиса в 2019 году составил 1,1 млрд рублей.

Если Leroy Merlin продолжит использовать товарный знак, «Максидом» может лишиться клиентов. «Люди пойдут к конкурентам, думая, что это мы. Потери могут составить десятки, а то и сотни миллионов рублей», — рассказала «Фонтанке» член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.

«Максидом» пытался урегулировать отношения мирно, но Leroy Merlin не вступила в переговоры. После подачи иска «Максидом» «не остался в долгу» и оформил на себя товарные знаки «Мерлинпро» и Merlinpro, пишет «Фонтанка».

В пресс-службе Leroy Merlin суть претензий к «Максидому» решили не комментировать до вынесения решения суда, сообщает издание.

Согласно «Контур.Фокусу», в 2019 году выручка «Леруа Мерлен Восток» составила 311,5 млрд рублей. Чистая прибыль — 9 млрд рублей. Выручка «Максидом» в 2019 году составила 23,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,9 млрд рублей. В сеть «Максидом» входит 15 гипермаркетов в семи регионах России, после покупки сети Castorama ритейлер получил еще 18 магазинов в 13 регионах.

Объем рынка услуг для профессиональных покупателей — 200-250 млрд рублей, причем четверть рынка занимает «СТД «Петрович», а весь розничный рынок товаров для дома и ремонта оценивается в 1,6 трлн рублей, рассказал «Фонтанке» директор агентства INFOLine Иван Федяков.