Предприниматели Улан-Удэ вышли на митинг против двухнедельного локдауна Материал редакции
Они заявили, что федеральные сети продолжают работать, хотя большей части розницы власти сказали закрыться.
Предприниматели нескольких торговых центров Улан-Удэ вышли на митинг, требуя полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».
Они заявили, что федеральные сети не соблюдают требование о приостановке деятельности, а местные точки «не могут работать». Предприниматели написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор. Участники акции пообещали ежедневно выходить на одиночные пикеты.
16 ноября Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за Covid-19 — закрыли торговые центры, магазины одежды, салоны красоты, общепит и кинотеатры. Работать могут аптеки, продовольственные магазины, магазины по продаже предметов первой необходимости.
По данным издания «Байкал Daily», под новые ограничения также не попали магазины федерального уровня с годовым оборотом более 15 млрд рублей.
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что после 30 ноября ограничения продлеваться не будут. «Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения», — добавил он.
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