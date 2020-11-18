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Предприниматели Улан-Удэ вышли на митинг против двухнедельного локдауна Материал редакции

Они заявили, что федеральные сети продолжают работать, хотя большей части розницы власти сказали закрыться.

3 комментария
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Предприниматели нескольких торговых центров Улан-Удэ вышли на митинг, требуя полного локдауна с закрытием федеральных сетевых магазинов, либо отмены всех ограничений. Об этом пишет «Интерфакс».

Они заявили, что федеральные сети не соблюдают требование о приостановке деятельности, а местные точки «не могут работать». Предприниматели написали обращения в правительство республики, УФАС и Роспотребнадзор. Участники акции пообещали ежедневно выходить на одиночные пикеты.

Почему местный торговый центр «Столичный» закрыт, а напротив большой торговый центр «Форум» открыт и туда активно заходят люди. Люди вынуждены сократить всё, даже сотрудников.

представитель протестующих предпринимателей

16 ноября Бурятия первой из регионов ввела повторный локдаун из-за Covid-19 — закрыли торговые центры, магазины одежды, салоны красоты, общепит и кинотеатры. Работать могут аптеки, продовольственные магазины, магазины по продаже предметов первой необходимости.

По данным издания «Байкал Daily», под новые ограничения также не попали магазины федерального уровня с годовым оборотом более 15 млрд рублей.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что после 30 ноября ограничения продлеваться не будут. «Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится. Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения», — добавил он.

#новость #covid19

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3 комментария
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Николай Шелопугин

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Наконец-то моя Родина на vc! Привет из солнечной Бурятии!

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Ник Лежневич

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Вы не понимаете, это же другое

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Даниил Слесарчук

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Отлично! Надеюсь еще какие-нибудь города подтянуться со временем.

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