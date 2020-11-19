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Торговля
Таня Боброва
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«Республика» передаст книжные магазины в управление партнёрам на фоне долгов и падения трафика Материал редакции

При текущем финансовом положении содержание розницы в условиях сниженного трафика «стало невозможным», говорят в компании.

9 комментариев
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Сеть книжных магазинов «Республика» откажется от собственных точек в пользу сети, работающей по лицензионному договору, рассказали vc.ru в компании. Сама «Республика» сосредоточится на онлайн-продажах, что, по мнению компании, позволит сохранить бренд на книжном рынке.

Магазины уже переходят под лицензионное управление, в том числе в Москве и Екатеринбурге. При этом продолжают работать несколько собственных магазинов «Республика» — сеть ищет для них партнёров. Сейчас в Москве четыре таких магазина, а единственный критерий для принятие решения об их закрытии — финансовые показатели. «Мы не можем позволить себе содержать магазины с убытком, поскольку у компании есть обязательства перед кредиторами», — объяснили в сети.

В «Республике» отмечают, что это не стандартная франчайзинговая модель: например, сеть не настаивает на заключении договоров поставки с конкретным списком поставщиков и не стандартизирует формат магазинов.

«Мы обсудили и закрепили с партнёрами основные принципы бренда “Республика”, однако партнёр может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению», — отметила коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева. Финансовые условия соглашений в компании не раскрывают.

Магазины в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-магазина, в компании обещают сохранить такую услугу как минимум по существующим на данный момент точкам.

В текущих условиях сохранение собственной сети из-за финансового состояния компании и снижения трафика на фоне продолжающейся пандемии для нас стало более невозможным, но мы считаем важным сохранение бренда и магазинов «Республика» на рынке, это позволит поддерживать наш интернет-магазин, и, конечно, это особенно важно для наших покупателей, от которого мы получили море обратной связи на фоне новостей о проблемах компании.

Наталья Яковлева
коммерческий директор «Республики»
  • «Республика» основана в 2006 году, помимо книг в её ассортименте — канцелярия, игры, аксессуары и так далее.
  • В конце октября 2020 года компания заявила о невозможности выплатить долги кредиторам из-за падения трафика в магазинах. Из-за пандемии Covid-19 розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня, а сеть копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь.
  • В ноябре «Республика» подала заявление о банкротстве.

#новость #республика #книги

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9 комментариев
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Видный холод

1

А я там комиксы покупал... эх

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Мария Кондрашова

Видный
5

Не достаточно много, видимо, покупал ((

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Валерия Котова

Мария
2

Ну так правильно, покупал бы что-то ещё, помимо комиксов, то не передали бы их))))) 

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A.A. Rayskiy

2

И откроют пиццерию :)

Ответить

ilia

1

Был в их магазине (Новосибирск): цены - наверное, самые высокие на книги (в интернет-магазине тоже без акций - редки - цены выше, чем у конкурентов), при этом ассортимент хуже, куча неиспользуемого пространства, стоят кресла - посидеть почитать, но, блин, в ТЦ, когда за стеклом поток людей, аудиореклама ТЦ...

В целом как-то ориентация сразу на книги, на комиксы, на музыку странна по нынешним временам, по-моему, при этом это не уютные магазинчики (в Москве, может, не так, не знаю, не заходил)..

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Михаил Синицын

0

Хорошие ребята были, очень жаль

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Валерия Котова

Михаил
0

были:(

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Мария Селезнева

0

эх. зря я в последнее время в доме книги покупала. надо было поддерживать республику

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N N

0

А потом и партнёры передохнут и откроют шаурмячные

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