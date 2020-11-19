При текущем финансовом положении содержание розницы в условиях сниженного трафика «стало невозможным», говорят в компании.

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Сеть книжных магазинов «Республика» откажется от собственных точек в пользу сети, работающей по лицензионному договору, рассказали vc.ru в компании. Сама «Республика» сосредоточится на онлайн-продажах, что, по мнению компании, позволит сохранить бренд на книжном рынке.

Магазины уже переходят под лицензионное управление, в том числе в Москве и Екатеринбурге. При этом продолжают работать несколько собственных магазинов «Республика» — сеть ищет для них партнёров. Сейчас в Москве четыре таких магазина, а единственный критерий для принятие решения об их закрытии — финансовые показатели. «Мы не можем позволить себе содержать магазины с убытком, поскольку у компании есть обязательства перед кредиторами», — объяснили в сети.

В «Республике» отмечают, что это не стандартная франчайзинговая модель: например, сеть не настаивает на заключении договоров поставки с конкретным списком поставщиков и не стандартизирует формат магазинов.

«Мы обсудили и закрепили с партнёрами основные принципы бренда “Республика”, однако партнёр может развивать новые форматы магазинов, открывать новые точки, а также выбирать поставщиков по своему усмотрению», — отметила коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева. Финансовые условия соглашений в компании не раскрывают.

Магазины в Москве продолжат работать и как пункты самовывоза интернет-магазина, в компании обещают сохранить такую услугу как минимум по существующим на данный момент точкам.

В текущих условиях сохранение собственной сети из-за финансового состояния компании и снижения трафика на фоне продолжающейся пандемии для нас стало более невозможным, но мы считаем важным сохранение бренда и магазинов «Республика» на рынке, это позволит поддерживать наш интернет-магазин, и, конечно, это особенно важно для наших покупателей, от которого мы получили море обратной связи на фоне новостей о проблемах компании. Наталья Яковлева коммерческий директор «Республики»

«Республика» основана в 2006 году, помимо книг в её ассортименте — канцелярия, игры, аксессуары и так далее.

В конце октября 2020 года компания заявила о невозможности выплатить долги кредиторам из-за падения трафика в магазинах. Из-за пандемии Covid-19 розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня, а сеть копила убытки, поскольку интернет-магазин не компенсировал потерь.

В ноябре «Республика» подала заявление о банкротстве.