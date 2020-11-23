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Ozon и Lamoda начали тестировать безналичные чаевые курьерам и менеджерам ПВЗ Материал редакции
Lamoda для этого сотрудничает с сервисом CloudTips от «Тинькофф», у Ozon собственное решение.
- Ozon добавил возможность оставлять электронные чаевые курьерам во всех регионах, где работает маркетплейс. Lamoda пока тестирует аналогичную функцию в том числе для менеджеров пунктов выдачи заказов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом vc.ru сообщили представители обеих компаний.
- Lamoda сотрудничает с сервисом безналичных чаевых CloudTips от CloudPayments (контролируется «Тинькофф»). тобы оставить чаевые, нужно отсканировать QR-код в ПВЗ или на визитке курьера. После этого в браузере откроется страница сотрудника маркетплейса в CloudTips — сумму чаевых клиент вводит сам, комиссия не взимается. Отправить деньги можно с помощью карты, Apple Pay или Google Pay.
- В Ozon возможность оставить чаевые появляется сразу после доставки заказа и остаётся в течение двух недель. Сервис предлагает несколько вариантов размера чаевых в зависимости от суммы заказа: «как правило, это 3-5 вариантов суммы в диапазоне от 30 до 300 рублей». Чаевые можно отправить с помощью банковской карты или Apple Pay, в будущем появятся и другие способы.
- Сейчас чаевые могут получать «тестовые группы агентов доставки», а в будущем Ozon планирует распространить функцию на всех курьеров. Решение Ozon разработано собственной командой маркетплейса.
- Электронные чаевые для курьеров есть у сервисов доставки еды, например, «Яндекс.Еда» и Delivery Club, и в такси-сервисах — например, Gett.
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Мария Богоделова
Вы знаете, я не жадная. Но черт подери. Институт чаевых - это такая ловкая штука, которая перекладывает зарплатный вопрос с работодателя на клиента.
Без налогов, отчислений в фонды и тд. Красота.
Дядя СкруджМария
дались вам эти фонды и налоги.
Если не платить чаевые, то, чтобы официанты нормально работали - ими нужно будет хорошо управлять, обучать, заставлять всё делать правильно. На это будет тратиться много ресурсов управляющего (если такой есть вообще).
А там где у официантов зарплата маленькая, но основную сумму они "добивают" поощрениями в виде чаевых - там сам человек начинает работать нормально, с улыбкой, шустро, его не нужно заставлять и поторапливать, он сам понимает причинно-следственную связь между качественным обслуживанием и заработком.
Это для нашего и европейского ленивого менталитета.
В Японии не дают чаевые. Там менталитет другой. Там к работе и обслуживанию совсем другой подход. У нас такое невозможно.
Мария БогоделоваДядя
То есть я как клиент за свои деньги должна заниматься материальной мотивацией персонала совершено чужого мне бизнеса? Чтобы их сотрудники работали лучше?
Интересная позиция.
Муниципальный корабль
Более того,вы заплатили за услугу, так еще добавляете денег,чтобы услуга была оказана хорошо.
BearStrikesBackДядя
Это для нашего и европейского ленивого менталитета.
ну-ну.
Hexen SageМария
Мария, вы не жадная, вы просто не понимаете, что некоторые вещи в социуме являются традицией, к которой вас, НИКТО не принуждает - это важно. Выпить алкоголя в заведении, дать чаевые официанту, поесть в заведении, привезти подарок близким из поездки и т.д. - это традиции, уходящие корнями тысячелетиями назад и пытаться спорить с ними это, мягко говоря, нелогично. Непорядочность *отдельных* бизнесов не бросает тень на институты соц.традиций и укладов.
Вячеслав Григорьев
Я вам посылку принёс, только я вам её не отдам, потому как у вас apple pay нет.
Громкий Даниль
Вячеслав ГригорьевГромкий
Sergei ZotovВячеслав
без чаевых, на внутреннем стержне!
Громкий Даниль
Скоро и дворников переведут на схему оплаты "сколько подали" ;)
Кстати, предвижу тут спор на тему: оставлять/не оставлять ) Я не оставляю никогда и никому. Есть услуга, есть цена. Так должно быть везде.
Дядя СкруджГромкий
"Я не оставляю никогда и никому. Есть услуга, есть цена. Так должно быть везде"
Ты наверно из тех, кто работает за фиксированную зарплату и отказывается от бонусов и премий за хорошую работу, быстрое завершение проекта и т.д.
Ну а публичное выпячивание "я не оставляю" - это какая-то отдельная заморочка.
Для многих стран чаевые - это социальная норма. Официант получает мало, это выгодно ресторану, он может снизить стоимость. Официант мотивирован работать и обслужить хорошо, чтобы заработать больше.
Клиент может поощрить или наказать официанта - всем понятный посыл. Все в выигрыше.
А если все перестанут давать чаевые, бизнес поднимет стоимость, чтобы платить официантам больше, официантов нужно будет специально поощрять пендалями, чтобы за свою фиксированную зарплату правильно обслуживали, на это будет тратиться время управляющих. Все в проигрыше.
Громкий Даниль
Мне похуй, пусть повышают стоимость) Мне также похуй на подобные нормы. А уж это блядство в виде "фиксированного процента от чека" - это вообще полный бред. Очень справедливо. Т.е. в одном случае официант прибежал пять раз и принес 5 бутылок пива на 1000 рублей, во втором случае он пришел один раз и принес бутылку вискаря за 7к и во втором случае он дохуя переработал?)
P.S. Я не против что-то там оставить в случае, когда мы долго сидим компанией и реально напрягаем официанта и он все делает быстро. Тут очевидно, что с нами возни больше, чем с обычным клиентом. Но это единственное исключение.
Василий СтепановГромкий
А когда официант 15 минут несет меню, пусть халдей тогда доплачивает гостю за промедление.
Denis1710Громкий
Как в Японии, если оставишь чаевые - за тобой побежит японец, чтобы отдать обратно. К - культура.
Олча Артна
Сначала чаевые давали официантам, потом появились чаевые для таксистов и курьеров, сегодня для работников ПВЗ. Завтра парикмахеры в барбершопах попросят, послезавтра консультант в МВидео будет ходить с QR-кодом на футболке по которому можно начислить чаевые. Приложение Перекрёстка и Пятёрочки будет после каждой покупки предлагать поставить оценку и дать на чай кассиру и грузчику. Скоро уже нельзя будет нажать на кнопку лифта спокойно, потому что будет высвечиваться надпись: "Спасибо за то что пользуетесь Ущербинским лифтокомбинатом, если остались довольны - киньте на чай через СБП".
Муниципальный корабль
А ПВЗ это что такое?
Муниципальный корабль
Сбермаркет предлагает мне дать чаевые сборщику или\и курьеру.
Аркадий Алексеевич
Серьёзно? Чаевые человеку который отдал тебе посылку в пункте выдачи? А если ты заказал курьером до 2к рублей, заплатить за доставку и чаевые? Втф
Сергей МилосердовАркадий
Улыбка - 10 рублей
Вежливое общение - 30 рублей
Уделил много времени и решил проблему - 50 рублей
Приват - *нужное вставить*
P.S. С уважением к работникам ПВЗ.
Denis Denis
Озон сам хочет платить ПВЗ копейки, чтобы владельцы ПВЗ платили копейки менеджерам, при этом за этих предпринимателей менеджеру должны доплачивать клиенты, которым, в общем-то, должно быть фиалетово до их взаимных расчетов.
Василий Степанов
Чаевые?
Может их еще и покормить дома?
Пусть научаться для начала приезжать вовремя.
Andrew Martynov
У Озона мне все курьеры лапочки попадались, чего не скажешь о работниках ПВЗ. Чаевые могут помочь их в тонус привести.
Громкий Даниль
Вы считаете, что базовые вещи крупная компания должна решать и улучшать за счет клиентов?)
Andrew MartynovГромкий
Чаевые курьеру - это стандартная тема, как и официанту. Просто с уменьшением движения налички все «чаевые» профессии пострадали. Введение возможности платить чаевые безналом- просто техническая возможность. И, да, вас оставлять чаевые никто не принуждает. Просто если ты работаешь как мудак, то чаевых будет мало, а если хорошо - то много. Вот и все, что работает в «чаевых» профессиях лучше всего, даже если в нашей культуре не так принято чаевые оставлять.
Громкий Даниль
ИМХО это приведет к тому, что инет заполнится жалобами на курьеров, которые будут вымогать чаевые, потому что будут воспринимать это не как желание клиента, а как его обязанность. Вот 100% что так и будет.
Насчет "работает как мудак". То есть, я должен платить человеку дополнительные деньги просто за то, что он свои прямые обязанности делает так, как должен и не обоссал мою посылку?)
Andrew MartynovГромкий
Ни разу у меня ни один курьер не вымогал чаевые. Везёт, наверное ))
Громкий Даниль
Ну это до поры до времени. В том плане, что не вымогают. Ща эту тему внедрят массово, зарплаты им снизят и начнется веселье)
Сергей МилосердовAndrew
Чаевые их разбалуют. Поможет управление персоналом и работа с клиентским опытом, и все из этого вытекающее. Я в один пункт всегда хочу, там 2 или 3 человека попадались, все лапочки, любые вопросы решали, особенно девчуля одна. Как уже сказал, готов поставить ей 5+ звезд, если спросят, но чаевые простите. Она просто отлично делает свою работу. Пусть таким работникам премии выписывают, что-ли.
Хозяин
Я начинаю тестировать чаевые за комменты на VC. Жду ваших подаяний на карту 5536 9138 8945 3524.
Вячеслав ГригорьевХозяин
Веселый диод
Вот я и узнал как тебя зовут, Лёва
Сергей Милосердов
Что такого должен сделать человек на пункте выдачи, чтобы давать ему чаевые? Если хорошие операторы, есть не очень, хорошим могу 5 звезд поставить, где-нибудь, на чаевые то за что?
Курьеру ещё немножко забашлять можно в отдельных случаях, если он там подъехал куда-нибудь в другое место, куда тебе надо, или ждал тебя дома долго, пока ты придешь.
Василий СтепановСергей
Курьер вообще должен приплачивать фирме. Работа на свежем воздухе, бесплатное кардио - можно только позавидовать.
Максим Яцковский
Постоматы негодуют! Робот тоже человек и заслуживает чаевых!
reutanton
А за что давать чаевые менеджеру ПВЗ? За то что коробочку с полки дал? Сомнительно. Официанты получают чаевые именно за обслуживание.