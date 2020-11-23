И запустить собственный платёжный сервис.

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«Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group) запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров «Пятёрочка налету» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Сергея Гончарова.

Ритейлер открыл первый магазин для всех покупателей «Пятёрочка налету» в Москве в октябре 2020 года. Войти в «цифровой магазин» можно с помощью специального приложения. В нём 32 камеры, которые контролируют вход, выход и идентифицируют каждого, как только человек берет товар с полки.

Пилот пока показывает очень хорошие результаты, в среднем магазин посещает 230 человек в день. Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные — в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития. Сергей Гончаров гендиректор «Пятёрочки»

Кроме того, X5 планирует запустить собственный платёжный сервис, рассказал Гончаров. Ритейлер пока тестирует оплату услуг с помощью технологии распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ.

Запущенная в сентябре система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона «Экспресс-скан», которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 года, а со временем появится в других регионах. Сергей Гончаров гендиректор «Пятёрочки»

Гончаров также рассказал, что в октябре-ноябре спрос на доставку продуктов вырос по сравнению с последними месяцами — на фоне ухудшения погоды, расширения возможностей доставки и роста заражённых коронавирусом.

В феврале 2020 года «Пятёрочка» выполняла 300-400 онлайн-заказов в день, а в ноябре — около 20 тысяч, добавил глава сети. Он не уточнил, каких регионов касаются эти данные. Но рост популярности доставки не снижает продажи в офлайне, говорит Гончаров.