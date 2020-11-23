«Пятёрочка» запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров в крупных городах России в 2021 году Материал редакции
И запустить собственный платёжный сервис.
«Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group) запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров «Пятёрочка налету» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Сергея Гончарова.
Ритейлер открыл первый магазин для всех покупателей «Пятёрочка налету» в Москве в октябре 2020 года. Войти в «цифровой магазин» можно с помощью специального приложения. В нём 32 камеры, которые контролируют вход, выход и идентифицируют каждого, как только человек берет товар с полки.
Кроме того, X5 планирует запустить собственный платёжный сервис, рассказал Гончаров. Ритейлер пока тестирует оплату услуг с помощью технологии распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ.
Гончаров также рассказал, что в октябре-ноябре спрос на доставку продуктов вырос по сравнению с последними месяцами — на фоне ухудшения погоды, расширения возможностей доставки и роста заражённых коронавирусом.
В феврале 2020 года «Пятёрочка» выполняла 300-400 онлайн-заказов в день, а в ноябре — около 20 тысяч, добавил глава сети. Он не уточнил, каких регионов касаются эти данные. Но рост популярности доставки не снижает продажи в офлайне, говорит Гончаров.
«Мы видим хороший общий рост, но мы не видим сейчас такого ажиотажного спроса, который был в первую волну. Тогда мы в пике продавали где-то 640 тонн гречки в день в «Пятерочках», и в какие-то моменты мы даже не успевали выкладывать гречку на полки и размещали товар в залах на паллетах», — цитирует ТАСС топ-менеджера.
Тогда мы в пике продавали где-то 640 тонн гречки в день
А говорите в стране все плохо, гречу то в 2 горла едим.
Вообще не удобно, это надо всегда с собой телефон носить и товары самому сканировать? Я пробовал как-то с сканером играться в кассах самообслуживания, получается плохо, не знаю или не чувствую так, как кассир где на товаре штрих код, секунд 10 точно уходит на одну позицию
5 лет назад, в Волгограде в красноармейском районе, в семейном магните поставили кассы самообслуживания, только туда и хожу.
А вот вкусвилл, открыл 2 магазинчика только в центре города.. и никто туда из нашего красноармейского не поедет) Ну в общем, города то разные.. наш район слишком далеко от центра. Волгоград самый растянутый город. Поэтому открывайте такую пятёрку не только в центре, но и в красноармейском районе, и ещё в кировском.
Недавно ещё узнал, что в леруа мерлен тоже кассы самообслуживания стоят)
Медленно прогресс движется.. очень и очень медленно.
Пробовал я этот ваш Экспресс-скан. Не работает. Тупо все возможные варианты оплаты недоступны.
Просто кассиров переоформят в охранников. Ибо иначе вынесут за неделю весь магазин.
Охранников достаточно 2-3 и можно брать совсем глубоких довнов и неликвид. Кассиры поумнее и дороже. Но охранников тоже скоро заменят роботы.
Но всё фиксируется камерами. В какой то момент сумма выноса перевалит критический порог, и такого выносчика, по уголовной статье закроют :)
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