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Торговля
Лиана Липанова
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«Пятёрочка» запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров в крупных городах России в 2021 году Материал редакции

И запустить собственный платёжный сервис.

10 комментариев
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«Пятёрочка» (входит в X5 Retail Group) запланировала открыть до 50 магазинов без кассиров «Пятёрочка налету» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора сети Сергея Гончарова.

Ритейлер открыл первый магазин для всех покупателей «Пятёрочка налету» в Москве в октябре 2020 года. Войти в «цифровой магазин» можно с помощью специального приложения. В нём 32 камеры, которые контролируют вход, выход и идентифицируют каждого, как только человек берет товар с полки.

Пилот пока показывает очень хорошие результаты, в среднем магазин посещает 230 человек в день. Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные — в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития.

Сергей Гончаров
гендиректор «Пятёрочки»

Кроме того, X5 планирует запустить собственный платёжный сервис, рассказал Гончаров. Ритейлер пока тестирует оплату услуг с помощью технологии распознавания лиц Selfie2Pay, а также платежи через QR-коды в Системе быстрых платежей ЦБ.

Запущенная в сентябре система бесконтактной покупки с помощью мобильного телефона «Экспресс-скан», которая позволяет совершить покупку, минуя очереди на традиционных кассах, будет расширена на все магазины Москвы к апрелю 2021 года, а со временем появится в других регионах.

Сергей Гончаров
гендиректор «Пятёрочки»

Гончаров также рассказал, что в октябре-ноябре спрос на доставку продуктов вырос по сравнению с последними месяцами — на фоне ухудшения погоды, расширения возможностей доставки и роста заражённых коронавирусом.

В феврале 2020 года «Пятёрочка» выполняла 300-400 онлайн-заказов в день, а в ноябре — около 20 тысяч, добавил глава сети. Он не уточнил, каких регионов касаются эти данные. Но рост популярности доставки не снижает продажи в офлайне, говорит Гончаров.

«Мы видим хороший общий рост, но мы не видим сейчас такого ажиотажного спроса, который был в первую волну. Тогда мы в пике продавали где-то 640 тонн гречки в день в «Пятерочках», и в какие-то моменты мы даже не успевали выкладывать гречку на полки и размещали товар в залах на паллетах», — цитирует ТАСС топ-менеджера.

#новость #x5retailgroup #пятерочка

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10 комментариев
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Алексей Бровко

1

Звучит как замена кассиров на охранников

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Вячеслав Григорьев

0

Тогда мы в пике продавали где-то 640 тонн гречки в день

А говорите в стране все плохо, гречу то в 2 горла едим.

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Дмитрий Савельев

0

Вообще не удобно, это надо всегда с собой телефон носить и товары самому сканировать? Я пробовал как-то с сканером играться в кассах самообслуживания, получается плохо, не знаю или не чувствую так, как кассир где на товаре штрих код, секунд 10 точно уходит на одну позицию

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Максим Назаренко

0

5 лет назад, в Волгограде в красноармейском районе, в семейном магните поставили кассы самообслуживания, только туда и хожу.
А вот вкусвилл, открыл 2 магазинчика только в центре города.. и никто туда из нашего красноармейского не поедет) Ну в общем, города то разные.. наш район слишком далеко от центра. Волгоград самый растянутый город. Поэтому открывайте такую пятёрку не только в центре, но и в красноармейском районе, и ещё в кировском. 
Недавно ещё узнал, что в леруа мерлен тоже кассы самообслуживания стоят)
Медленно прогресс движется.. очень и очень медленно.

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Григорий Иоффе

0

Пробовал я этот ваш Экспресс-скан. Не работает. Тупо все возможные варианты оплаты недоступны. 

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Andrey Kulakov

0

Больше заменителей богу заменителей!)

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Андрей Кружинов

0

Просто кассиров переоформят в охранников. Ибо иначе вынесут за неделю весь магазин.

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Артем Богданов

Андрей
0

Охранников достаточно 2-3 и можно брать совсем глубоких довнов и неликвид. Кассиры поумнее и дороже. Но охранников тоже скоро заменят роботы.

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Максим Назаренко

Андрей
0

Но всё фиксируется камерами. В какой то момент сумма выноса перевалит критический порог, и такого выносчика, по уголовной статье закроют :)

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Pavel Natalia Selivanovi

0
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