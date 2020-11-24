Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Узнать
Торговля
Рая Хачатрян
1313

«Сбер» создал направление электронной коммерции: пока в него войдут «СберМаркет» и «СберЛогистика» Материал редакции

Компания планирует создать собственный маркетплейс и ведёт переговоры с «М.Видео» по goods.ru, сообщали источники The Bell.

  • У «Сбера» появится направление электронной коммерции: в его состав войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.
  • Руководителем нового направления станет главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера» и генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев, сообщила компания. В должности главы «СберЛогистики» его заменит заместитель генерального директора компании Александр Трапезников.
  • О запуске собственного ресурса в сфере электронной коммерции первый зампред правления банка Лев Хасис заявил 9 ноября. «Мы предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного ресурса в сфере электронной коммерции, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров», — сказал он.
  • В июне 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» разделили совместные активы, в резултате чего банк получил «Яндекс.Деньги», но потерял маркетплейс «Яндекс.Маркет».
  • Тогда же источники Reuters сообщили о переговорах «Сбербанка» с Ozon о покупке доли в компании. Но осенью ритейлер в проспекте к IPO предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыв соглашения о намерениях. Маркетплейс уладил спор, заплатив «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей, но не признал вину.
  • 20 ноября 2020 года источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru. Платформа могла бы стать основой развития непродуктовой электронной коммерции «Сбера», считали они.

#сбер #новость

Рая Хачатрян PLUS
+5211
4
1
2
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 21, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 180369, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 15:19:06 +0300", "is_special": false }
Объявление на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Кейс: привязать к магазину в Instagram свой домен и больше не мучиться со сложными именами профиля
Пробовали в последнее время создать новый аккаунт в Instagram? Это ужас, все нормальные никнеймы давно заняты…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
21 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артур

0

А как же юмани?

Ответить

Холден Колфилд

Артур
0

Вечер добрый

Ответить

Михаил Похеров

–1

Опять будут рубль по 10 копеек продавать, как в Беру? Да чтож это за напасть такая, неограниченные госденьги рушат все к чему прикасаются, ну давайте годами демпинговать всех продавцов рунета, суки 

Ответить

Люц Шнайдер

–2

Сбер, конечно, молодцы. Смогли войти в IT.

Ответить

Антон Штадлер

Люц
1

Даже Северсталь смогла войти в Ойти. Полагаю, тут вопрос размера кубышки и норм регулирования

Ответить

Andrei Smirnovsky

Антон
1

Наличие рук не из жопы тоже важно

Ответить

Антон Штадлер

Andrei
–1

Так наличие рук тоже определяется бюджетом. Если у тебя есть деньги пылесосить кадры с рынка, то создать суперклуб не так чтобы сложно.
У таких предприятий, как Сбер, надо смотреть на эффективность использования активов, сравнивать с тем, что было лет 10 назад. Я вот сравнил, и цифры говорят, что эффективность не особо поменялась
Другое дело Тинькофф, который смог в своей нише вырасти в федерального игрока. Да, там тоже все мутно, но хотя бы динамика цифр интересная

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

Ну Сбер ещё смог найти синергию в этом. Это немаловажно, как мне кажется.

Ответить

Антон Штадлер

Люц
0

Я не вижу особой синергии в его отчётности. Если просто брать финпоказатели по годам

Ответить

Люц Шнайдер

Антон
0

А я вижу. 

Ответить

BearStrikesBack

Люц
0

как вы это определили?

Ответить

Люц Шнайдер

BearStrikesBack
0

Я эксперт, а что?

Ответить

BearStrikesBack

Люц
1

спасибо, что не евангелист

Ответить

Люц Шнайдер

BearStrikesBack
1

Не до такой степени люблю Сбер. 

Ответить

animegravitation

Люц
0

Каким образом? Скупив чужие решения?)

Ответить

Mike Kosulin

animegravitation
0

В этом нет ничего особо плохого

Ответить

Люц Шнайдер

animegravitation
0

А что в этом плохого? Это нормальная практика. Большие компании покупают маленькие компании, технологии, переманивают управленцев, разработчиков и т.д.

Ответить

Yury Kotov

0

А как же Беру

Ответить

Mark Krasnikh

Yury
0

С добрым утром )

Ответить

Дмитрий Савельев

0

В России все так плохо с экономикой, что банки начинают таким образом диверсифицироваться? К счастью, пока трудно предствить, что будет JPMorgan Chase Fish&Chips

Ответить

Andrey Vasilev

0

Goods уже не знают, куда можно засунуть: и в приложении тинькова, и в приложении почты россии появилось. Осталось только продаться сберу, действительно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Обозреваем DevTerm: портативный open-source компьютер в стиле ретро и с множеством возможностей
Редакции Selectel нравятся ретро-устройства и современные производительные гаджеты, которые можно использовать на работ…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Как разработчикам «живется» в Тинькофф
Азбука Вкуса
Подписан
Отписаться
«Пусть всё сложится!»: «Азбука вкуса» запустила новогоднюю кампанию

Показать еще

Лучшие комментарии
Valentin F
за день
Отличный ролик получился! Тут дело не только и не столько даже в эффектах и роботах, а в поиске языка для рассказа о себе самих. Языка, который был бы правдивым, и при этом не сваливался бы в лубок или наоборот…
Делали бесплатно, хотели показать себя: интервью создателей ролика про «Русскую кибердеревню»
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Максим Гурушкин

Как разработчикам «живется» в…

Тинькофф

Как разработчикам «живется» в…

Denis Smirnov

4 млрд рублей в первый час…

Boris Nikolaenko

«Яндекс» возглавил рейтинг…

Артур Логвинов

Исландия предложила иностранцам…

Nikolay Werner

Исландия предложила иностранцам…

Сергей Ермилов

Исландия предложила иностранцам…

Hexen Sage

HeadHunter купит сервис для…

Sam Beckett

О скрытых проблемах в…

Sam Beckett

О скрытых проблемах в…

Артур Логвинов

Исландия предложила иностранцам…

Владимир Легкий

Как разработчикам «живется» в…

Платон Щукин

Эти 13 ошибок есть на каждом…

Олег Крегонин

Создатель TikTok запустил…

Adrian Azarov

Бывший топ-менеджер…

Артур Логвинов

Исландия предложила иностранцам…

Дмитрий Савельев

Бывший топ-менеджер…

Олег Крегонин

Бывший топ-менеджер…

Михаил Алекперов

Как разработчикам «живется» в…

Тинькофф

Как разработчикам «живется» в…
null