Форум Альфа-Банка про диджитал
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«Сбер» создал направление электронной коммерции: пока в него войдут «СберМаркет» и «СберЛогистика» Материал редакции
Компания планирует создать собственный маркетплейс и ведёт переговоры с «М.Видео» по goods.ru, сообщали источники The Bell.
- У «Сбера» появится направление электронной коммерции: в его состав войдут «СберМаркет», «СберЛогистика» и вновь создаваемые в экосистеме банка активы в этой области.
- Руководителем нового направления станет главный исполнительный директор по логистическим сервисам «Сбера» и генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев, сообщила компания. В должности главы «СберЛогистики» его заменит заместитель генерального директора компании Александр Трапезников.
- О запуске собственного ресурса в сфере электронной коммерции первый зампред правления банка Лев Хасис заявил 9 ноября. «Мы предполагаем наличие у нас рано или поздно собственного ресурса в сфере электронной коммерции, на котором будет продаваться широкий ассортимент товаров», — сказал он.
- В июне 2020 года «Сбербанк» и «Яндекс» разделили совместные активы, в резултате чего банк получил «Яндекс.Деньги», но потерял маркетплейс «Яндекс.Маркет».
- Тогда же источники Reuters сообщили о переговорах «Сбербанка» с Ozon о покупке доли в компании. Но осенью ритейлер в проспекте к IPO предупредил инвесторов о возможных судебных разбирательствах с банком из-за разрыв соглашения о намерениях. Маркетплейс уладил спор, заплатив «Сберу» компенсацию в размере 1 млрд рублей, но не признал вину.
- 20 ноября 2020 года источники The Bell сообщили, что «Сбербанк» ведёт с «М.Видео» переговоры о совместном развитии принадлежащего группе маркетплейса goods.ru. Платформа могла бы стать основой развития непродуктовой электронной коммерции «Сбера», считали они.
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Артур
А как же юмани?
Холден КолфилдАртур
Вечер добрый
Михаил Похеров
Опять будут рубль по 10 копеек продавать, как в Беру? Да чтож это за напасть такая, неограниченные госденьги рушат все к чему прикасаются, ну давайте годами демпинговать всех продавцов рунета, суки
Люц Шнайдер
Сбер, конечно, молодцы. Смогли войти в IT.
Антон ШтадлерЛюц
Даже Северсталь смогла войти в Ойти. Полагаю, тут вопрос размера кубышки и норм регулирования
Andrei SmirnovskyАнтон
Наличие рук не из жопы тоже важно
Антон ШтадлерAndrei
Так наличие рук тоже определяется бюджетом. Если у тебя есть деньги пылесосить кадры с рынка, то создать суперклуб не так чтобы сложно.
У таких предприятий, как Сбер, надо смотреть на эффективность использования активов, сравнивать с тем, что было лет 10 назад. Я вот сравнил, и цифры говорят, что эффективность не особо поменялась
Другое дело Тинькофф, который смог в своей нише вырасти в федерального игрока. Да, там тоже все мутно, но хотя бы динамика цифр интересная
Люц ШнайдерАнтон
Ну Сбер ещё смог найти синергию в этом. Это немаловажно, как мне кажется.
Антон ШтадлерЛюц
Я не вижу особой синергии в его отчётности. Если просто брать финпоказатели по годам
Люц ШнайдерАнтон
А я вижу.
BearStrikesBackЛюц
как вы это определили?
Люц ШнайдерBearStrikesBack
Я эксперт, а что?
BearStrikesBackЛюц
спасибо, что не евангелист
Люц ШнайдерBearStrikesBack
Не до такой степени люблю Сбер.
animegravitationЛюц
Каким образом? Скупив чужие решения?)
Mike Kosulinanimegravitation
В этом нет ничего особо плохого
Люц Шнайдерanimegravitation
А что в этом плохого? Это нормальная практика. Большие компании покупают маленькие компании, технологии, переманивают управленцев, разработчиков и т.д.
Yury Kotov
А как же Беру
Mark KrasnikhYury
С добрым утром )
Дмитрий Савельев
В России все так плохо с экономикой, что банки начинают таким образом диверсифицироваться? К счастью, пока трудно предствить, что будет JPMorgan Chase Fish&Chips
Andrey Vasilev
Goods уже не знают, куда можно засунуть: и в приложении тинькова, и в приложении почты россии появилось. Осталось только продаться сберу, действительно.