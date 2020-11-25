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«Коммерсантъ»: российский продавец детских товаров Toy.ru закрыл 50% точек из-за проблем единственного дистрибьютора Материал редакции
Дистрибьютор «Сакс» лишился контрактов с такими поставщиками как Hasbro, Mattel и Lego, говорят источники газеты.
- Крупный российский продавец детских товаров Toy.ru столкнулся с проблемами из-за связанного с ним общими владельцами дистрибьютора «Сакс», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре источника из числа консультантов на рынке недвижимости и собеседников в федеральных розничных сетях.
- У «Сакс» было много клиентов среди небольших магазинов, которые, видимо, получали товар с отсрочкой платежа, но не смогли его реализовать, что привело к кассовым разрывам, пишет газета со ссылкой на источник. Дистрибьютор уже потерял контракты с Hasbro, Mattel и Lego.
- «Сакс» был единственным дистрибьютором Toy.ru, говорит собеседник издания. Гендиректор Toy.ru Александр Смирнов отказался от комментариев, в «Сакс» на вопросы не ответили.
- В результате за последние полгода Toy.ru закрыла как минимум половину магазинов, говорит один из собеседников газеты. Сейчас на сайте говорится о 142 собственных и партнёрских точках. При этом среди представленных брендов всё ещё указаны Hasbro, Mattel и Lego.
- Этот кризис закончится для «Сакс» и Toy.ru банкротством, считают два собеседника «Коммерсанта». «Если кейс привлекательный, всегда есть вероятность, что найдется инвестор или структура с опытом решения проблем. В таких случаях компанию перезапускают и вывозят на позитивные показатели для последующей перепродажи», — не соглашается управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев.
- Выручка ООО «Той.ру» в 2019 года составила 5,5 млрд рублей, чистая прибыль — 145 млн рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.
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