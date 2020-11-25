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Таня Боброва
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«Яндекс» протестирует доставку из интернет-магазинов через «Лавки»: курьер довезёт заказ по запросу клиента Материал редакции

Пользователь сможет оформить доставку «по клику» и не ждать курьера в неопределённое время.

2 комментария
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«Яндекс Go» протестирует доставку «по клику», рассказала компания на презентации YaC 2020. Пользователь сможет сделать заказ в интернет-магазине, на следующий день его доставят на один из складов «Яндекс.Лавки», откуда можно в любое время вызвать курьера и получить заказ за 15-20 минут.

На время тестов услуга будет доступна примерно в 100 «Лавках» в Москве и пока только для заказов, оформленных на «Яндекс.Маркете». В будущем компания планирует расширить предложение на другие города и подключить партнёров.

Все посылки доставляют пешие курьеры, поэтому вес и габариты посылок будут ограничены — но в «Яндексе» допускают, что могут пересмотреть эти правила. Отвечая на вопрос об увеличении количества курьеров в связи с появлением новой услуги, в компании отметили, что постоянно привлекают дополнительных курьеров.

Доставка обойдётся в ту же сумму, что отображается в «Маркете», стоимость увеличиваться не будет. Каждый заказ застрахован на сумму до 500 тысяч рублей, отмечают в компании.

Благодаря доставке товаров из «Лавок» пользователи смогут контролировать время получения товара, а не ждать курьера, считают в «Яндексе». Кроме того, к заказу можно добавить любые продукты из «Лавки».

  • «Яндекс» выделил направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль, которая развивается в группе компаний «Яндекс.Такси», в августе 2020 года. Водители и курьеры, подключенные к «Доставке Яндекс Go», доставляют заказы в том числе для магазинов-партнёров компании.
  • Сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и нескольких городах Московской и Ленинградской областей. По собственным данным, сейчас у сервиса более 240 небольших складов.

#новость #яндекс #яндекславка

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2 комментария
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Анна Багаутдинова

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Надеюсь, что будет именно так, как обещают  за 15-20 минут)))))

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Roman Nikitin

Анна
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На самом деле это будут сутки (время доезда до даркстора) + 15-20 минут.

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