Пользователь сможет оформить доставку «по клику» и не ждать курьера в неопределённое время.

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«Яндекс Go» протестирует доставку «по клику», рассказала компания на презентации YaC 2020. Пользователь сможет сделать заказ в интернет-магазине, на следующий день его доставят на один из складов «Яндекс.Лавки», откуда можно в любое время вызвать курьера и получить заказ за 15-20 минут.

На время тестов услуга будет доступна примерно в 100 «Лавках» в Москве и пока только для заказов, оформленных на «Яндекс.Маркете». В будущем компания планирует расширить предложение на другие города и подключить партнёров.

Все посылки доставляют пешие курьеры, поэтому вес и габариты посылок будут ограничены — но в «Яндексе» допускают, что могут пересмотреть эти правила. Отвечая на вопрос об увеличении количества курьеров в связи с появлением новой услуги, в компании отметили, что постоянно привлекают дополнительных курьеров.

Доставка обойдётся в ту же сумму, что отображается в «Маркете», стоимость увеличиваться не будет. Каждый заказ застрахован на сумму до 500 тысяч рублей, отмечают в компании.

Благодаря доставке товаров из «Лавок» пользователи смогут контролировать время получения товара, а не ждать курьера, считают в «Яндексе». Кроме того, к заказу можно добавить любые продукты из «Лавки».

«Яндекс» выделил направление курьерской доставки и грузоперевозки в отдельную вертикаль, которая развивается в группе компаний «Яндекс.Такси», в августе 2020 года. Водители и курьеры, подключенные к «Доставке Яндекс Go», доставляют заказы в том числе для магазинов-партнёров компании.

Сервис экспресс-доставки продуктов «Лавка» работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и нескольких городах Московской и Ленинградской областей. По собственным данным, сейчас у сервиса более 240 небольших складов.