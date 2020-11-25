«Яндекс» начал показывать товары магазинов в поиске и предложил автозаполнять данные покупателей Материал редакции
Новые функции «Поиска» компания представила на презентации YaC 2020.
Владельцы интернет-магазинов, которые используют технологии «Яндекса», теперь могут показать в поисковой выдаче информацию о магазине и товаре, а на сайте включить авторизацию через аккаунт «Яндекса» — для автозаполнения формы при оформлении заказа и оплаты товара.
Компания считает, что новые функции позволят увеличить конверсию интернет-магазинов, так как «упростят переход от поиска товара к его покупке».
Как это выглядит и работает — коротко.
Новые сниппеты интернет-магазинов
Если страница товара есть на «Яндекс.Маркете» или интернет-магазин подключил «Турбо-страницы», в поисковой выдаче автоматически появится карточка интернет-магазина с его рейтингом, фотографией, ценой, рейтингом товара и коротким описанием.
С помощью нового сниппета пользователи смогут увидеть наличие товара и принять решение о покупке ещё на этапе поиска, отмечает «Яндекс.
Также компания предлагает «ускорить» загрузку сайта в «Браузере» или приложении «Яндекс» с помощью новой технологии кэширования.
Нативная интеграция «Яндекса» в интернет-магазин: авторизация, автозаполнение и покупка
Магазины могут встроить на сайт оформление заказа через аккаунт «Яндекса» — через него пользователи могут купить товар или оставить комментарий. Авторизация работает на базе открытого протокола Oauth.
Таким образом покупатели при оформлении заказа могут автоматически подставлять данные о себе, указанные в профиле «Яндекса» или «Яндекс.Браузера»: адрес, телефон и ФИО. При необходимости информацию о себе можно изменить в полях ввода.
Если магазин подключил форму оплаты через «Яндекс», пользователи «Браузера» и приложения «Яндекс» смогут выбрать сохраненные банковские карты.
Функции нативной авторизации, подстановки данных аккаунта и оплаты работают только в «Яндекс.Браузере» и приложении «Яндекс». В Chrome, например, нужно сначала повторно зайти в аккаунт, напрямую профиль не «подтягивается».
Кому это помогло и влияют ли новые технологии на приоритет в поисковой выдаче
«Яндекс» утверждает, что быстрая авторизация и автозаполнение данных во время тестирования повысили оборот у партнёров до 35% — но только для категорий покупателей, которые пользуются «Яндекс.Браузером» или приложением «Яндекс».
- «Литрес» подключил ускорение сайта и нативную авторизацию и увеличил количество заказов через «Яндекс.Браузер» и приложение «Яндекс» на 15%.
- «220 Вольт» подключил ускорение сайта и автозаполнение форм — количество покупок через «Яндекс.Браузер» и приложение «Яндекс» выросло на 20%.
Подключение новых функций не влияет на ранжирование сайта в поиске «Яндекса», заявляют представители компании — оно формируется «по полезности для пользователя».
Ну, конечно, давайте ещё больше засрём поисковую выдачу виджетами (слабо верится во все эти покупки с них). А свой бывший Беру будем на первом месте после рекламы держать.
Так, а теперь вопрос, который мучает меня:
Если я храню все данные в Apple, их же хрен перенесёшь не то что в Яндекс для автозаполнения, но и в тот же Google... Так ведь? Или есть какое-то решение?
Блоги компаний
Показать еще