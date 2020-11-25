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Евгений Делюкин
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«Яндекс» начал показывать товары магазинов в поиске и предложил автозаполнять данные покупателей Материал редакции

Новые функции «Поиска» компания представила на презентации YaC 2020.

3 комментария
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Владельцы интернет-магазинов, которые используют технологии «Яндекса», теперь могут показать в поисковой выдаче информацию о магазине и товаре, а на сайте включить авторизацию через аккаунт «Яндекса» — для автозаполнения формы при оформлении заказа и оплаты товара.

Компания считает, что новые функции позволят увеличить конверсию интернет-магазинов, так как «упростят переход от поиска товара к его покупке».

Как это выглядит и работает — коротко.

Новые сниппеты интернет-магазинов

Если страница товара есть на «Яндекс.Маркете» или интернет-магазин подключил «Турбо-страницы», в поисковой выдаче автоматически появится карточка интернет-магазина с его рейтингом, фотографией, ценой, рейтингом товара и коротким описанием.

Также магазин может вручную отправить товарную выкладку в формате YML через специальную форму.

С помощью нового сниппета пользователи смогут увидеть наличие товара и принять решение о покупке ещё на этапе поиска, отмечает «Яндекс.

Обновленный сниппет, но без рейтинга магазина 
Слева сниппет с рейтингом товара и магазина, справа — с карточкой товара

Также компания предлагает «ускорить» загрузку сайта в «Браузере» или приложении «Яндекс» с помощью новой технологии кэширования.

Нативная интеграция «Яндекса» в интернет-магазин: авторизация, автозаполнение и покупка

Магазины могут встроить на сайт оформление заказа через аккаунт «Яндекса» — через него пользователи могут купить товар или оставить комментарий. Авторизация работает на базе открытого протокола Oauth.

Таким образом покупатели при оформлении заказа могут автоматически подставлять данные о себе, указанные в профиле «Яндекса» или «Яндекс.Браузера»: адрес, телефон и ФИО. При необходимости информацию о себе можно изменить в полях ввода.

Если магазин подключил форму оплаты через «Яндекс», пользователи «Браузера» и приложения «Яндекс» смогут выбрать сохраненные банковские карты.

Функции нативной авторизации, подстановки данных аккаунта и оплаты работают только в «Яндекс.Браузере» и приложении «Яндекс». В Chrome, например, нужно сначала повторно зайти в аккаунт, напрямую профиль не «подтягивается».

Кому это помогло и влияют ли новые технологии на приоритет в поисковой выдаче

«Яндекс» утверждает, что быстрая авторизация и автозаполнение данных во время тестирования повысили оборот у партнёров до 35% — но только для категорий покупателей, которые пользуются «Яндекс.Браузером» или приложением «Яндекс».

  • «Литрес» подключил ускорение сайта и нативную авторизацию и увеличил количество заказов через «Яндекс.Браузер» и приложение «Яндекс» на 15%.
  • «220 Вольт» подключил ускорение сайта и автозаполнение форм — количество покупок через «Яндекс.Браузер» и приложение «Яндекс» выросло на 20%.

Подключение новых функций не влияет на ранжирование сайта в поиске «Яндекса», заявляют представители компании — оно формируется «по полезности для пользователя».

Чем больше вы расскажете о себе и своих услугах, тем информативнее и полезнее для пользователя будет ваш сниппет, а значит, алгоритму поиска будет легче «понять», насколько эффективно ваш сайт сможет решить задачу пользователя.

Само по себе подключение новых возможностей не влияет на ранжирование. При этом всей доступной функциональностью, как правило, пользуются сайты, которые обеспечивают наилучшее качество для пользователя. В совокупности все эти факторы могут повлиять на востребованность сайта у пользователей.

«Яндекс»
Запись YaC с таймкодом на разделе, посвященном изменениям в «Поиске»

#яндекс #интернетмагазины #поиск

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3 комментария
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Мирослава Солнцева

1

Ну, конечно, давайте ещё больше засрём поисковую выдачу виджетами (слабо верится во все эти покупки с них). А свой бывший Беру будем на первом месте после рекламы держать.

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Денис Морганов

0

Не плохо , но с формами надо работать

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Андрей Чуяшов

0

Так, а теперь вопрос, который мучает меня:

Если я храню все данные в Apple, их же хрен перенесёшь не то что в Яндекс для автозаполнения, но и в тот же Google... Так ведь? Или есть какое-то решение?

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