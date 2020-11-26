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«Коммерсантъ»: «Ozon.Счёт» снизил лимит с 200 тысяч до 14 тысяч рублей по требованию ЦБ Материал редакции
Согласно законодательству, для сумм менее 15 тысяч рублей идентификация плательщика не требуется, но «Ozon.Счёт» позволял вносить до 200 тысяч рублей, пишет газета.
- 19 ноября 2020 года «Ozon.Счёт» изменил условия работы: раньше на счёт можно было внести до 200 тысяч рублей без идентификации клиента, а теперь — до 14 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ».
- Ритейлер изменил условия работы под давлением представителей финмониторинга ЦБ, утверждают источники газеты.
- Согласно законодательству о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), идентификация плательщика не требуется для сумм менее 15 тысяч рублей.
- В ЦБ на запрос «Коммерсанта» не ответили. В Ozon не стали подтверждать или опровергать изменения условий и «по существу на вопросы не ответили». «Ozon.Счет» находился в фазе тестирования, говорят в компании.
- Ozon начал тестировать сервис в июне 2020 года. Он позволяет получать процент на остаток либо кэшбек в виде баллов. Тогда вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян говорил «Коммерсанту», что на этапе пилота максимальная сумма, которую клиент может держать на «Ozon.Счет», — 200 тысяч рублей.
- Сервис стал доступным для всех пользователей 24 августа. На момент публикации заметки в Ozon не ответили на вопрос о размере максимальной суммы для хранения на счёте при полноценном запуске в августе.
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