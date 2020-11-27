Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
Торговля
Лиана Липанова
765

«Яндекс.Маркет» запустил прямые эфиры для продавцов в стиле телемагазина Материал редакции

Это направление развивают и другие площадки — в том числе Ozon и AliExpress.

12 комментариев
В закладки

«Яндекс.Маркет» запустил прямые трансляции, на которых продавцы и производители смогут рассказать о своих товарах. Эфиры доступны в мобильной и веб-версии сервиса, сообщил vc.ru представитель «Маркета».

Во время трансляции сами продавцы или приглашённые ведущие могут общаться со зрителями в чате и давать скидки. Запись трансляции остаётся у партнёра, добавили в «Яндексе».

Компания будет помогать продавцам с продакшеном, техническими вопросами, привлечением блогера, продюсированием трансляции и медийным продвижением, обещают в сервисе. При этом партнёр сможет выбрать только необходимые услуги и платить только за них.

Компания уже провела несколько эфиров, их ведущими стали блогеры «Дзена». Сейчас на сайте доступны записи 10 стримов. Новым инструментом уже воспользовались бренды Sokolov, Toplash, Lego, Lion, Honor, Frudia и Jardin, говорят в компании.

Эфиры проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В будущем в один день может быть несколько трансляций, но сейчас сервис проводит не больше одной в день, рассказал его представитель.

Чтобы провести трансляцию, нужно обратиться к своему менеджеру на «Маркете», а в 2021 году появится возможность подать заявку через «Личный кабинет». Условия у каждой трансляции индивидуальные в зависимости от продакшена и выбора блогера, отметил представитель «Маркета».

В будущем магазины смогут проводить трансляции самостоятельно, а «Маркет» будет предлагать их нужной аудитории с помощью алгоритмов персонализации. В таком случае понадобятся только расходы на дополнительное продвижение, если партнёру нужна аудитория больше, чем органическая.

представитель «Яндекс.Маркета»

В дальнейшем сервис планирует добавить другие промоинструменты во время прямых эфиров. Например, возможность дарить подарок к заказу или установить специальную цену для первых покупателей.

Аудитория эфиров будет расширена за счёт интеграции с другими сервисами экосистемы «Яндекса», говорят в компании. Например, эфиры будут проходить в «Яндекс.Дзене», аудитория которого составляет 19 млн человек в день. Детали в компании пока не раскрывают.

Онлайн-стримы есть и у других маркетплейсов. Например, «AliExpress Россия» в конце марта 2020 года запустила интерактивные прямые эфиры со звёздами, экспертами и блогерами. В разделе с трансляциями есть встроенные покупки. Сумма продаж через эфиры составила почти 900 млн рублей, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию 1 октября.

Российский маркетплейс Ozon проводит прямые трансляции ежедневно с начала октября. Эфиры посвящены как отдельным товарам, так и товарным категориям. Пользователи могут задавать вопросы ведущим во время эфира и покупать товары со скидкой.

Магазины на диване 2020 года: как…
Трансляции стали способом продвижения, который успешно работает для любого бизнеса в Китае — от…
vc.ru

#новость #яндексмаркет

Лиана Липанова PLUS
+33 478
6
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 3, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 181445, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 27 Nov 2020 11:17:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Павел Арбеков

1

о. магазины на диване вернулись:)

Ответить

Бы Дло

Павел
1

Ура, девяностые возвращаются!

Ответить

Artem Nedorezov

Павел
0

история циклична)

Ответить

Дмитрий Евсеев

1

Днище какое 

Ответить

Ioanne

Дмитрий
0

Типа у амазона такое не днище, а у яндекса днище?

Ответить

Hexen Sage

0

Правильно. *Промежуточный* вариант (то, как это сделано сейчас) перед ИИ, делающим то же самое, но *индивидуально* для тебя. Но шаг в правильном направлении.

Ответить

Yury Kotov

0

Скоро мы все будем в прямом эфире

Ответить

Василий Либерман

0

Pinduo

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

А зачем эфир? Нельзя просто видео с товаром сделать?

Ответить

ivan krapivin

Andrei
0

Сейчас такие продакты в Яндекс.Маркете переглянулись между собой.
«Блять!»

Ответить

Andrei Smirnovsky

ivan
0

Ну реально, в чем ценность именно стрима такого?

Ответить

ivan krapivin

Andrei
0

Моя шутка была из плоскости «а что так тоже можно было?»
Но я предположу, что стрим нужен чтобы на вопросы в лайве отвечать.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Lamoda
Подписан
Отписаться
Lamoda запустила раздел товаров с заботой о планете
Lamoda – ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, – запустила раздел Lamoda Pla…
0
Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Чем презентация для выступления спикера отличается от презентации для чтения (рассылки)
Содержательно, визуально и технически презентация, с которой вы выступаете, отличается от той, что вы отправляете по по…
0
Делобанк
Подписан
Отписаться
Как продавать товары в Китай через Tmall

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Moren
за день
А вас точно заботит экология, если вы препятствуете распространению?
Фейковая кофейня: нас обманула компания, про которую писал Forbes
Slava Itprofi
за неделю
Post-purchase rationalization, также известно как Стокгольмский синдром покупателя) — одно из когнитивных искажений, выражающееся в том, что покупатель дорогого продукта или услуги после покупки склонен искать…
Павел Дуров об iPhone 12 Pro: «чувствуется устаревшим, такими темпами через 7-10 лет Apple потеряет рынок»

Комментарии

Михаил Вигандас

Стриминг и маркетинг. Как…

Андрей Николаев

Где разработчики, студии берут…

Константин Шукалов

ЦБ предложил разделять компании…

Михаил Вигандас

Где разработчики, студии берут…

ivan krapivin

«Яндекс.Маркет» запустил прямые…

Максим Афанасьев

Лучшее вложение средств…

Ioanne

«Яндекс.Маркет» запустил прямые…

Максим Афанасьев

Лучшее вложение средств…

ϏϙηαϟϮ

AliExpress добавил доставку…

Andrei Smirnovsky

«Яндекс.Маркет» запустил прямые…

Artem Nedorezov

«Яндекс.Маркет» запустил прямые…

Юрий Белоножкин

Adidas готовится продать Reebok…

Ян Марков

Концерты, прямые эфиры и всё…

ϏϙηαϟϮ

Как сводить 12 айтишников в поход

Михаил Вигандас

Как привезти клиенту гантели и…

Black Jack

Adidas готовится продать Reebok…

Илья Слюсарев

Как доделывать запланированные…

Антон Гранд

Гид по российским трендам в…

Михаил Вигандас

Почему так сложно найти…

ivan krapivin

«Яндекс.Маркет» запустил прямые…
{"hash":"3e9c18d5","params":{"id":"e2WiSD9EtWg","service":2,"title":"Alfa Digital Open","isLegacy":true}}