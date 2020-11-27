Это направление развивают и другие площадки — в том числе Ozon и AliExpress.

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«Яндекс.Маркет» запустил прямые трансляции, на которых продавцы и производители смогут рассказать о своих товарах. Эфиры доступны в мобильной и веб-версии сервиса, сообщил vc.ru представитель «Маркета».

Во время трансляции сами продавцы или приглашённые ведущие могут общаться со зрителями в чате и давать скидки. Запись трансляции остаётся у партнёра, добавили в «Яндексе».

Компания будет помогать продавцам с продакшеном, техническими вопросами, привлечением блогера, продюсированием трансляции и медийным продвижением, обещают в сервисе. При этом партнёр сможет выбрать только необходимые услуги и платить только за них.

Компания уже провела несколько эфиров, их ведущими стали блогеры «Дзена». Сейчас на сайте доступны записи 10 стримов. Новым инструментом уже воспользовались бренды Sokolov, Toplash, Lego, Lion, Honor, Frudia и Jardin, говорят в компании.

Эфиры проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В будущем в один день может быть несколько трансляций, но сейчас сервис проводит не больше одной в день, рассказал его представитель.

Чтобы провести трансляцию, нужно обратиться к своему менеджеру на «Маркете», а в 2021 году появится возможность подать заявку через «Личный кабинет». Условия у каждой трансляции индивидуальные в зависимости от продакшена и выбора блогера, отметил представитель «Маркета».

В будущем магазины смогут проводить трансляции самостоятельно, а «Маркет» будет предлагать их нужной аудитории с помощью алгоритмов персонализации. В таком случае понадобятся только расходы на дополнительное продвижение, если партнёру нужна аудитория больше, чем органическая. представитель «Яндекс.Маркета»

В дальнейшем сервис планирует добавить другие промоинструменты во время прямых эфиров. Например, возможность дарить подарок к заказу или установить специальную цену для первых покупателей.

Аудитория эфиров будет расширена за счёт интеграции с другими сервисами экосистемы «Яндекса», говорят в компании. Например, эфиры будут проходить в «Яндекс.Дзене», аудитория которого составляет 19 млн человек в день. Детали в компании пока не раскрывают.

Онлайн-стримы есть и у других маркетплейсов. Например, «AliExpress Россия» в конце марта 2020 года запустила интерактивные прямые эфиры со звёздами, экспертами и блогерами. В разделе с трансляциями есть встроенные покупки. Сумма продаж через эфиры составила почти 900 млн рублей, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию 1 октября.