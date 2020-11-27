«Яндекс.Маркет» запустил прямые эфиры для продавцов в стиле телемагазина Материал редакции
Это направление развивают и другие площадки — в том числе Ozon и AliExpress.
«Яндекс.Маркет» запустил прямые трансляции, на которых продавцы и производители смогут рассказать о своих товарах. Эфиры доступны в мобильной и веб-версии сервиса, сообщил vc.ru представитель «Маркета».
Во время трансляции сами продавцы или приглашённые ведущие могут общаться со зрителями в чате и давать скидки. Запись трансляции остаётся у партнёра, добавили в «Яндексе».
Компания будет помогать продавцам с продакшеном, техническими вопросами, привлечением блогера, продюсированием трансляции и медийным продвижением, обещают в сервисе. При этом партнёр сможет выбрать только необходимые услуги и платить только за них.
Компания уже провела несколько эфиров, их ведущими стали блогеры «Дзена». Сейчас на сайте доступны записи 10 стримов. Новым инструментом уже воспользовались бренды Sokolov, Toplash, Lego, Lion, Honor, Frudia и Jardin, говорят в компании.
Эфиры проходят каждую неделю в разных товарных категориях. В будущем в один день может быть несколько трансляций, но сейчас сервис проводит не больше одной в день, рассказал его представитель.
Чтобы провести трансляцию, нужно обратиться к своему менеджеру на «Маркете», а в 2021 году появится возможность подать заявку через «Личный кабинет». Условия у каждой трансляции индивидуальные в зависимости от продакшена и выбора блогера, отметил представитель «Маркета».
В дальнейшем сервис планирует добавить другие промоинструменты во время прямых эфиров. Например, возможность дарить подарок к заказу или установить специальную цену для первых покупателей.
Аудитория эфиров будет расширена за счёт интеграции с другими сервисами экосистемы «Яндекса», говорят в компании. Например, эфиры будут проходить в «Яндекс.Дзене», аудитория которого составляет 19 млн человек в день. Детали в компании пока не раскрывают.
Онлайн-стримы есть и у других маркетплейсов. Например, «AliExpress Россия» в конце марта 2020 года запустила интерактивные прямые эфиры со звёздами, экспертами и блогерами. В разделе с трансляциями есть встроенные покупки. Сумма продаж через эфиры составила почти 900 млн рублей, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию 1 октября.
Российский маркетплейс Ozon проводит прямые трансляции ежедневно с начала октября. Эфиры посвящены как отдельным товарам, так и товарным категориям. Пользователи могут задавать вопросы ведущим во время эфира и покупать товары со скидкой.
о. магазины на диване вернулись:)
Днище какое
Правильно. *Промежуточный* вариант (то, как это сделано сейчас) перед ИИ, делающим то же самое, но *индивидуально* для тебя. Но шаг в правильном направлении.
А зачем эфир? Нельзя просто видео с товаром сделать?
Сейчас такие продакты в Яндекс.Маркете переглянулись между собой.
«Блять!»
Ну реально, в чем ценность именно стрима такого?
Моя шутка была из плоскости «а что так тоже можно было?»
Но я предположу, что стрим нужен чтобы на вопросы в лайве отвечать.
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