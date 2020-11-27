Amazon выплатит сотрудникам бонусы на $500 млн за работу в праздники на фоне угроз забастовок и критики работников Материал редакции
В ноябре компания выдала сотрудникам купоны на индейку.
Amazon заплатит сотрудникам компенсацию за работу в декабре на общую сумму $500 млн: по $300 сотрудникам, работающим полный рабочий день, и $150 — неполный, сообщил глава отдела логистики Дэйв Кларк.
Бонусы получат работники складов и водители-курьеры. Внештатные водители, работающие через Amazon Flex, получат бонус в размере $100, если в декабре проработают не менее 20 часов.
В конце ноября компания начала платить бонусные до $3000 при приеме на работу, чтобы обеспечить необходимое количество людей для работы в праздники, пишет Bloomberg. Это привело к разногласиям с сотрудниками компании, которым компания выдала купоны на $10-25 для покупки индейки на День Благодарения.
На фоне этого рабочие склада в Алабаме подали петицию в Национальный совет по трудовым отношениям США, чтобы создать профсоюз для защиты своих прав. Профсоюзы часто создают сотрудники Amazon в Европе, но для США — это редкость, сообщает издание.
Представители федерации профсоюзов UNI заявили о забастовках в 15 странах, где компания работает или имеет поставщиков, среди которых США, Великобритания и Германия, пишет FT. В профсоюзы по всему миру входят около 40 тысяч сотрудников Amazon.
В июне компания прекратила платить сотрудникам дополнительные два доллара в час за работу в опасных условиях из-за пандемии и столкнулась с недовольством. В конце месяца она впервые выплатила сотрудникам $500 млн компенсации.
Представьте в России бы давали 230к рублей бонусом за устройство на работу курьером/грузчиком/водителем
Теперь осталось найти русского безоса, который возьмёт на себя такую ответственность)
Я тоже работаю в праздники каждый год уже более десяти лет. Куда писать безосу?)
Напомнило ситуацию с интернетом у Билайна. Сидела на домашнем за условные 350 рублей, где-то увидела тариф за 250. Решила сменить, а он оказался только для новеньких🤗 Пришлось звонить в поддержку и долго объяснять, что это неправильно, так обижать давних клиентов😁 Тогда согласились. Интересно, получится ли у сотрудников Амазона.
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