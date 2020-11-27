В ноябре компания выдала сотрудникам купоны на индейку.

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Amazon заплатит сотрудникам компенсацию за работу в декабре на общую сумму $500 млн: по $300 сотрудникам, работающим полный рабочий день, и $150 — неполный, сообщил глава отдела логистики Дэйв Кларк.

Бонусы получат работники складов и водители-курьеры. Внештатные водители, работающие через Amazon Flex, получат бонус в размере $100, если в декабре проработают не менее 20 часов.

В конце ноября компания начала платить бонусные до $3000 при приеме на работу, чтобы обеспечить необходимое количество людей для работы в праздники, пишет Bloomberg. Это привело к разногласиям с сотрудниками компании, которым компания выдала купоны на $10-25 для покупки индейки на День Благодарения.

На фоне этого рабочие склада в Алабаме подали петицию в Национальный совет по трудовым отношениям США, чтобы создать профсоюз для защиты своих прав. Профсоюзы часто создают сотрудники Amazon в Европе, но для США — это редкость, сообщает издание.

Представители федерации профсоюзов UNI заявили о забастовках в 15 странах, где компания работает или имеет поставщиков, среди которых США, Великобритания и Германия, пишет FT. В профсоюзы по всему миру входят около 40 тысяч сотрудников Amazon.