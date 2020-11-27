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4500 установок приложения и 2000 покупок за полгода: «Азбука вкуса» рассказала о первых итогах работы магазина без касс Материал редакции
Похожий проект тестирует «Пятёрочка» — оба ритейлера довольны результатами.
- С момента запуска магазина «Азбуки вкуса» без касс и продавцов в «Москва Сити» специальное приложение для входа и оплаты покупок скачали около 4500 раз, а посетители совершили в магазине более 2000 покупок. Об этом рассказал президент компании Денис Сологуб в интервью Forbes.
- По его словам, каждый пятый клиент возвращался и совершал больше одной покупки. Топ-менеджер отметил, что открытие пришлось на разгар пандемии, и до сих пор трафик в «Сити» не вернулся к докарантинному уровню.
- «Для пилотного проекта мы считаем это достаточно успешным. Мы сейчас обсуждаем вариант открытия второго такого магазина», — добавил Сологуб. Представитель ритейлера уточнил vc.ru, что это данные за май-ноябрь, но другие детали о результатах работы точки не привёл.
- «Азбука вкуса» начала тестировать магазин с оплатой покупок с помощью приложения вместе со «Сбербанком» и Visa в мае 2020 года. При входе покупатель должен отсканировать QR-код, затем взять продукты и просто выйти — деньги за покупку спишутся с карты в приложении.
- Магазин без продавцов на бульваре Веласкеса в Москве в октябре открыла «Пятёрочка»: покупатель может зайти по QR-коду, а затем самостоятельно отсканировать выбранные товары, после чего оплатить их в приложении или на кассе самообслуживания.
- В компании сообщили vc.ru, что довольны первыми результатами работы точки: магазин в среднем посещает несколько сотен человек в день, приложение установили на 5000 устройств. Ритейлер пока формирует ассортимент и оценивает отзывы — например, в будущем может отказаться от QR-кода. В 2021 году «Пятёрочка» планирует открыть до 50 таких магазинов в Москве и крупных городах.
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Ol Ka
Кто уже ходил, расскажите хоть — каково это, удаление без Галины?
Роман Александров
Жду когда АВ и Вкусвилл объединятся и создадут мега элитный ритейл "Азбука вкуса вил"
Артур
Чет не густо