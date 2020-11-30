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Торговля
Евгения Евсеева
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«ЮKassa»: оборот российских интернет-магазинов вырос в 1,5 раза в «чёрную пятницу» — лучший показатель за четыре года Материал редакции

Но в целом интерес россиян к распродаже оказался ниже, чем в 2019 году.

5 комментариев
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Количество покупок в российских интернет-магазинах во время «чёрной пятницы» выросло на 61% по сравнению с обычными выходными в октябре, а оборот вырос в полтора раза. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Касса»), которые изучили платежи россиян во время распродажи с 26 по 28 ноября.

Средний чек в интернет-магазинах на 12% год к году и составил 4963 рубля. Гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев заявил, что прошедшая «чёрная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за четыре года, в том числе из-за перехода покупателей в интернет.

Высокий спрос пришелся на продажи кино, музыки, игр и онлайн-курсов — число платежей выросло на 34%, оборот — на 39% по сравнению с 2019 годом.

Выросло также количество покупателей. Представитель Wildberries рассказал Forbes, что 29 ноября 2019 покупки совершили 740 тысяч пользователей, а 27 ноября 2020 года — уже 1,3 млн.

По данным Ozon, росту покупок поспособствовал интерес жителей регионов, которые осваивают покупки в интернете. Больше всего оборот продаж увеличился в Новосибирске — на 195% по сравнению с 29 ноября в 2019 году.

О повышенном спросе на покупки в интернете также пишет РБК со ссылкой на исследование «СберИндекс». Число покупателей в цифровом сегменте выросло в 2,3 раза по сравнению с сентябрём-октябрём, однако из-за скидок средний чек вырос лишь на 15% и составил 351 рубль. Также выросло на 25% количество покупок в интернете одежды и аксессуаров по сравнению с 20 ноября 2020 года. При этом, отмечает издание, сумма покупок увеличилась на 42%.

Также выросла на 35% сумма покупок в магазинах бытовой техники, а средний чек — с 4,5 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей. Эксперты отметили, что покупатели ждали распродажи и откладывали деньги заранее.

При этом по сравнению с 2019 годом, россияне потратили на покупки на 39,2% меньше денег, пишет РБК. На 27,5% упали расходы в категории «универсальных магазинов», бытовой техники — 30,5%, одежды и аксессуаров — 44,8%.

#новость #чернаяпятница

Евгения Евсеева
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5 комментариев
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mik m

2

Ну конечно уничтожили оф лайн магазины
Еще бы не поднялась выручка

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Evgeny Boyko

2

«Сбериндекс»: траты россиян в «черную пятницу» сократились почти на 40%

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Sergei Timofeyev

0

Мне про скидки рассказывали. Сам далёк от этого, так как технику покупаю обычно с марта по конец июля. В праздники халявы предпочитаю накапливать жирок, так как в нашей стране любая распродажа и скидки только за счёт покупателя.

Так вот про скидки. Бывший коллега следил за чем-то. Цены:
Сентябрь - 12990
Начало октября - 14990
Начало ноября - 19990
11.11 - только для вас суперкод -2000 рублей от 19900. 

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КОД

0

Интересно соотношение маркетплейсы / интернет-магазины по выручке. Как быстро маркеты поедают магазины? 

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Дмитрий Пелипас

0

Рост оборота в черную пятницу еще ничего не говорит.. вот выросла ли прибыль?
К примеру если твоя прибыль 30% и ты даешь скидку 15% а твой оборот растет в 2 раза... то по факту прибыль остается прежней.

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