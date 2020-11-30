«ЮKassa»: оборот российских интернет-магазинов вырос в 1,5 раза в «чёрную пятницу» — лучший показатель за четыре года Материал редакции
Но в целом интерес россиян к распродаже оказался ниже, чем в 2019 году.
Количество покупок в российских интернет-магазинах во время «чёрной пятницы» выросло на 61% по сравнению с обычными выходными в октябре, а оборот вырос в полтора раза. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Касса»), которые изучили платежи россиян во время распродажи с 26 по 28 ноября.
Средний чек в интернет-магазинах на 12% год к году и составил 4963 рубля. Гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев заявил, что прошедшая «чёрная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за четыре года, в том числе из-за перехода покупателей в интернет.
Высокий спрос пришелся на продажи кино, музыки, игр и онлайн-курсов — число платежей выросло на 34%, оборот — на 39% по сравнению с 2019 годом.
Выросло также количество покупателей. Представитель Wildberries рассказал Forbes, что 29 ноября 2019 покупки совершили 740 тысяч пользователей, а 27 ноября 2020 года — уже 1,3 млн.
По данным Ozon, росту покупок поспособствовал интерес жителей регионов, которые осваивают покупки в интернете. Больше всего оборот продаж увеличился в Новосибирске — на 195% по сравнению с 29 ноября в 2019 году.
О повышенном спросе на покупки в интернете также пишет РБК со ссылкой на исследование «СберИндекс». Число покупателей в цифровом сегменте выросло в 2,3 раза по сравнению с сентябрём-октябрём, однако из-за скидок средний чек вырос лишь на 15% и составил 351 рубль. Также выросло на 25% количество покупок в интернете одежды и аксессуаров по сравнению с 20 ноября 2020 года. При этом, отмечает издание, сумма покупок увеличилась на 42%.
Также выросла на 35% сумма покупок в магазинах бытовой техники, а средний чек — с 4,5 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей. Эксперты отметили, что покупатели ждали распродажи и откладывали деньги заранее.
При этом по сравнению с 2019 годом, россияне потратили на покупки на 39,2% меньше денег, пишет РБК. На 27,5% упали расходы в категории «универсальных магазинов», бытовой техники — 30,5%, одежды и аксессуаров — 44,8%.
Мне про скидки рассказывали. Сам далёк от этого, так как технику покупаю обычно с марта по конец июля. В праздники халявы предпочитаю накапливать жирок, так как в нашей стране любая распродажа и скидки только за счёт покупателя.
Так вот про скидки. Бывший коллега следил за чем-то. Цены:
Сентябрь - 12990
Начало октября - 14990
Начало ноября - 19990
11.11 - только для вас суперкод -2000 рублей от 19900.
Интересно соотношение маркетплейсы / интернет-магазины по выручке. Как быстро маркеты поедают магазины?
Рост оборота в черную пятницу еще ничего не говорит.. вот выросла ли прибыль?
К примеру если твоя прибыль 30% и ты даешь скидку 15% а твой оборот растет в 2 раза... то по факту прибыль остается прежней.
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