Но в целом интерес россиян к распродаже оказался ниже, чем в 2019 году.

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Количество покупок в российских интернет-магазинах во время «чёрной пятницы» выросло на 61% по сравнению с обычными выходными в октябре, а оборот вырос в полтора раза. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «ЮKassa» (ранее — «Яндекс.Касса»), которые изучили платежи россиян во время распродажи с 26 по 28 ноября.

Средний чек в интернет-магазинах на 12% год к году и составил 4963 рубля. Гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев заявил, что прошедшая «чёрная пятница» стала самой успешной для российского онлайн-бизнеса за четыре года, в том числе из-за перехода покупателей в интернет.

Высокий спрос пришелся на продажи кино, музыки, игр и онлайн-курсов — число платежей выросло на 34%, оборот — на 39% по сравнению с 2019 годом.

Выросло также количество покупателей. Представитель Wildberries рассказал Forbes, что 29 ноября 2019 покупки совершили 740 тысяч пользователей, а 27 ноября 2020 года — уже 1,3 млн.

По данным Ozon, росту покупок поспособствовал интерес жителей регионов, которые осваивают покупки в интернете. Больше всего оборот продаж увеличился в Новосибирске — на 195% по сравнению с 29 ноября в 2019 году.

О повышенном спросе на покупки в интернете также пишет РБК со ссылкой на исследование «СберИндекс». Число покупателей в цифровом сегменте выросло в 2,3 раза по сравнению с сентябрём-октябрём, однако из-за скидок средний чек вырос лишь на 15% и составил 351 рубль. Также выросло на 25% количество покупок в интернете одежды и аксессуаров по сравнению с 20 ноября 2020 года. При этом, отмечает издание, сумма покупок увеличилась на 42%.

Также выросла на 35% сумма покупок в магазинах бытовой техники, а средний чек — с 4,5 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей. Эксперты отметили, что покупатели ждали распродажи и откладывали деньги заранее.