ИТ-специалисты Wildberries жалуются на массовые увольнения, а маркетплейс их отрицает Материал редакции
Это связано с «недостаточно эффективным» выходом маркетплейса на зарубежный рынок, считает источник на рынке.
29 ноября руководительница группы мобильной разработки в Wildberries Татьяна Аверьянова рассказала в Instagram о массовых сокращениях в компании. По её словам, маркетплейс увольняет людей «целыми командами по "собственному желанию"», не выплачивая компенсации.
Wildberries задерживает зарплату, технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату. Компания приостановила набор новых сотрудников и иногда отзывает уже отправленные кандидатам предложения, добавила Аверьянова.
По её словам, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и сортировочные центры в Москве закрывают, чтобы снизить расходы на аренду. Оставшиеся точки не справляются с выросшей во время ноябрьских распродаж нагрузкой, добавила она.
В начале сентября Wildberries говорила о 19 тысячах своих и партнёрских точках выдачи заказов, включая постаматы. В начале октября заявила, что количество ПВЗ выросло на 18,5 тысяч до 26 тысяч. Сейчас у маркетплейса, по собственным данным, 14705 пунктов выдачи заказов и 13185 постаматов.
Представитель маркетплейса заявил vc.ru, что количество точек выдачи заказов достигло 31 тысячи.
Анонимный источник из числа бывших сотрудников компании предоставил скриншоты с внутреннего сайта компании с новостями о закрытии ПВЗ.
В Wildberries добавили, что в 2020 году закрытий сортировочных центров не было — только открытия. В регионах открыли 18 СЦ и несколько крупных распределительных центров, заявили в компании. Кроме того, в 2020 году Wildberries запустил строительство последней очереди своего крупнейшего логистического центра в Московской области площадью около 250 тысяч м².
В разговоре с vc.ru Аверьянова рассказала, что в конце сентября закрыли крупный проект из 30 человек, а от руководства поступило указание сократить на некоторых проектах 30% штата.
«Сейчас закрыли проект с командой в 20 человек, затем пару соседних проектов (5-10 человек), также сократили один из отделов, cвязанных с финансами (около 30 человек). На оставшихся проектах тоже закрыт набор сотрудников и идут сокращения», — добавила Аверьянова.
«Сегодня [30 ноября — vc.ru] в офисе увольнялось столько людей, что отдел кадров и бухгалтерия не справлялись с обработкой и выдачей документов, часть попросили прийти завтра за документами», — рассказала она.
На вопрос, с чем связаны сокращения, она ответила, что стратегия компании не доводится до руководителей и сотрудников. «Решения сверху всегда внезапны», — говорит Аверьянова.
Один из бывших разработчиков Wildberries в разговоре с vc.ru подтвердил, что маркетплейс массово увольняет людей без компенсаций. «Я говорю сейчас именно про ИТ, так как не в ИТ текучка в Wildberries всегда была большой», — уточнил он. Один из текущих разработчиков маркетплейса, которого также сейчас сокращают «по принудительному соглашению сторон», и Аверьянова согласились с тем, что увольнения в основном касаются ИТ-специалистов.
Сокращения начались в сентябре, «почти в полном составе» уволили команду, которая занималась основным клиентским сайтом, заявил бывший сотрудник компании. Увольнения также коснулись финансового отдела и отдела закупок, добавил он. По его оценке, сокращения коснулись «десятков» сотрудников в «ближайших известных» ему отделах. «Так что думаю, что по всей компании — сотни», — заключил собеседник vc.ru.
Причины массовых увольнений оба источника vc.ru назвать затрудняются.
Он добавил, что в середине осени Wildberries начал задерживать зарплаты: в октябре выплаты за сентябрь задержали на «пару недель», в ноябре зарплату за сентябрь — на три недели. Второй источник подтвердил задержки зарплаты.
«Появился слух, что руководство хочет получить со всех отделов какой-то новый отчёт, и пока его не будет, то и зарплаты не будет. Но, в итоге, всё-таки выплатили», — добавил бывший разработчик компании.
«Знаю, что компания прекратила развитие нескольких проектов и видимо с этим связано массовое увольнение людей. Людей информируют о прекращении разработки проекта и предлагают внутреннюю биржу компании, многие видят это предложение не интересным и увольняются сами», — сказал в разговоре с vc.ru один из бывших ИТ-специалистов компании, который уволился по собственному желанию.
В середине октября 2020 года сообщения о массовых сокращениях в Wildberries начали появляться на сайтах с отзывами сотрудников о компании.
13 октября на «Хабр.Карьере» пользователь, который назвал себя бывшим Ui/Ux-дизайнером Wildberries, написал, что в компании «работал почти полтора года и внезапно решили сократить "по собственному желанию"». Другой сотрудник, который сейчас работает в компании на позиции бэкенд-разработчика, упомянул, что в компании «большая волна увольнений». «Нет разницы, кто ты и какие проекты ты делал», — добавил он.
Похожие комментарии и на других сайтах с отзывами сотрудников. «Легко могут сократить целую команду и вынудить уволиться по собственному желанию, чтобы не выплачивать положенное по закону», — говорится в отзыве бывшего разработчика компании от 21 октября на сайте Indeed.
16 ноября на сайте «О труде» пользователь, который, судя по описанию, работал дизайнером в Wildberries больше года, рассказал «о ситуации, которая сейчас происходит в компании».
Что говорят в Wildberries
На сайте по поиску работы HeadHunter у Wildberries около 3000 открытых вакансий. В самой компании заявили vc.ru, что информация о массовых сокращения не соответствует действительности.
Один из текущих сотрудников отдела информационных технологий Wildberries заявил vc.ru, что ничего не знает о массовых сокращениях.
«В чатах отдела, где я работаю, информации об этом нет. Было недавно два случая увольнений, когда люди писали, что уходят. Но это, как я понял, было по собственному желанию. Никто не говорил, что это "сокращение". Знаю, что жизнь в компании сильно зависит от отдела, но у меня нет знакомых из других отделов», — добавил он.
Что говорят на рынке
В «Яндекс.Маркете», «AliExpress Россия» и Ozon отказались от официальных комментариев. Существует информация, что экспортный проект Wildberries не показал себя достаточно эффективным, рассказал vc.ru источник на рынке.
Кроме России, Wildberries работает в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В январе 2020 года компания вышла на рынок Польши, а в сентябре — заработал в Украине. Какой именно «экспортный проект» оказался неэффективным, собеседник не уточнил.
До выхода в Польшу в сентябре 2019 года компания объявляла о планах вложить €200 млн в строительство логистического центра в Словакии для выхода на европейский рынок.
«Видел список стран, в которых должны произойти открытия. И, похоже, к этому действительно прикладываются усилия — команды, которые занимаются новыми странами, не сокращают», — ответил бывший сотрудник Wildberries на вопрос о состоянии экспортных проектов компании.
«Насколько мне известно, проекты, связанные с экспортом, не закрывают», — прокомментировала Аверьянова.
Представитель Wildberries заявил, что компания «успешно» развивается на новых рынках и демонстрирует быстрый рост показателей. Сейчас маркетплейс готовится к выходу в новые страны, добавил он.
«Выход в новые страны позволяет российским предпринимателям наращивать свои экспортные продажи: в январе-октябре 2020 года они выросли почти в два раза — до 17,1 млрд рублей. На 1 ноября 17 тысяч предпринимателей экспортируют отечественные товары через Wildberries, за год их число увеличилось почти в три раза», — рассказал представитель маркетплейса.
Развитие без внешних инвестиций
Wildberries основала Татьяна Бакальчук вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Предпринимательница говорила, что проект создан без внешних инвестиций: первоначальный капитал составил $700 на сайт и бэк-офис. В начале 2020 года Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии Forbes с состоянием в $1,4 млрд.
Выручка маркетплейса по итогам 2015 года составила 29,4 млрд рублей, а чистая прибыль — 293,8 млн рублей. В 2019 году выручка достигла уже 116,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 4,4 млрд рублей.
В августе 2020 года The Bell рассказывал, как маркетплейс вырос до таких размеров без внешних инвестиций — компания накапливала долги. По словам бывшего федерального чиновника, у Wildberries высокий совокупный долг, а её крупнейший кредитор — ВТБ, но маркетплейс сотрудничает и с другими банками.
Первая кредитная линия на неназванную сумму у Wildberries появилась в 2010 году, говорили в компании. По данным СПАРК, первый кредит на 2,5 млрд рублей появился у Wildberries в 2014 году. В 2015-2019 годах операционная деятельность маркетплейса финансировалась в основном за счет кредитов, следует из отчётности компании. В 2015 году долг составил 8 млрд рублей, а затем — 20 млрд рублей, писало издание.
За 2019 год долг вырос на 12,8 млрд рублей: компания взяла кредиты на 73,8 млрд рублей, из которых 60,9 млрд рублей выплатила. В самой Wildberries говорят, что кредитная нагрузка находится на «комфортном уровне».
«Финансовая эффективность бизнеса всегда находится в центре нашего внимания. Мы стремимся автоматизировать бизнес-процессы, чтобы сделать их эффективными. Кредитный портфель компании сбалансирован», — заявил представитель компании.
Просто оставлю тут эту ссылку https://team.mail.ru/project/107/
Дорогие разработчики, давайте делать действительно полезный продукт, а не очередной маркетплейс. Приходите в BostonGene, мы разработываем платформу для персонализированного лечения онкологии. Нам нужны разработчики на Java, python, JS (react) разного уровня. Тг @ caterinatitova
Есть у меня знакомый разработчик, бывший коллега. В 2019 году он устроился в Озон - через 2 месяца 200 сотрудников выкинули на мороз, его в том числе. Пошёл работать в крупную сеть детских магазинов - через 5 месяцев начались невыплаты зарплаты и часть компаний группы обанкротилась. Наняли его в WildBerries, через полгода у WB начались проблемы.
Миша, остановись!
Можно Мише пойти в МТС, их не жалко. И Сбер не забыть. Этих вообще никак не жалко
Идеальный бокал
Как ты жить без Сбера собрался?
У меня тоже есть знакомый Миша, на котором всё вечно ломается. Может это новая расса? Надо этих Миш как-то объединить)))
Закрываю компании, быстро, качественно, с гарантией !
Старинный завод
А в политику не хотите потом пойти? .
Миша, случайно, доллары не покупал в 2007?
И биток в конце 2017
Старинный завод
Не нужно Мише останавливаться.. есть ещё места, где было бы неплохо поработать 😁
Миша, иди в *колл-центр* сбера или на крайняк альфы, оттуда не выгоняют, работа есть
Главное, чтобы Мишу не перевели из официального колл-центра сбера в неофициальный колл-центр сбера)
Так же знакомый в 2019 устроился в Озон и через пару месяцем попал под сокращение.
P.S. Не Миша )
Чет по описанию проблемы больше у Миши тут - подозрительно часто его увольняют )
Я прошу прощения, вы не могли бы попросить Мишу ослабить давление на время? Мне костровая тренога еще не пришла.
Это может он прикидывается, что на работе он Миша программист, а на самом деле он - Вася матрос.
технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату
Какой у WB эффективный менеджмент. Можно еще брать плату за аренду рабочего места, охрану, электричество, уборку офиса. Останутся самые фанаты.
Встречаются как-то два руководителя. Один другому жалуется: "Времена тяжелые, затраты большие, надо сокращать людей. Я уже и деньги им не плачу, все равно приходят на работу". Второй говорит: "А ты поставь на входе платные турникеты. Денег нет, они и перестанут ходить на работу".
Встречаются через месяц снова. "Ну что, - спрашивает второй, - как мой совет, помог?"
"Нет, - отвечает с досадой первый, - поставили мы платные турникеты, так они в понедельник утром приходят, а в пятницу вечером уходят".
Надо же, все больше людей начинают понимать, что Бакальчук - не гений, а WB - это черкизон в онлайне и маржой в 100500%, т.к. продают подделки по цене оригиналов минус скидка 10-15%
Бакальчук говорящая голова, не более.
Расскажите подробнее про подделки
у меня лично было 3 такие ситуации: 2 раза с Fred Perry, 1 раз с Adidas. Все разы - обувь. Теперь только оф.сайтами пользуюсь для покупки
Ну а прям поподробнее - http://letmegooglethat.com/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8+wildberries
Там как раз в топе статья про New Balance с перевернутой N (И, ага)
Лично возвращали с женой детский стул. Контору не помню, но недешевый. Сначала увидели такой в ресторане в Центральном Детском Магазине на Лубянке, но почему-то в самом ЦДМ он нигде не продавался. Поиск привел на WB, заказали, приехал лютый контрафакт с заусенцами. С большим трудом вернули через точку выдачи.
Брал джинсы Levis (меодель точно такуюже, в которой ходил на тот момент и брал в оригинальном магазине., пришел забирать, и начал сравнивать, и понимаю что это лютая подделка.
Заказал Яном Адидас. Кроссовки были просто разные. Левый с косяками, а правый качественный. Левый скрипит при ходьбе. На левом краска на подошве корявая. Написал в Адидас. Не ответили даже. Сейчас проверим. На год ответа нет. Но я забил на это. 5000 не так много.
никто не понимает, им ссут пресс релизами и заказухой на таких ресурсах а они и ссут кипятком сразу без пруфов
У меня диссонанс: весь год тут сотни людей жаловались на Озон, а WB периодически рапортовал об успехах и худо-бедно рекламировался.
И вот наступил конец года: Озон вышел на IPO, а WB сошёл с дистанции.
Б•ять, а в небесной канцелярии точно ничего не напутали? 😅
ВБ походу большой пузырь, если честно
Озон ещё больший пузырь
да они опыт госдумы переняли. плодят постоянно какие то новые правила, видимо тоже бешеный принтер купили. Самое ценное в бизнесе - стабильность и понимание будущего. С ВБ понимания сегодняшнего нет, как поставщика. Надеюсь никаких корпоративных тайн не раскрыл) Нельзя все постоянно менять, у людей уже мозг сносит от этих изменений. Ну и приемка товара от поставщика какими то кусками в течение месяца - это вообще ацкий ад.
Старинный завод
"нужно быть полным идиотом чтобы верить всему тому что происходит" - А. Бышовец ))
А вот сидели бы до 4 утра, может быть не уволили
Ну что тут сказать, рабское мышление, можно работать по 18 часов, можно не ходить на обед, можно вообще не есть, и не пить воды , да и деньги не получать а зачем. Ну это же бред. Люди не знают или не хотят понять, что есть взаимно выгодные сотрудничество, читайте опыт таеты
Интересно, что за опыт Тоеты?
За такое у WB могут возникнуть проблемы с законом 🤔 Возникнут ли?
Если кто то упрется, возникнут. Трудовые споры в судах отстоять просто, если есть время и хоть какое то понятие как подавать доки в суд.
Рашкинский быдло бизнес
В развитых странах невыплата зарплаты, сдача оборудования в аренду, принуждение к уходу вместо сокращения не практикуются
Кроме СНГ и всяких африк и пакистанов такого нет на уровне культуры. Отдельные случаи есть, но не так массово.
Нету больше ебаного.ит(
Там ноги из Израиля идут, а лицо - кореянка. Так что ты не прав
Ребята, погнали в Райффайзен, у нас много ИТ вакансий🙃 резюме можно сюда слать inessa.vasilyeva@raiffeisen.ru
Парень из Юлы 500 рублей заплатил, чтобы коммент вверху закрепить, а вы вот что-то пожадничали. Ну не знаю даже.
Заплатить может каждый...)))
Но это совсем ни о чем не говорит😉
рабы обнаглели, нанимаешь гномов, еще обратную связь им подавай
Стараемся всегда возвращаться. Но всякое в жизни бывает! Вы о себе не стесняйтесь напоминать. Не обижайтесь на нас😉
Ахаха, мне тут по ошибке позвонили из БАТУТНОГО ЦЕНТРА и извинились, что не могут взять меня на работу) Потом извинялись, что номер перепутали. Посмеялись вместе.
Ну нет, все не так)
У нас больше 150 вакансий в ИТ
С ними можно ознакомиться здесь https://dgtl.raiffeisen.ru/vacancy
Я же не буду вам сюда все варианты стеков расписывать)
но если человек хочет что-то определенное (например, Java), то круг значительно сужается)
У нас очень много всего разного)
Можете написать напрямую @inessavasilyeva в тг
Бакальчук, привет! Спасибо за то, что сократили "по собственному". На законы плевать.
Писал пост: https://pikabu.ru/story/kak_menya_v_wildberries_sokrashchali_7786058#comments
Привет, Мехман :)
Я с Мехманом с одного проекта, когда его попросили уволиться, меня перевели на другой проект, с которого я уже действительно ушёл по собственному через месяц. Но самое клёвое то, что этот второй проект прикрыли ещё через месяц, попросив всю команду написать заявление! Так вот я увернулся от пули.
Нет, я всё понимаю, можно признать идею неудачной и закрыть проект, но оба моих проекта закрыли одним днём! Знаю что и другие проекты закрывают также. Ладно бы давали время работу поискать, или предлагали выплатить там две полные зп.
И ведь не MVP на рынок выпускали, чтобы бизнес идеи свои проверить - нет, приложения полноценные были, команды расширялсь, никто не думал что проект это чисто "эксперимент". Просто к работникам как к расходному материалу отношение
Просто к работникам как к расходному материалу отношение
А скажете заранее - перестанете работать. Тут вам не цивилизация, а галеры.
Николай, расскажи, что за приложения, сколько бюджета успели скушать, что на выходе получили, кто не давал выпускать приложуху в прод? продакт плохой? топ-менеджмент?
Привет! Почему при сокращении ты пишешь посты на развлекательный ресурс, а не в инспекцию по труду?
трудовая инспекция сможет помочь только если есть документально подтвержденные факты невыплаты зп и каких-то иных нарушений.
Что конкретно вы хотите нести в трудовую инспекцию?
Доказывать принуждение реально сложно и я тут всегда спрашиваю судебную практику(покажите пример без очевидных факапов со стороны конторы).
Если бы ты не написал своими ручками заявление об увольнении, то тебя бы не уволили по собственному желанию. Прикинь да как это работает :))
Да, учитывая что оклад всего 30к был и сказали что заставят ходить в офис и будут так сильно наяривать , что сам уволишься :)
Лол) мой пост удалили
Не знаю на счет ИТ, но команду маркетинга, которая присылает по 10 пушей в день формата: "АКЦИЯ!!! -90%", "УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО СЕЙЧАС УИИИ!!!" и т.д. так точно стоит распустить.
А Озон перестали? Еще и с эмодзи бесконечными. Из-за этого только их приложение удалил
Всё подтверждаю. Программист. Сегодня "уволился по собственному желанию".
Зачем? Если не увольняться, то что будет, можно же на зп за пару месяцев договориться.
ВТБ получает WB за долги. Потом немного продает Сберу. Сбер получает MP как говорили на днях. Все счастливы и немного более богаче. Какой же был удачный 2020 год ))) Всем шампанского!
Если бы это был реальный план - они бы наоборот раздували штат.
Долги из-за активного роста, свои разработчики ( тем более сразу командами ) - актив.
Тут видимо ровно обратное случилось: ВТБ сказал сворачивать праздник.
Комментарии бывших/нынешних сотрудников Wildberries будут удалять на VC? Вроде как было уже такое с рядом публикаций о работе в известных компаниях?
Просто интересно.)
Теоретический Орзэмэс
Забанят просто весь VC.
WB подаст в суд ведь 'компания считает, что часть комментариев написана конкурентами'
Иногда приходится делать жёсткие и неприятные решения. По ТКРФ очень дорого увольнять
2 месяца зарплат - это так много в масштабах WB?
Ну не два.
2-3 это в случае официального сокращения, а это геморойный вариант.
Обычно предлагают 3-6 окладов.
Просто посчитайте, во сколько обойдется уволить команду программистов с зп 300к/наносек.
Более того, держать эти проекты месяцами и расширять команду "для проверки бизнес идеи" им ничего не мешало. Бизнес идеи же так и проверяются - вливают по полгода в них миллионы, а потом закрывают одним днём.
Я одного не пойму из этой статьи. Везде по тексту автор пишет что закрыли проект и уволили команду. Что за проекты, что за команда - ни слова. Дайте подробностей!
Например , мою команду, WB Travel :)
Вас в Travel отправили
Оно? https://travel.wildberries.ru/
Вот без вас бы и не узнал что такой проект был :)
Лично я бы вообще удивился, если бы меня маркетплейс нанимал в туризм. Но это я. Расскажите плз, если уже не рассказывали: без выплат и всего остального уволили? Что в договорах прописано?
Мехман. А какой по твоему тревел может быть, если границы до 2021 года уже закрыты? с чего вам зарплату платить то?
Если веришь так в Тревел - срочно беги всех уволенных собирай в стартап и вперёд!
Народ, из WildBerries, кто в поисках работы, приходите к нам в CS-Cart (job@cs-cart.ru).
- Пилим не просто маркетплейсы а софт для них
- Стратегией с командой делимся, как и всеми экспериментами (MVP)
- Задержек зарплаты нет
- За компы денег не берем!
Вот я понимаю hr вписался😂😂
Присоединюсь к запросу, продуктолога с 10 годами опыта, пишу на свифте, умею в фин аналитику и фин маршруты?:))
Wildberries задерживает зарплату, технику для работы выдаёт сотрудникам только «в аренду» за плату.
Позорная позиция
Ну как противозаконно. Нанялся ты, например, выкопать яму. Работодатель дал тебе детский совочек. А ты думал тебе дадут экскаватор. Работодатель обеспечил тебя необходимым для выполнения задачи? Да. Сможешь ли ты с выданным инструментом выполнить поставленную задачу? Да.
Нюансы в бумажках. Подписывался ты на совочек или на экскаватор? Или наличие экскаватора додумал сам?
позорно соглашаться на такое, не в обиду, но как тут не упасть в осадок от такого предложения
Без негатива к сотрудникам компании, но есть вопросик. Говорится, что Wildberries использовали классическую ловушку Джокера с дроблением зарплаты на маленький оклад и большую премию. При этом, судя по всему, для некоторых это даже неожиданностью оказалось. Так вопрос: вы свой трудовой договор то читали вообще?
А смысл ? Платят работаешь, нет уходишь. Толку туалетную бумагу читать ?
Это как с кредитом, нужен берешь и платишь, договор всё равно менять никто для тебя не будет. (само собой в большинстве случаев)
А геройствовать в сети или жаловаться как в текущем случае сам бог велел.
Само собой как писали возможно они об этом узнали уже на этапе устройства, когда с прошлой работай попрощались и выбор уже был или на этих устраивать и получать зп или искать новую без зп.
То есть «а смысл?». Нужно, наверное, читать то, что ты подписываешь. Оклад — это пункт 6.1, одна из самых первых страниц. Чтоб ее пропустить, надо еще тем гением быть. Если у тебя в окладе написано 30 тысяч, а зарплата у тебя 200, то, наверное, должны возникнуть вопросы.
Ты совсем ку-ку? Читать трудовой договор просто необходимо!
Там, помимо прочего, прописываются ещё и твои обязанности хранить корпоративную тайну, не распространять инсайды, не разглашать данные сотрудников, не оглашать внутреннюю переписку и прочее. Это очень важные вещи. Нарушителю светит уголовка.
И я бы не хотел, чтобы какой-то васяпупкин не прочитал договор и вывесил в интернете мои личные данные, которые ему стали доступны в процессе работы со мной.
Побойся УК
Любой, который использует такое дробление зарплаты. Потому что там прописан и конкретный оклад, и премия.
Сколько же там обещали, если люди соглашались на такие адские условия - серые схемы, большой процент премии? Мне в этом году предлагали там работать, но мне не показался размер ЗП привлекательным даже без всех этих прихлопов.
Сначала люди соглашаются участвовать в серых схемах, а потом ноют, что их обманули и кричат «государство, ты должно помоч!».
Да никто о помощи то не кричит. Просто рассказывают про молодую компанию с перспективами карьерного роста.
Знаю человека, которому платили на тысячу выше рынка
Рынок сейчас такой, что проглотит за неделю любое число хороших программистов. Что-то я не верю, что увольняют именно хороших. Единственно, что правильно было сделать WB -это выплатить два оклада с премиальной частью и тогда бы это не разлетелось по рынку. Репутацию долго зарабатывать, а просрать можно на одной такой новости.
Так проект WB взлетел и там работает, как я понимаю, порядка 2000 человек только в ИТ.